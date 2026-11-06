Babiš zbrojí na další fázi boje o televizní poplatky. Ve hře je úplně jiné řešení

Za zdánlivou neústupností Andreje Babiše v otázce zrušení poplatků za ČT a ČRo lze vycítit ústupový plán. Možná ho ještě premiér nemá promyšlený do všech detailů, v každém případě je zřejmé, že na něm pracuje a že s ním v pravý čas přijde.
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Bitva o poplatky se po úterní stávce zaměstnanců ČT a ČRo pomalu dostává do druhého kola. Ještě nás sice příští týden v neděli čeká demonstrace Milionu chvilek po demokracii na Letné, pak ale přijdou na řadu zákulisní jednání a politické dohody.
V danou chvíli se situace na první pohled jeví tak, že nikdo nechce ustoupit. Ve skutečnosti je to ale přesně obráceně. Platí to minimálně o zástupcích vlády a podle všeho také o vedení České televize. Její generální ředitel Hynek Chudárek je ostatně vůči Babišovi relativně vstřícný po celý letošní rok.
Ale popořadě. Andrej Babiš se během čtvrtečních interpelací tvářil na první pohled neoblomně, zároveň ovšem naznačil, že ví, jak situaci vyřešit. Pokaždé, když přišla od zástupců opozice řeč na ČT a ČRo, opakoval jednu základní repliku v několika variacích. Třeba: „Plníme programové prohlášení vlády – a na tom nikdo nic nezmění.“
Nebo: „Jakým právem, jak si to vůbec můžete dovolit nám vyhrožovat, že nebudeme plnit náš program?“ O něco později: „Vy ode mě chcete, abychom porušili naše programové prohlášení vlády.“ A nakonec: „Proč my nemůžeme plnit náš program? Proč lidi, kteří se na to nedívají, mají platit poplatky?“ Z jeho výroků jasně plyne, že vláda poplatky zruší.
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Babiš operuje s tím, že zrušení poplatku slíbili lidem před volbami a že ho mají v programovém prohlášení vlády. A že on své sliby plní. A když ho opozice ústy předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana vyzvala k jednání, avšak s tím, že předtím musí návrh, který prošel předminulý týden v noci z pátku na sobotu prvním čtením, shodit ze stolu, předseda ANO to odmítl.
A zopakoval, že právě teď, během druhého čtení je prostor pro dialog a pro úpravy navrhovaného zákona. A pak – v závěru interpelací – v reakci na dotaz bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS řekl, že to už má vymyšlené. A že až svůj plán představí koaličním partnerům, oznámí jeho podobu také veřejnosti. Jinak řečeno: Babiš si připravuje ústupový manévr.
A na nějaké kompromisní řešení je nepochybně připravené také vedení České televize. Ostatně Hynek Chudárek o tom mluví dlouhodobě a opakovaně. A podle našich informací už nyní zástupci hnutí ANO v kuloárech přesvědčují opoziční poslance, aby přišli s pozměňovacími návrhy, o kterých pak budou moct společně jednat. Od Babiše jde o mazaný plán.
Svým voličům prodá klíčový slib hnutí ANO – zrušení koncesionářských poplatků. A pokud opozice přijde se svými návrhy v tom smyslu, že chce pro financování ČT a ČRo nějaké záruky do budoucna, typicky zakotvení ústavní většiny, férovou indexaci, případně aby o změnách ve financování obou médií příště rozhodoval i Senát, Babiš bude moct říct, že ustoupil a opozici vyšel vstříc.
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V této disciplíně je ostatně předseda ANO mistr. Vždyť ani v minulosti neměl problém osvojit si něco, s čím původně přišla jeho konkurence. Navíc jde o skvělý způsob, jak jí vzít vítr z plachet. „Za co nás kritizujete, když jsme do zákona dali přesně to, co jste tam chtěli?“ mohl by znít jeho argument. Teda pokud se opozice nechá zahnat do kouta a začne s vládou nakonec skutečně nějak kooperovat.
Takřka jisté je, že podstata ústupku Babiše bude v tom, že rozpočty ČT a ČRo nebudou položkou v rozpočtu státu. Přijde s jiným řešením a bude o něm tvrdit, že je zárukou nezávislosti obou médií a také jejich finanční stability. Mohlo by to být třeba něco jako Rozpočtové určení daní, což je mechanismus, který určuje, jakým způsobem se u nás rozdělují daně mezi stát, kraje a obce.
