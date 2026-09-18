Babiš patrně překoná populární moderátory Stardance. Zvládl i Okamuru, Pavel vzdoruje

Jako každý pátek, i tentokrát přináší web Aktuálně.cz nejčerstvější díl Tečky Radka Bartoníčka, ve které můžete vidět krátké videoukázky a glosy k dění minulých dní nejen z české politiky. Tečka si všímá i společenských událostí, takže není náhodou, že první video se týká populární moderátorské dvojice. Přijde ale řada také na prezidenta Petra Pavla či šéfa SPD a sněmovny Tomia Okamuru.
Smutný to týden pro všechny příznivce Stardance a moderátorské dvojice Tezera Kostková - Marek Eben. Jak oznámili, připravovaná nová série pořadu bude poslední, ve které budou moderátory právě oni. „Po dvaceti letech se loučíme,“ oznámili shodně s úsměvem na tvářích.
Dvacet let je pořádně dlouhá doba nejen v případě moderování velmi populárního pořadu České televize, ale také třeba v politice. Premiér Andrej Babiš, který v ní na české politické scéně dominuje, ještě nemá za sebou 20 let veřejného působení, ale vypadá to, že se mu může podařit toto kulaté výročí oslavit.
Slavil by ho v roce 2031, což se zdá, že je daleko, ale Babiš se nepochybně chystá vládnout minimálně do voleb v roce 2029. A patrně i v nich bude kandidovat. Když bude zvolený poslancem, což se zdá v této chvíli velmi pravděpodobné, má zajištěný mandát až do dalších voleb zřejmě v roce 2034. No a kdyby náhodou odešel z politiky dřív, čekal by ho rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Tedy v případu, za který byla nedávno odsouzena europoslankyně za ANO Jana Nagyová.
Autor Tečky na některých videoukázkách z tohoto týdne vysvětluje, proč a jak se Babišovi daří udržovat na vrcholu, a to i navzdory tomu, že jeho vláda se potýká s těžkostmi. Předseda vlády pokračuje ve stylu, kdy ze všech problémů obviňuje kdekoho včetně novinářů, minulé vlády nebo i nezávislých odborníků.
Jeho voliči s ním mají zatím trpělivost a jeho tvrzení mu věří, ale ne všichni vládní voliči jsou na tom stejně. Jedno z dalších videí ukazuje předsedu SPD a Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru, jak se snaží uklidňovat své voliče a slibuje jim, že se určitě dočkají splnění toho, co jim v minulosti slíbil.
Ovšem hned jeden ze slibů, a to je co nejrychlejší projednání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, Okamura tak rychle nesplní. „Začneme to projednávat velmi brzy,“ říká na videu svým voličům. Tehdy si ještě myslel, že kvůli tomu proběhne příští týden mimořádná schůze, jenže po tomto jeho vystoupení mu „domluvil“ premiér Babiš a jednání o poplatcích ve sněmovně odsunuli až na později.
Jinak ale jede vládní většina jako válec, jediný, kdo je pro ně určitou překážkou, je vedle Senátu prezident Petr Pavel. Ten v tomto týdnu vrátil Babišově většině zákon o státních zaměstnancích, který podle odborníků obsahuje i jeden protiústavní paragraf.
Konkrétně ten, kterým chtějí ANO, SPD a Motoristé připravit prezidenta o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. „To je něco, co prezidentovi svěřuje Ústava, to nelze jen tak odebrat,“ říká na videu Petr Pavel.
Poslední video natočil Radek Bartoníček tento týden na oslavě výročí 25 let existence neziskové organizace Paměť národa. Její lidé dělají mnoho dobrého a užitečného, ať už se to týká například nahrávání vzpomínek obrovského množství zajímavých lidí, mnohdy skutečných hrdinů, nebo také pomoci Ukrajině. „Velmi si toho vážím, že vy opravdu pomáháte,“ děkoval na oslavě v pražské Valdštejnské zahradě ukrajinský velvyslanec v České republice Vasil Zvaryč.
Přehled videoukázek v tomto díle:
0.00
Tereza Kostková a Marek Eben v pořadu Stardance
0.32
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová vítá reportéra Aktuálně.cz
0.45
Předseda ANO a premiér Andrej Babiš kritizuje mimo jiné Aktuálně.cz
1.01
Andrej Babiš kritizuje nezávislé odborníky
1.35
Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura se snaží uklidňovat své voliče
2.07
Tomio Okamura při slibu voličům, že Sněmovna začne velmi brzy projednávat zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Realita je nakonec jiná.
2.56
Prezident Petr Pavel vysvětluje, proč vrací vládě zákon o státních zaměstnancích, ve kterém mu vládní většina omezila pravomoci vůči vedoucím stálých misí v zahraničí
3.20
Jak by mohlo hypoteticky vypadat loučení Andreje Babiše s politikou
4.22
Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč při poděkování úctyhodné Paměti národa, která slavila 25 let existence