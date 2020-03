Armáda sice přezbrojuje, zatím ji ale porážejí vystrašení byrokraté a také papírování

České armádě neschází odhodlání při výměně zastaralé sovětské výzbroje za tu moderní. Zároveň při tom ale ukazuje svou nepřipravenost získat ji bez finančních ztrát a včas. Možná může vyhrávat v boji, prohrává ale s byrokratickým molochem ministerstva obrany. Už v roce 2011 varovala jeho Bílá kniha před největší brzdou rozvoje armády: až absurdní byrokracií. Píše se rok 2020 a nic se nezměnilo.

Je to paradox: největším protivníkem české armády nejsou ani tak současná bezpečnostní rizika, nýbrž desítky nesmyslných vnitřních předpisů, které jdou často vzájemně proti sobě. Nejnovější aféra s nákupem pasivních sledovacích systémů VĚRA, která už stála kariéru náměstka ministra obrany Filipa Říhy, varuje, že česká armáda má - vedle nesporných úspěchů v zahraničních misích - doma vážný a léta zanedbávaný problém.

Plán prioritních investic, tedy i nákupu zbraní, je sestavován s falešným optimismem co se cen týká, aby byl vůbec schválen. Reálné a podstatně vyšší částky jsou pak zaplaceny seškrtáním těch projektů, které z různých - tedy i finančních - důvodů nakonec neprojdou anebo se odloží. S tím už se dokonce jaksi dopředu počítá.

Přesně podle tohoto scénáře se dle oslovených odborníků odehrával i nákup dvou pasivních sledovacích systémů VĚRA NG od pardubické firmy ERA. Poslanci výboru pro obranu byli srozumění s pořizovací cenou 780 milionů a s touto částkou šel koncem minulého roku na jednání vlády i ministr obrany Lubomír Metnar. Stejnou sumu za tento nákup pak jeho úředníci obhajovali na poslaneckém výboru pro obranu ještě v prosinci, třebaže je vedení firmy ERA už od jara upozorňovalo, že vzhledem k armádou právě nadefinovaným a velmi specifickým technickým požadavkům (vybrala si tu nejmodernější, ale také nejdražší mobilní verzi), bude i její cena jednou taková.

"Ministerstvo obrany jsme na to upozorňovali jakmile jsme obdrželi cenovou kalkulaci od našich subdodavatelů," ujišťuje obchodní ředitel ERA Ondřej Chlost.

Metnarovy nákupčí to přesto v duchu obvyklého scénáře nevyvedlo nijak z míry. Jednali jako obvykle: seškrtali peníze (podle všeho bez vědomí ministra) z méně důležitých investic a předisponovali je na nákup VĚRy NG, což u poslanců z výboru pro obranu vyvolalo logicky podezření z fatálního (když ne korupčního) předražení již podepsaného a vládou schváleného kontraktu.

"Nejde o nic jiného než o velmi podivné žonglování s rozpočtem ministerstva obrany," vysvětluje někdejší ředitel jeho kabinetu František Šulc, pod něhož spadala vnitřní legislativa resortu. A v ještě podivnějším světle se v očích celého kabinetu ocitl ministr Metnar. Ten se proto vzápětí rozloučil s šéfem sekce pro vyzbrojování Filipem Říhou. "Stala se chyba, ze které jsme se poučili. Již se to bude opakovat," slibuje ministr.

Žonglování s obranným rozpočtem

Problém s nákupy armádní výzbroje je ovšem mnohem hlubší, než Metnar přiznává. Jeho úředníci se totiž ve zmíněných "žonglovacích pravidlech" naučili už za ta léta obratně chodit. A hlavně: vyhovuje jim to, protože se tím rozmělňuje konkrétní zodpovědnost za ne zrovna laciné nákupy armádní výzbroje. Při jakémkoliv a kýmkoliv zaviněném selhání je navíc možné vinu svalit na nepružné a komplikované předpisy. Takové stížností je slyšet z obrany již léta.

"S oním příliš optimistickým doufáním v nízké ceny výzbroje, kdy se s několikaletým předstihem jen velmi zhruba odhaduje její výše, aby se s ní pak na poslední chvíli žonglovalo podle toho, co vše od ní vojáci najednou požadují, je nutné přestat," doporučuje expert Šulc.

Příčin skandálu kolem ceny sledovacího systému VĚRA NG je ovšem i podle předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) víc. K těm hlavním patří "až neuvěřitelné zaplevelení ´nákupní´ legislativy ministerstva obrany, v níž se už vyzná jen málokdo".

"Proto je nutné ji zjednodušit a zefektivnit," doporučuje Jana Černochová.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata ale opakovaně ujišťuje, že armáda dobře ví, jakou výzbroj a proč si chce pořídit, avšak nákupčí sekce vyzbrojování ministerstva obrany ji nejsou schopni vojákům v legislativní džungli resortu průhledně a efektivně pořídit. A měnícími se technickými požadavky na poslední chvíli se na tom podepisují leckdy i vojáci.

