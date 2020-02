Babiš za A) ví, že Trump prohraje volby, za B) je úplně mimo. B je správně

Babišovo "čau lidi" na Trumpa fungovat nebude. Nedodržení závazku, že Česko bude dávat 2 procenta HDP na obranu, už opravdu neokecá.

V amerických demokratických primárkách zatím vítězí socialista Bernie Sanders. Pokud to tak půjde dál, obhájí Donald Trump v listopadu Bílý dům. A zůstane v něm až do ledna 2025.

Andrej Babiš to ale vidí jinak. Je si jistý, že Trump prohraje, a v Bílém domě skončí už příští rok v lednu. Nahlas to sice Babiš neřekl, ale chová se tak: nechal se slyšet, že 2 procenta výdajů na obranu jsou pro Česko zbytečně moc a výhledově bude stačit o dost méně. Asi tak 1,4.

"Nebude Trump, nebude problém," počítá Babiš evidentně s tím, že příští demokratický prezident USA přestane s tím otravným tlakem na spojence, aby plnili své alianční závazky. Babiš si ovšem musí být zatraceně jist, že politickou situaci v USA hodnotí správně, že se v sázce na Trumpovu prohru neplete. Jediným dalším vysvětlením by totiž bylo, že je úplně mimo. Že mu vůbec nedochází, jak škaredě si pro sebe i celou zemi koleduje.

Nakresli mi křivku

Po loňské návštěvě v Bílém domě se Babiš pochlubil, jak prezidenta Trumpa potěšil svým rozpočtovým výhledem. Podle toho mělo Česko v roce 2024 dávat na obranné výdaje 2 procenta HDP. Přesně tak, jak to chce Trump. Respektovanému deníku Financial Times pak Babiš dokonce nakreslil graf, který prý předtím načrtl i Trumpovi. Inu, jak se říká, jeden obrázek vydá za tisíc slov. Asi aby si to Donald dobře pamatoval.

Ale právě na to, že Trump ze svého požadavku opravdu nesleví, může vzít Babiš jed. Bude to asi takhle. Pokud to nepřijde dříve, pak nejpozději před summitem NATO na konci příštího roku si nechá americký prezident předložit obranné výdaje členských zemí. Ambasády k tomu z jednotlivých států do Bílého domu pošlou rešerše, jak se tamní politici průběžně staví k požadavku dvou procent. Jestli ho berou vážně, snaží se k cíli alespoň přiblížit, nebo jej sabotují, či dokonce odmítají. Případně zda volí Babišovu cestu "slibem neurazíš".

Spolehlivé spojence Trump příkladně vyzdvihne, s jejich státníky se sejde na separátním jednání, jako to udělal loni v prosinci v Londýně. Takové země patrně získají i další výhody, ale o to se Česko starat nemusí, do téhle skupiny patřit nebude. Bude mezi těmi, které americký prezident veřejně označí za delikventy, jejím státníkům rozešle otevřené kárné dopisy a přímo na summitu jistě najde další způsob, jak je zpucovat.

Pro Česko to bude nepříjemné, ale Babišovi to bude nejspíš jedno, protože o zemi jako takovou mu zas tak moc nejde. To spíš o nejbližší volby. Jenže Trump tentokrát nebude hotov, bude chtít, aby delikventské země a jejich reprezentace už opravdu svoji ignoranci pocítily. A protože je byznysmen, vezme to nejspíš přes obchod. Podívá se, co která země do USA dováží, co tam kde prodává, a pokud to vyloženě nepoškodí americkou stranu, patřičně to té druhé osladí.

Z nás už si nevystřelíte

Proč by měl nějaký Linet v USA prodávat za levno české nemocniční postele? Šup tam cla! Česká zbrojovka? Pistole má hezké, v USA oblíbené, ale když je trochu zdražíme, sáhnou Američané po jiných, šup tam cla! Položku za položkou si to takto v Trumpově administrativě projdou. Lidi na to mají a baví je to.

Vojenská a vojensko-technologická spolupráce se rovněž omezí jen na věci, kde by ukončení programu Američany nějak bolelo, zbytek půjde k ledu. A když na to přijde, kde je řečeno, že země, jejíž premiér ve Washingtonu kreslí grafy, aby je pak doma hodil do koše, musí mít amerického velvyslance? Nechme to v Praze chvíli neobsazené.

Je pravidlem, že američtí prezidenti se v druhém volebním období více soustředí na zahraniční politiku. Trump nebude výjimkou. Ze všeho, co o něm víme, je navíc zřejmé, že se nezklidní, spíše jen odpoutá. A také víme, že spojenecké výdaje na obranu jsou jeho osobním tématem, kterého nemá důvod se vzdát. Zrovna minulý týden se v Kongresu během zprávy o stavu unie pochlubil, jak alianční partnery přiměl k vyšším výdajům na obranu.

K tomu připočtěme, že Trump je velmi inovativní ve svých metodách. Cla na dovoz oceli a hliníku - i ze zemí Evropské unie - uvalil na základě článku o možném ohrožení národní bezpečnosti USA. Ze stejného důvodu stále hrozí cly na auta. A když potřeboval, aby Mexiko zasáhlo proti imigračnímu proudu, žádný důvod ani nehledal. Prostě pohrozil plošným zdaněním mexického dovozu do Spojených států.

Babiš se chová nezodpovědně už jen proto, že nechápe, proč by Česko mělo plnit své spojenecké sázky - tedy v prvé řadě kvůli své vlastní bezpečnosti. Jeho výrok, že "armáda by to ani neuměla utratit", je výronem alibismu černého pasažéra v aliančním vlaku.

Teď se Babiš zjevně rozhodl, že to tak nějak "okecá" i venku. Neokecá, v případě Donalda Trumpa mu jeho "čau lidi…" opravdu fungovat nebude. Babiš se řítí do velkého bezpečnostního průšvihu. A s ním celé Česko.