Má-li Babiš se svou strategií uspět, pomůže mu, pokud si na své straně udrží aspoň vedení České televize. „Jednám s generálním ředitelem ČT – to je člověk, který je velice ochotný,“ řekl ve čtvrtek na plénu sněmovny. Zopakujme: oproti řediteli ČRo René Zavoralovi je Chudárek ve vztahu k vládě mnohem vstřícnější. A pokud dostane záruky, o kterých hovoří, lze si vcelku snadno představit, že na kompromis s ní nakonec kývne.
Chudárek v každém případě od Babiše potřebuje něco, co bude moct prodat svým podřízeným jako svůj úspěch. A taky Radě ČT, která fakticky rozhoduje, kdo v čele televize stojí. Hlavní motivací Chudárka totiž nemusí být budoucnost veřejnoprávní televize, nýbrž jeho vlastní pozice v jejím čele. Ostatně generálním ředitelem byl zvolen celkem nedávno a teprve poté, co uzavřel zákulisní dohodu se svým nejsilnějším soupeřem Milanem Fridrichem, se kterým ČT řídí v tandemu.
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A nakonec: teprve se ukáže, co na kompromis, se kterým v jistý moment nejspíš přijde vláda, ředitel ČT a možná i část opozice, řeknou stávkující zaměstnanci. Přijmou ho? Nebo zůstanou pevní a budou trvat na tom, že odmítají zrušení poplatků? A jak dlouho jim to vydrží? Natož v situaci, kdy jim Babiš a Chudárek budou tvrdit, že v zájmu celku musí nakonec každý trochu ustoupit ze své původní pozice a že oni tak již učinili. A že prostě taková je politika.
Budou opět stávkovat? Kdo všechno se k nim bude ochotný přidat? A šel by s nimi národ, nebo jeho velká část, do generální stávky? Měli by lidé odvahu zajít tak daleko, že ochromí chod státu? A pokud ano, co by to znamenalo pro vládu? Těžko říct. Pokud se ale stane opak a i oni nakonec ustoupí, Babišovi by pak – zdá se – stál v cestě možná už jenom René Zavoral. Tomu ale už za rok a čtvrt končí mandát v čele ČRo.
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Za zdánlivou neústupností Andreje Babiše v otázce zrušení poplatků za ČT a ČRo lze vycítit ústupový plán. Možná ho ještě premiér nemá promyšlený do všech detailů, v každém případě je zřejmé, že na něm pracuje a že s ním v pravý čas přijde.
Bitva o poplatky se po úterní stávce zaměstnanců ČT a ČRo pomalu dostává do druhého kola. Ještě nás sice příští týden v neděli čeká demonstrace Milionu chvilek po demokracii na Letné, pak ale přijdou na řadu zákulisní jednání a politické dohody.
V danou chvíli se situace na první pohled jeví tak, že nikdo nechce ustoupit. Ve skutečnosti je to ale přesně obráceně. Platí to minimálně o zástupcích vlády a podle všeho také o vedení České televize. Její generální ředitel Hynek Chudárek je ostatně vůči Babišovi relativně vstřícný po celý letošní rok.
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Ale popořadě. Andrej Babiš se během čtvrtečních interpelací tvářil na první pohled neoblomně, zároveň ovšem naznačil, že ví, jak situaci vyřešit. Pokaždé, když přišla od zástupců opozice řeč na ČT a ČRo, opakoval jednu základní repliku v několika variacích. Třeba: „Plníme programové prohlášení vlády – a na tom nikdo nic nezmění.“
Nebo: „Jakým právem, jak si to vůbec můžete dovolit nám vyhrožovat, že nebudeme plnit náš program?“ O něco později: „Vy ode mě chcete, abychom porušili naše programové prohlášení vlády.“ A nakonec: „Proč my nemůžeme plnit náš program? Proč lidi, kteří se na to nedívají, mají platit poplatky?“ Z jeho výroků jasně plyne, že vláda poplatky zruší.
Babiš operuje s tím, že zrušení poplatku slíbili lidem před volbami a že ho mají v programovém prohlášení vlády. A že on své sliby plní. A když ho opozice ústy předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana vyzvala k jednání, avšak s tím, že předtím musí návrh, který prošel předminulý týden v noci z pátku na sobotu prvním čtením, shodit ze stolu, předseda ANO to odmítl.
