Čech bojuje pivem proti Rusům. Ve vzduchu je cítit popel a deprese, vypráví

Pražskému pivovarníkovi Ladislavu Vrtišovi ve druhé třídě paní učitelka prozradila, že už není soudružka. Od roku 2022 se angažuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům a vojákům. V posledních letech je členem skupiny přátel „Pivem proti Putinovi“, která se zformovala kolem pražské hospůdky Dno Pytle. Pro Aktuálně.cz teď napsal reportáž ze své nedávné cesty.
Když se nic nepokazí, budeme v deset večer na Ukrajině. Je říjen 2026, za Černým Mostem začíná svítat a před námi je dva tisíce kilometrů do Charkova a Dnipra. Na Ukrajinu jedu zhruba popadesáté, ale tentokrát je to opravdu velké.
Ukrajinským obráncům vezeme sedm aut, která darovali běžní Češi. Někteří dárci navíc nechali auta opravit a natankovali nám plné nádrže. Jsou to zdánlivé drobnosti, ale právě v takových chvílích je člověk hrdý, že je Čech.
Drsný Kyjev
V Kyjevě už bylo veseleji. Dříve ty rozstřílené domy člověk musel hledat. A přes den se tu na ulici moc neumíralo. Teď je ve vzduchu cítit popel, z lidí deprese a únava. V pravém pruhu magistrály je pár kuželů a za nimi stojí pick-up s těžkým kulometem na korbě. Vyhlíží drony.
Poslední týdny byly těžké. Exploze se ozývaly každou hodinu. Mohli bychom spát na bezpečnějších místech, ale máme zde dobré přátele a chceme je vidět.
Studuje v Česku
Anna Abramchuk na Facebooku velmi poutavě popisuje realitu mladé ženy, kterou válka vyhnala z domova. Teď se po návratu z Jihlavy rozhodla studovat žurnalistiku v Kyjevě. V noci skoro nespí, ale nějak to dává. V Česku jsme se míjeli, ale tady jsme si konečně chvíli sedli.
Oleksii (vpravo) před lety založil firmu na potisk textilu. Z jejích zisků si s ženou koupili krásný byt v Buče. Ten jim vyrabovali Rusové. Dronový útok zcela zničil jeho firmu a i v nové, „bezpečnější“ lokalitě už dvakrát přišli o všechna okna. Takhle se tu dnes žije.
Vykoupat se v řece
Vstáváme, fotíme a jdeme splnit dobrovolnický rituál – vykoupat se v Dněpru. Řvou sirény a z nedaleké pozice střílí protivzdušná obrana po dronu. Ozve se výbuch a po dronu zbude jen černý oblak. Poplach končí, a tak rychle tankujeme, protože benzinky jsou v posledních měsících stále častějším cílem ruských agresorů.
Přejíždíme hlemýždím tempem totálně ucpaný kyjevský Jižní most. O několik hodin později most trefí dron. To už ale budeme dávno v Charkově.
Velitel v brigádě
V Charkově na nás čeká Oleksandr, velitel 9. brigády bezpilotních systémů. Po ruské invazi opustil pohodlnou pozici ředitele autosalonu, prošel výcvikem a vypracoval se na velitele dronařů. Kolem sebe má tým usměvavých, stejně inteligentních chlapů.
„To, že seš v armádě, neznamená, že to musí být nepříjemné,“ řekl mi jednou, když jsme jako velká rodina s jeho jednotkou grilovali u nich na základně.
„Uděláš si svoji práci a pak si dělej, co chceš. Chceš za rodinou do zahraničí? Jeď.“ Dnes je pozdě, tak si jen rychle podáme ruce a předáme auta. Oleksandrův tým se rychle loučí a vyráží na pozice. Ruské jednotky jsou od města pouhých 20 kilometrů. I díky těmto chlapcům se ale Charkov už pátým rokem drží.
Znovu trefili Jižní most
Kyjev. Krátký spánek přeruší výbuch. Znovu trefili Jižní most. Šest pruhů během dopravní špičky. Dnes šlo spát až do šesti ráno. Jdu k řece na kávu a potkat se s kamarádem. Instruktor sniperů už asi posté děkuje za terénní auto, které jsem mu před lety přivezl, a ukazuje, jak ho ještě vylepšil.
Objednáme si kávu, baristka zapne mlýnek a na dvě minuty ve stoje usne. Pak se usměje, omluví se a podá nám dvě vynikající espressa. Čas jít na nádraží a doufat, že vlak netrefí dron.
Jakékoliv pojízdné auto může zachraňovat životy. Více informací najdete na www.autaproua.cz.
Mohlo by vás zajímat: Visel v postroji pod dronem. Ukrajinská 92. brigáda zveřejnila video evakuace vojáka, který byl dlouho sám na pozici u fronty
„Ty kurvy komunistický mi chtějí dát milost!“ Radim Kuthan odmítl úlevu od režimu
Matka se bála, že se její syn z uranových dolů nevrátí živý. Radim Kuthan ale milost, která mu měla zkrátit patnáctiletý trest, odmítl. Považoval ji za ponížení: nechtěl přijmout výhodu od režimu, který ho neprávem věznil.
„Ve 4:36 rozhodují jen mafiáni!“ Plný Staromák bouřil, další protest svolal Minář na Letnou
Víkendové protesty na obranu ČT a ČRo vyvrcholily v neděli v Praze. Demonstraci nazvanou Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jakým poslanci návrh na změnu financování médií v sobotu ve 4:36 ráno poslali do druhého čtení. Organizátoři po hodině a půl zcela plného náměstí ohlásili další demonstraci na 15. listopadu na Letné.
Další drsná ostuda United, kouč nechal sedět superstar. Horníček vychytal nulu
Fotbalisté Liverpoolu v 8. kole anglické ligy zdolali Brighton 2:0 a brankář Lukáš Horníček pomohl Newcastlu k výhře na hřišti Crystal Palace 2:0. Manchester United doma podlehl Bournemouthu 0:3 a je už osm zápasů napříč soutěžemi bez vítězství.
Kritizovaný Brunes explodoval. Na Letné se čtyřikrát veslovalo, reagoval i Haaland
Fotbalisté Sparty ve 12. kole první ligy díky čtyřem gólům Jonatana Brunese porazili doma předposlední tým tabulky Slovácko 5:1. Norský útočník zkompletoval hattrick mezi 14. a 37. minutou, ve druhé půli navíc uzavřel skóre. Po změně stran se prosadil ještě Andrew Irving, za hosty skóroval jen v 59. minutě Tichomir Kostadinov.
Přenos skončil Sparta - Slovácko 5:1. Haalandův bratranec si otevřel střelnici, dal čtyři góly
Sledovali jste online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Slováckem.