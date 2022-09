Američtí republikáni jdou do voleb jako favorité. Urputně se ale snaží, aby prohráli

Za slepou důslednost, s níž odmítají vidět a vnímat cokoli jiného než svůj šik za Trumpovými zády, by si tu porážku i zasloužili.

V posledních letech lze občas slyšet, že z politiky vymizela pravo-levá témata. Není to tak úplně pravda. Vezměme například přerozdělování veřejných financí. Je to klasický a evidentně stále živý politický spor. Stačí se podívat, jak různě se dají interpretovat ekonomická data, která v úterý zveřejnil Statistický úřad USA.

Liberální deník New York Times jednoznačně akcentoval zjištění, že ve Státech se snížila míra chudoby, a to díky federálním podporám, jež loni schválil demokraty ovládaný Kongres a podepsal prezident Biden.

Z balíku na pomoc proti dopadům covidu, který byl ve výši 1,9 bilionu dolarů schválen loni v březnu, například k lidem šest měsíců proudila mimořádná dávka v nezaměstnanosti (300 dolarů týdně), k rodinám s dětmi šly nové přídavky, rozšířila se potravinová pomoc a také dostupnost federálního zdravotního pojištění.

Po započtení všech příjmů a dávek se tak snížil podíl Američanů žijících pod hranicí chudoby. A to jak mezi dospělými, tak především - a to skutečně skokově - u dětí do 18 let, Těch se meziročně (2020-2021) vymanila z bídy takřka polovina.

Šedá teorie, zelený strom života

"Progresivisté (levice) chápou omezení chudoby jako důkaz, že federální vláda má tu moc, aby lidem poskytla lepší životní standardy a že by s tím měla do budoucna pokračovat," napsaly k tomu New York Times. A jen na okraj konstatovaly, že "medián reálného příjmu americké domácnosti se meziročně nijak výrazně nezměnil, protože nárůst zaměstnanosti byl vyrovnán zvyšující se inflací".

Pro konzervativní deník Wall Street Journal byla ale naopak právě tento údaj nejdůležitějším sdělením celé statistické zprávy. Oficiální mírou chudoby se komentář listu vůbec nezabýval, zato akcentoval, že reálný příjem v USA nejen neroste, ale snižuje se. Mezi roky 2019 a 2021 to byl na domácnost schodek přes 2000 dolarů.

Pro Wall Street Journal je to důkaz, že přerozdělování ve výsledku ochuzuje celou společnost. Vláda podle deníku musela podpořit strádající Američany, když v roce 2020 zavřela ekonomiku. "Jenže demokraté využili covid, aby rozšířili sociální stát, když už bylo dávno po krizi. Skrze inflaci, která jim ukusuje příjmy, za to Američané teď platí. Většině lidí se vede hůře," konstatuje na svých stránkách.

Dva měsíce před volbami do Kongresu, v kterých půjde Bidenovým demokratům o udržení většiny, je ovšem výše popsaný pravo-levý spor jen teoretickým cvičením, preference voličů nebudou jeho kopií. Rozhodně to nebude tak, že všichni, kdo za sebe profitovali z Bidenových podpor, byt teď šli volit jeho demokraty.

Je zcela jisté, že mnozí z těch, kterým loni peníze navíc od vlády výrazně pomohly, se teď bojí o své rodinné rozpočty, jsou mrzutí, naštvaní nebo i bezradní, když toho v nákupním vozíku mají kvůli inflaci o dost méně, než tam za stejné dolary měli před rokem.

Poslední naděje demokratů

Je to přirozené, funguje to tak všude, vyšší ceny mají lidé dennodenně před očima, minulé zásluhy či snad příští politické sliby se tolik nepočítají. K čemuž navíc v Americe musíme připočítat voliče, a není jich málo, kteří si od Bidena bez reptání vezmou dávky, ale zároveň mu nemohou přijít na jméno.

