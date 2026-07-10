Babiš jako Helena Růžičková. Velká slova o světových Češích. Ale s realitou je to horší

V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se autor v glosování české politiky za uplynulé dny hodně věnuje premiéru Andreji Babišovi. Zmiňuje se ale také o legendární herečce Heleně Růžičkové, která Babiše zaujala tím, jak v jednom z filmů líčila budoucí světovost Čechů. Otázkou ovšem je, jestli k něčemu takovému dojde za Babišovy vlády, jak Bartoníček ukazuje na některých videích a událostech.
Byla to velká událost! Alespoň tedy z pohledu toho, jak moc ji lidé v Česku komentovali. Konkrétně – jak se vyjadřovali k tomu, že si prezident USA Donald Trump podával ruku s českým premiérem Andrejem Babišem v tomto týdnu na summitu NATO v Turecku. „Co ale skutečně podstatného se na summitu dělo? A co je podstatné pro naši současnost?“ ptá se Radek Bartoníček a tvrdí, že to nejpodstatnější se děje na Ukrajině, kde Rusko zabíjí mimo jiné další civilisty.
V této souvislosti kritizuje fakt, že Česko je vůbec nejhorší v plnění závazků, které slíbily jednotlivé země v rámci obranného společenství NATO. Nejhorší! Poslední! Do toho je česká politika v „zajetí“ politiků SPD, kteří odmítají poskytnout jakoukoliv pomoc Ukrajině, čemuž se snaží podřizovat i Babišova vláda (jejíž je SPD součástí).
Bartoníček přitom pouští videa, na kterých je vidět utrpění Ukrajinců, stejně jako prosby ukrajinského velvyslance v Česku Vasyla Zvaryče, který naléhá na Čechy, aby dál Ukrajině pomáhali. Včetně zbrojní pomoci, protože Ukrajincům chybí mimo jiné zbraně, aby se mohli bránit – jak ukázaly i poslední útoky na ukrajinské civilisty. Jen za červen jich bylo zabito přes 250.
Za této situace namluvil video člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl, kterého v pořadu také uvidíte a uslyšíte. „Kategoricky a jednoznačně nesouhlasím s tím, aby byť jen jedna jediná koruna z českého státního rozpočtu putovala na nákup zbraní pro Ukrajinu,“ prohlašuje Rajchl, kterého se Bartoníček nepřímo ptá: „Pane Rajchle, prosím, zajel byste na Ukrajinu za příbuznými obětí a řekl byste jim to, co říkáte pro české obecenstvo?“
Na dalším videu se reportér Aktuálně.cz ptá premiéra Babiše, jak konkrétně Česko Ukrajině pomáhá, kolik peněz jí poskytlo nebo jaké zbraně jí umožnilo získat. Babiš na jednu stranu odpovídá, že prý Česko pomáhá, ale když je mezi svými voliči, dává si naopak záležet na tom, aby se od takové pomoci distancoval nebo přímo tvrdil, že taková pomoc neexistuje. „Musíme myslet na naše lidi,“ tvrdil v loňské volební kampani.
Zároveň se netají tím, že chce z Česka vybudovat co nejúspěšnější zemi, takže často v tomto duchu také vystupuje. A jak přiznává, jeho spolupracovníky styl takového vystupování přivedl k tomu, že mu pustili herečku Helenu Růžičkovou ve filmu Slunce, seno, jahody. „Zemský ráj to bude na pohled! A celý svět se bude divit, co my Češi jsme zač. My už se neztratíme,“ prohlašuje s nadšením v hlase herečka.
A Radek Bartoníček s lehkou ironií i vážností vyslovuje jedno přání: „Kéž by to platilo v tom pozitivním slova smyslu. Kéž bychom byli ti nejlepší. Ne nejhorší! Kéž bychom vyhrávali, jako ty naše skvělé tenistky ve Wimbledonu,“ připomíná výjimečný sportovní úspěch z tohoto týdne, aby nakonec dodal: „My Češi to dokážeme. Ale prostor musí dostávat lidé, kteří na to skutečně mají.“
Přehled videoukázek v tomto díle Tečky Radka Bartoníčka, který videa prokládá krátkými glosami:
0.00 „Setkání“ Donalda Trumpa a Andreje Babiše
0.45 Reportáž o jednom z mnoha útoků Ruska na Ukrajinu
1.25 Předseda PRO Jindřich Rajchl
2.50 Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč
3.28 Premiér Andrej Babiš odpovídá na dotaz Aktuálně.cz, jestli Česko dostatečně pomáhá Ukrajině
3.48 Propagační video ze zasedání vlády
4.00 Premiér Andrej Babiš se snaží bavit lidi na sítích
4.52 Premiér Babiš a herečka Helena Růžičková