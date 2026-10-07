Rakušan si troufl na výrok, že to po volbách půjde bez Babiše. Premiér nepřekvapil

Středeční Superdebata lídrů stran a hnutí na CNN Prima News nepřinesla snad ani jeden překvapivý moment. Což platí také o neúčasti předsedy ANO Andreje Babiše, kterého nahradil místopředseda vládního hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Šéfové ostatních stran nevybočili z mantinelů, které jim určuje jejich opoziční a vládní role na centrální úrovni.
Kromě Havlíčka se debaty zúčastnili předsedové Vít Rakušan (STAN), Martin Kupka (ODS), Zdeněk Hřib (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Petr Macinka (Motoristé sobě). Ze sněmovních stran chyběli zástupci lidovců a TOP 09, neboť jim v uplynulých měsících nebyla naměřena podpora vyšší než pět procent.
Nikomu z politiků, kteří do debaty dorazili, se do ní nepodařilo vnést nějakou překvapivou dynamiku, výraznější konflikt nebo výrok, který by ostatní zaskočil. Všichni vcelku obstojně odehráli své role, každý z nich promluvil ke svým voličům a dal jasně najevo, kde v dnešní politice stojí a z jakých ideových pozic promlouvá.
Patrné to bylo především v debatě o možných koalicích v největších městech s důrazem na Prahu. Zástupci opozičních stran vyloučili alianci s hnutím ANO. Karel Havlíček si neumí představit koalici ANO s Piráty, Zdeněk Hřib by zase preferoval liberální koalici, „která bude směřovat do budoucnosti“.
A třeba Vít Rakušan řekl toto: „Strany, které se vymezují vůči ANO, budou mít velmi pravděpodobně většinu.“ Podle něj z toho plyne jasný závěr: Pokud všichni dodrží, co nyní deklarují, hnutí ANO v Praze součástí koalice nebude. Ze slov Hřiba pak vyplynulo, že by pro něj byla ideální koalice také bez ODS.
Petr Macinka, když byl otázán, proč Motoristé nemají ani jednoho kandidáta do Senátu, odvětil, že vyzve své voliče, aby volili kandidáty jiných vládních stran.
Závěr je prostý: žádný průlom, žádné překvapení. Prakticky kompletní politická reprezentace se i v komunálních a senátních volbách drží dominantního konfliktu české politiky.
Každý na svém
Jeho těžiště ztělesňuje osoba Andreje Babiše a těch, kteří s ním jsou ochotni spolupracovat na straně jedné, a těch, kteří to kategoricky vylučují, na straně druhé. A všichni se této osy politického konfliktu drželi prakticky po celou debatu přesto, že na komunální úrovni už téměř neexistuje město, které by ho v minulosti nepřekonalo.
Ostatně hnutí ANO mělo svou primátorku nebo primátora ve všech třech největších městech republiky. V Praze to byla v letech 2014 až 2018 Adriana Krnáčová v koalici se sociální demokracií a Trojkoalicí, jejíž součástí tehdy byly Strana zelených, KDU-ČSL a STAN. V Brně byl ve stejném čase primátor ANO Petr Vokřál, v Ostravě Tomáš Macura.
Moment překvapení nepřinesla ani debata o slučování obcí, během které si opět každý řekl to své: „Můžeme slučovat služby, které obce poskytují, rušit obce je nesmysl.“ (Karel Havlíček) „Stát má motivovat obce, aby spolupracovaly.“ (Martin Kupka)
„Je to o rozhodnutí obyvatel dotčených obcí.“ (Tomio Okamura) „Nelze na to nahlížet jen ekonomicky, jsou to komunity, jsme pro jejich dobrovolnou spolupráci.“ (Vít Rakušan)
Totéž platí o rozpočtovém určení daní. Téma je to nyní aktuální hlavně kvůli tomu, že se někteří politici obávají msty vlády těm velkým městům, jejichž koalice budou po volbách bez hnutí ANO.
Havlíček ale něco takového ve středu na Primě opakovaně vyloučil. A Rakušan naopak připustil, že je o změnách v rozpočtovém určení daní ochoten diskutovat a že si je umí představit.
Ospalý sál
Následovala debata o neúčasti prezidenta Petra Pavla při víkendových volbách – opět bez překvapení. Snad jen s tím, že se do prezidenta za neúčast u voleb „neobul“ Petr Macinka. Podle něj, když už to udělali úplně všichni, včetně těch, kteří jindy Pavla hájí, zmínil například spolek Milion chvilek pro demokracii, to on dělat nebude.
Nejinak tomu bylo u tématu nedostupného bydlení. Ostatně těžko čekat, že by tento fakt někdo bagatelizoval v čase, kdy ho jako problém označuje čím dál víc lidí. Jiná věc je, že se zástupci stran neshodnou na příčinách ani způsobech řešení.
„Musíme jít nahoru. Musíme zajistit předpoklady k tomu, aby se tady začalo stavět víc bytů,“ řekl například Karel Havlíček.
Celkově lze říct, že debata působila ospale, neměla jiskru ani spád. Chyběl jí konflikt, výraznější hádka. I diváci v sále jako by téměř usínali.
Zjevně je to tím, že jsou komunální volby přece jenom typem klání, které nemá vždy celostátní přesah, a existuje spousta voličů, kteří v něm preferují místní nezávislé kandidátky. A ti ostatní – a minule jich byla většina – se jich neúčastní.
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