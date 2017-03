"Zní to spíš jako sbohem, než na shledanou." Brexit je ztráta, píše světový tisk

Dnes 10:55

"Britský populismus se přiblížil hodině pravdy", napsal deník The Washington Post.

Praha - Čtvrteční evropský tisk se shoduje v názoru, že oficiálně potvrzené zahájení odchodu Británie z Evropské unie představuje pro mnohonárodnostní společenství velkou ztrátu a zároveň zatěžkávací zkoušku.

Francouzský Le Monde hovoří o "skoku do neznáma". "Jestliže ekonomika dosud překonávala nejistotu, jednání mezi Bruselem a Londýnem může situaci změnit," varuje list s tím, že "protichůdné požadavky" Britů hrozí tím, že vyjednávání mohou ztroskotat. Připomíná, že Britové si chtějí některé výhody členství ponechat a toho, co považují za nevýhodné, jako volný pohyb osob, se hodlají zbavit.

Podle italského listu La Repubblica se Británie a Evropská unie nikdy moc nemilovaly, takže odchod je stejně přirozený jako v každém manželství, které končí rozvodem. "Evropa, která se sjednotila po druhé světové válce, včera (ve středu) ztratila jeden ze svých pilířů," uvádí deník a připomíná slova předsedy Evropské rady Donalda Tuska, který ve středu řekl: "Už teď nám chybíte. Děkuji a na shledanou!" "Zní to spíše jako sbohem, než jako na shledanou," poznamenává La Repubblica.

Španělský deník El País dnes napsal, že "nepředstavitelné se stalo skutečností". Zároveň označil za ironii osudu, že Británie ohlašuje odchod z EU v době, kdy si společenství připomíná 60. výročí podpisu římských smluv, tedy zakládajících dokumentů nynější unie. Také kritizoval "byrokratický, studený a umělý obraz" EU vzdálený od zájmů evropských občanů, který je zneužíván populistickými politiky.

"Odchod Británie je vážná rána, kvůli níž je sebevědomí společenství podrobeno zkoušce. Zejména v Evropském parlamentu, který musí nakonec souhlasit s podmínkami rozvodu, panuje hořkost. Po mnoho let se EU snažila vycházet Britům vstříc a teď stejně chtějí odejít," napsal dnes nizozemský list de Volkskrant. Pokud si odnesou i "rodinné stříbro", povzbudí to k odchodu další země. Musí proto být jasné, že je za to potřeba draze zaplatit. Na druhou stranu by ale snaha o pomstu vedla k selhání. "To by mohlo vyvolat dojem, že EU je jakýmsi sovětským impériem, vězením národů," varoval deník.

Na zahájení Brexitu reagoval i americký list The Washington Post, podle kterého začalo uplatňování výsledků loňského referenda, v němž rozhodl "nezralý populismus". "Britský populismus se tímto přiblížil hodině pravdy", napsal deník.

autor: ČTK