A zopakoval, že právě teď, během druhého čtení je prostor pro dialog a pro úpravy navrhovaného zákona. A pak – v závěru interpelací – v reakci na dotaz bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS řekl, že to už má vymyšlené. A že až svůj plán představí koaličním partnerům, oznámí jeho podobu také veřejnosti. Jinak řečeno: Babiš si připravuje ústupový manévr.
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A na nějaké kompromisní řešení je nepochybně připravené také vedení České televize. Ostatně Hynek Chudárek o tom mluví dlouhodobě a opakovaně. A podle našich informací už nyní zástupci hnutí ANO v kuloárech přesvědčují opoziční poslance, aby přišli s pozměňovacími návrhy, o kterých pak budou moct společně jednat. Od Babiše jde o mazaný plán.
Svým voličům prodá klíčový slib hnutí ANO – zrušení koncesionářských poplatků. A pokud opozice přijde se svými návrhy v tom smyslu, že chce pro financování ČT a ČRo nějaké záruky do budoucna, typicky zakotvení ústavní většiny, férovou indexaci, případně aby o změnách ve financování obou médií příště rozhodoval i Senát, Babiš bude moct říct, že ustoupil a opozici vyšel vstříc.
V této disciplíně je ostatně předseda ANO mistr. Vždyť ani v minulosti neměl problém osvojit si něco, s čím původně přišla jeho konkurence. Navíc jde o skvělý způsob, jak jí vzít vítr z plachet. „Za co nás kritizujete, když jsme do zákona dali přesně to, co jste tam chtěli?“ mohl by znít jeho argument. Teda pokud se opozice nechá zahnat do kouta a začne s vládou nakonec skutečně nějak kooperovat.
Takřka jisté je, že podstata ústupku Babiše bude v tom, že rozpočty ČT a ČRo nebudou položkou v rozpočtu státu. Přijde s jiným řešením a bude o něm tvrdit, že je zárukou nezávislosti obou médií a také jejich finanční stability. Mohlo by to být třeba něco jako Rozpočtové určení daní, což je mechanismus, který určuje, jakým způsobem se u nás rozdělují daně mezi stát, kraje a obce.
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Má-li Babiš se svou strategií uspět, pomůže mu, pokud si na své straně udrží aspoň vedení České televize. „Jednám s generálním ředitelem ČT – to je člověk, který je velice ochotný,“ řekl ve čtvrtek na plénu sněmovny. Zopakujme: oproti řediteli ČRo René Zavoralovi je Chudárek ve vztahu k vládě mnohem vstřícnější. A pokud dostane záruky, o kterých hovoří, lze si vcelku snadno představit, že na kompromis s ní nakonec kývne.
Chudárek v každém případě od Babiše potřebuje něco, co bude moct prodat svým podřízeným jako svůj úspěch. A taky Radě ČT, která fakticky rozhoduje, kdo v čele televize stojí. Hlavní motivací Chudárka totiž nemusí být budoucnost veřejnoprávní televize, nýbrž jeho vlastní pozice v jejím čele. Ostatně generálním ředitelem byl zvolen celkem nedávno a teprve poté, co uzavřel zákulisní dohodu se svým nejsilnějším soupeřem Milanem Fridrichem, se kterým ČT řídí v tandemu.
A nakonec: teprve se ukáže, co na kompromis, se kterým v jistý moment nejspíš přijde vláda, ředitel ČT a možná i část opozice, řeknou stávkující zaměstnanci. Přijmou ho? Nebo zůstanou pevní a budou trvat na tom, že odmítají zrušení poplatků? A jak dlouho jim to vydrží? Natož v situaci, kdy jim Babiš a Chudárek budou tvrdit, že v zájmu celku musí nakonec každý trochu ustoupit ze své původní pozice a že oni tak již učinili. A že prostě taková je politika.
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Budou opět stávkovat? Kdo všechno se k nim bude ochotný přidat? A šel by s nimi národ, nebo jeho velká část, do generální stávky? Měli by lidé odvahu zajít tak daleko, že ochromí chod státu? A pokud ano, co by to znamenalo pro vládu? Těžko říct. Pokud se ale stane opak a i oni nakonec ustoupí, Babišovi by pak – zdá se – stál v cestě možná už jenom René Zavoral. Tomu ale už za rok a čtvrt končí mandát v čele ČRo.
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