Svým způsobem se to týká i dalšího silového resortu - vnitra. Nekompatibilita i nepřehlednost předpisů vede podle vlivného policejního důstojníka mnohdy k tomu, že buď z nákupu důležité výzbroje a výstroje pro policii sejde, anebo se pořídí až s velkým zpožděním. Anebo se například rozpočet vyčerpá na slavnostních uniformách, které si policisté oblečou asi tak jednou za rok, aby nezbyly peníze na potřebnou výbavu. "V praxi je to pak může ohrozit na životech, stejně jako vojáky," říká důstojník policejního prezidia, který si kvůli své kritice a možnému postihu nepřeje být jmenován.

Hra na mrtvého brouka

Spleť vnitroresortních předpisů přiznává po po aféře s VĚRou NG i ministr obrany Lubomír Metnar a slibuje jejich zjednodušení.

Firma ERA zažívá mezi tím šok: ministerstvo obrany ji zastavilo dohodnuté zálohy na nákup antén, automobilů či speciálních kontejnerů z nichž se sestavuje VĚRA. Metnar totiž prověřuje i další obchody svého resortu a proto pozastavil i platby určené pardubické firmě. Na stole jejího generálního ředitele Viktora Sotony leží ovšem už od minulého týdne faktury od tuzemských i zahraničních subdodavatelů. Jejich vzkaz je prostý: pokud nezaplatíte, nedodáme vámi požadovanou techniku.

"Ministerstvo obrany nám kvůli prověřování výše kontraktu zastavilo předplatby, na nichž jsme se smluvně dohodli. Celá ta kauza nás i subdodavatele začíná velmi poškozovat - především finančně, ale i vztahově vůči našim dlouholetým partnerům. Neví, co si o tom mají myslet. Nevyrábíme přece šroubky, ale velmi sofistikované systémy. Jsme už dávno po termínu, v němž jsme měli našim subdodavatelům zaplatit," říká Sotona. Podpora domácího průmyslu patří mimochodem k důležitým prioritám resortu obrany.

Firma ERA teď stojí před těžkým dilematem: může obranu penalizovat za nedodržování kontraktu, do čehož se ji ale moc nechce. Anebo si může vzít úvěr od banky a nemalé úroky z něj připsat k ceně dodávky pro armádu. V krajním případě může odstoupit od smlouvy. V každém případě je ale ohrožen termín dodání špičkových sledovacích systémů, za což ji může Metnarovo ministerstvo citelně penalizovat.

"Zatím zvažujeme jak dál. Ministerstvo obrany s námi vůbec nekomunikuje. Mlčí. Až vaším prostřednictvím se dozvídáme o jeho stanovisku. Pro nás je to nepochopitelná situace. S podobným jednáním a mlčením jsme se ještě nesetkali a jsme tím zaskočeni," konstatuje rozčarovaně ředitel Sotona. První předplatba ministerstva měla přitom splatnost už minulý týden.

Vyjádření mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška je lakonické: "Očekáváme, že výsledky šetření celkové hodnoty vámi zmiňované zakázky, které nyní probíhá na základě dohody ministerstva obrany a sněmovního výboru pro obranu, budou k dispozici tak aby ke zpoždění platby nedošlo."

Trpělivost mezi tím došla podle informací Aktuálně.cz i premiéru Andreji Babišovi, který už pardubické firmě přislíbil uvolnění zablokovaných peněz, aby nebyl ohrožen strategický kontrakt pro armádu.

Jedním z důvodů rezignace náměstka ministra Filipa Říhy byla mimochodem špatná komunikace s poslanci, ale i s firmou ERA. Šéfka výboru pro obranu Jana Černochová je proto překvapena, že ministerstvo obrany pokračuje dál ve hře na mrtvého brouka. "Cílem našich dotazů o nárůstu ceny VĚRy nebylo jakkoliv komplikovat výrobu tohoto světově unikátního systémů," říká. Rovněž ona proto hodlá požádat ministra Metnara o vysvětlení.

Tvrdá lekce pro pardubickou firmu. A pro obranu?

Při jisté míře zjednodušení a nadsázky lze tedy celou kauzu shrnout do následujícího konstatování: ministerstvo obrany si na přání velení armády u pardubické firmy ERA objednalo bezkonkurenční pasivní sledovací systém VĚRA NG, o který v přezbrojování armády i zvyšování jejích schopností stojí. Zároveň ale svým chováním ve stylu mrtvého brouka hází do strategického kontraktu vidle. A když už je řeč o důsledcích, pak jedním z nich může být neochota politiků - i vzhledem přetrvávající legislativní džungli na ministerstvu obrany - navýšit do roku 2024 rozpočet na obranu na dvě procenta HDP a dodržet tím i závazek Severoatlantické alianci .

"Celá tato kauza svědčí o tom, že nefungují základní principy. Na rozpočty a alokace financí si jen hrajeme, protože se jimi stejně neřídíme. Je to pro nás hodně tvrdé prozření. Zastaralé marketinkové průzkumy ceny našich výrobků jsou navíc k ničemu i vzhledem k měnícím se cenám špičkových technologií," říká ředitel ERA Viktor Sotona.

Bez zajímavosti přitom není stanovisko někdejšího velitele amerických sil v Evropě Bena Hodgese. Ten si před časem s uznáním vyslechl přezbrojovací plány českého ministerstva obrany a pak jeho představitele seznámil s poněkud jiným pohledem: "Pro nás je nejdůležitější průchodnost vašich železnic, silnic a nosnost mostů, abychom vám mohli v případě krize rychle pomoci a neuvízli s našimi jednotkami na českých komunikacích."

