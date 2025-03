Anglický deník: Brexit dal průchod nenávisti k cizincům, dnes se její terč mění

Brexit a zejména referendová noc jako by prolomily stavidla nenávisti rodilých Britů k cizincům, tehdy zejména pracovníkům z východní či střední Evropy. Všudypřítomné pohrdání "Poláky a spol." bylo téměř hmatatelné a mnohdy přecházelo do osobních konfrontací. Až nyní je ve vzduchu cítit, že se objekt této naštvanosti rodilých Angličanů pozvolna mění.

Vzpomínám často na tu noc britského referenda o brexitu. Jezdil jsem velkým kamionem noční směny do Londýna na místo zvané New Covent Garden Market, kde sídlila centrála a sklady mého tehdejšího zaměstnavatele. Tohle místo, ostatně jako celý Londýn, nikdy nespí. Mou prací bylo dorazit kolem půlnoci, naložit palety se zbožím a kolem čtvrté ráno vyrazit zase zpátky směr Bristol.

Lidé v mém okolí tehdy viděli v referendu příležitost konečně se vyjádřit. Do tváře vám to nikdo neřekl, ale obecná nálada domorodých obyvatel byla mohutně zaměřena proti pracovníkům ze střední a východní Evropy. Ta všudypřítomná nenávist k "Polákům a spol." byla přímo hmatatelná. Fráze typu "berou nám práci" a "ať táhnou, odkud přišli" byly slyšet doslova na každém kroku už mnoho let před referendem. Až to konečně přišlo. Tu noc v Londýně jsem pochopil, jak nepříjemná může taková nenávist a zloba být.

Trochu jsem se tehdy s povinnostmi opozdil. Běhal jsem mezi sklady a snažil se najít nějaké prázdné palety. V nedalekém rohu se tvořily hloučky chlapů - rodilých Angličanů s dělnickým přízvukem - kolem televizoru, který vysílal průběžné výsledky referenda. Požádal jsem svého polského kolegu o pomoc, abych urychlil svůj odjezd zpátky domů a vyhnul se tak rannímu londýnskému provozu. Při nakládání prázdných palet jsme klábosili o práci, životě a nakonec i o referendu.

Po pár minutách přistála kousek od našich hlav skleněná láhev a roztříštila se o stěnu mého návěsu. Postávající chlapi na nás začal pokřikovat, že si máme začít balit, protože nám už moc času nezbývá. Snažili jsme se to ignorovat a rychle nakládku dokončit. Skupinka asi šesti chlapíků z druhé nakládací rampy se k nim ale hlasitě přidala se slovy o tom, jak se nás už konečně nadobro zbaví.

Po dokončení nakládky a přesunu na severní stranu areálu jsme byli svědky útoku na kamion s francouzskou značkou, který úprkem odjížděl, zatímco za ním běžela skupinka Angličanů a házela na jeho kabinu odpadky s pokřikem: "Vypadni, k*rva, z naší země." Všechno zakončil vrátný u brány, který mi s lišáckým úsměvem vpálil do tváře otázku, kdy přesně se kvůli výsledku referenda hodlám vystěhovat.

Byla to podivná noc. Zvýšená nenávist k lidem z východní části Evropy setrvávala od té referendové noci ve vzduchu ještě dlouho, i když třeba ne tak intenzivně. Teprve poslední rok nebo dva začínám pozorovat, že se negativní pozornost rodilých občanů Albionu začíná od nás ze střední a východní obracet směrem k migrantům připlouvajícím přes kanál La Manche ve člunech.