Protože je pro ně stále tím demokratickým ďáblem, jak ho líčí jejich (ex)prezident Donald Trump. Nebezpečným člověkem, proradným politikem, který chce zničit jejich zemi.

Několik málo týdnů před volbami by to pro demokraty nemělo věštit nic moc dobrého. Tím spíše poté, co statistická data tento týden ukázala, že po červencovém zklidnění v srpnu tempo americké inflace opět zrychlilo. Bidenovo obecné hodnocení se sice v poslední době zlepšilo, ale jen necelá třetina Američanů je spokojena s ekonomickou situací.

Jednu naději však demokraté mají. Politiky na druhé straně barikády, současnou Republikánskou stranu včele s vůdcem Trumpem. Naposledy to byl jeho věrný soukmenovec a častý golfový partner, republikánský senátor Lindsey Graham, kdo do šancí vlastní strany hodil pořádné vidle.

To když v uplynulém týdnu předložil návrh zákona, který by v USA zakázal potraty po 15 týdnu těhotenství. A abychom si rozuměli: měl by to být federální zákon, který by závazně platil napříč celými Státy.

Právo ne, zákaz ano?

V principu by šlo o přesný opak normy, kterou Nejvyšší soud USA na konci června odmítl, když po bezmála padesáti letech zrušil ústavní právo na interrupci. A to s odůvodněním, že tato problematika patří do pravomoci jednotlivých států.

Senátor Graham teď tento klíčový argument obrátil vzhůru nohama. Někteří jeho spolustraníci od něj teď sice vyděšeně dávají ruce pryč, ale už je pozdě. Demokratičtí politici vědí, jak skvělý předvolební dar dostali.

"Co to MAGA republikáni dnes provádějí na Kapitolu? Navrhují celonárodní zákaz interrupcí. Prostě neuvěřitelné," přivítal Grahamův návrh vůdce senátních demokratů Chuck Schummer. Zkratka MAGA - pro Trumpovo hnutí Make America Great Again - má voličům jasně říct, že mezi současnými republikány není rozdílu, že jsou prostě extrémní stranou, semknutou kolem bývalého kraválového prezidenta.

A jak ještě expresivněji vyhlašuje demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. "Je to zatím poslední, nejjasnější signál úmyslu extrémních MAGA republikánů kriminalizovat svobodu zdraví žen ve všech 50 státech a posílat do vězení doktory za poskytnutí základní péče."

Slepě důslední republikáni

Od červnového výnosu Nejvyššího soudu autor na tomto místě už vícekrát konstatoval, že zatímco válka o potraty v Americe dříve aktivizovala jejich odpůrce, nyní se její energie přelila na stranu těch, kdo se umělého ukončení těhotenství zastávají. A letošní listopadové volby do Kongresu v tomto táboře ("pro-choice") dostaly nové, silné - a pro mnohé rozhodující - téma.

Konkrétně se to už projevilo v posunu předpovědí, jak hlasování o novém obsazení horní kongresové komory, tedy Senátu, dopadne. Za poslední dva měsíce se překlopily od republikánského vítězství k pravděpodobnosti, že demokraté udrží svoji současnou většinu. Protože radikální postoje řady kandidátů, které si republikáni přes léto vybrali v primárkách, a kteří jsou vesměs pro absolutní zákaz potratů, většinové voliče odrazují.

Také zde ale už bylo řečeno, že ve volbách do dolní Sněmovny reprezentantů demokraté stále tahají za kratší konec provazu. Na této nižší úrovni - ve srovnání se Senátem lze říci "komunální" - budou mít větší váhu "kuchyňská" témata - stav peněženek a rodinných rozpočtů. Ve sněmovně by tak demokratům stále měla hrozit prohra.

Možná to tak i dopadne, republikáni ale dělají opravdu vše pro to, aby volby, které jim měly patřit, přeci jen prohráli. A za slepou důslednost, s jakou krom svého šiku za Trumpovými zády nic jiného nevidí a nevnímají, by si to i zasloužili.

