Komentář: Babiš a Okamura překvapili. Proč pokračují ve Fialových kolejích?

„Muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora,“ oznámil premiér Babiš po jednání Koalice ochotných v Paříži. „Naše vláda odmítla jménem ČR účast českých vojáků na Ukrajině a muniční iniciativa bude bez českých peněz,“ hlásí vítězoslavně Tomio Okamura.
Realita dožene každého, tak i novou vládu, ale nečekal jsem, že tak rychle. To, co Okamura označuje za své vítězství, je totiž v podstatě plynulé navázání na předchozí nenáviděnou Fialovu vládu. I ta totiž odmítala poslat české vojáky na Ukrajinu a za Fialy byli financiéři muniční iniciativy primárně ze zahraničí. Jinými slovy – nic se nemění.
Je to trochu jako na Slovensku. Když se dostal k moci Robert Fico, jeho rétorika proti Ukrajině byla ještě tvrdší než Okamurova. Proslul hlavně mnohokrát opakovanou větou „ani náboj na Ukrajinu!“ Výsledek? Slovenské muničky jedou na plný výkon, většina jejich produkce i nadále směřuje na Ukrajinu, obě vlády spolu pořádají společná zasedání a Slovensko je klíčovým dodavatelem elektřiny Ukrajině v době, kdy ruské údery likvidují ukrajinskou energetickou síť. Mimochodem, další klíčový dodavatel je Maďarsko. Byznys je byznys…
Nedalo se tudíž čekat, že by snad byznysově orientovaný Andrej Babiš byl ještě radikálnější než Robert Fico. Do realizace muniční iniciativy jsou totiž zapojeny tisíce českých zaměstnanců a přispívá ke zvyšování výrobních kapacit našeho domácího obranného průmyslu. Zisky firem jsou zdaňovány v Česku a jen za letošek to bude více než 10 miliard korun pro státní rozpočet. Vzdal by se Babiš takového zlatého vejce? Šel by do střetu s kolegy miliardáři – zbrojaři? Šel by do střetu se západními vládami, které do projektu investují miliardy a se kterými chce Babiš být kamarád a mít s nimi selfíčka?
Jednání s Dány o Grónsku začne už příští týden, oznámil Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se příští týden setká s představiteli Dánska, aby spolu jednali o Grónsku. Podle agentur Reuters a AFP to ve středu řekl novinářům ve Washingtonu. Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa usilují o připojení největšího světového ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. Nevylučují přitom ani použití vojenské síly.
Nacista s tváří Brada Pitta. Mé svědomí je zcela čisté, tvrdil horolezec po odhalení
Před 20 lety, 7. ledna 2006, zemřel ve věku 93 let slavný rakouský horolezec a spisovatel Heinrich Harrer, který ale byl v mládí členem nacistické strany.
ŽIVĚTrump dál tlačí na Venezuelu. Požaduje, aby omezila vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou
Bílý dům od Venezuely chce, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických. Vláda Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit americké požadavky, než jí bude povoleno produkovat další ropu. Venezuelskou ropu mezitím budou USA prodávat na mezinárodních trzích.
Trump si nárokuje další území. Expert našel podobnost s Ukrajinou, ale jde o víc
Plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na rozšíření amerického území o Grónsko vyvolávají pobouření už více než rok. Koncem loňského roku Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko a sdělil, že ovládnutí největšího ostrova světa je otázkou „národní bezpečnosti“, kterou Spojené státy nemohou ignorovat.
Máslo musíme přikusovat. Před 41 lety v Česku naměřili šest dní po sobě minus 30
Před 41 lety, 7. ledna 1985, zasáhla Československo a celou oblast střední Evropy šestidenní vlna silných mrazů. Teploty se několik dní držely kolem minus 30 stupňů Celsia. Stožáry vysokého napětí padaly pod tíhou ledové krusty a hrozil úplný blackout. Na arktický lednový týden vzpomínal pro Aktuálně.cz Milan Chudina, který tehdy pomáhal s opravou elektrické sítě.