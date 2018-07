Cimprlich: Fenomén jazykových hlídek se vymkl kontrole

Máme jev! Zase jsme blíž poznání universa.

Poctivý časosběrný dokument o komkoliv z nás by potvrdil, že život je příšerná nuda. Řekněme si na rovinu: pruda. Nebýt fenoménů.

Na rozdíl od vět jako "čí je to kartáček" nebo "otevři, prosím tě, to okno", slovo fenomén většina lidí nepoužívá. Doma neřeší "co říkáš na ten fenomén Babiš", nehádají se "chceš snad říct, že tobě fenomén ponožek v sandálech nevadí?", nemluví ve fenoménech. Fenomény ale milují média. Jsou jim matrací na tvrdém kavalci dní. A o tom to je.

Aby bylo břímě osudu - v tom jsou média a jednotlivci na stejné lodi - snesitelnější, je potřeba svět strukturovat a popisovat pomocí fenoménů. Bezútěšnou, šedou realitu vystýlat fenomény někoho a něčeho.

S fenomény ranního vstávání, chození do koupelny, zamykání bytu, čekání na autobus, ježdění do práce atd. je konec. Tzv. udržovací aktivity - ve filmech je taky obvykle nenajdete - byly ze scénáře vytěsněny fenomény, které obalují naši existenci atraktivitou, takže se na ni dá alespoň trochu dívat. Díky.

Výpisky z četby posledních týdnů: Fenomén youtuberů, #MeToo, influencerů, nočních běhů, grilování, osamělosti lidí ve velkoměstech, bramborového guláše, generací Y a Z, plýtvání a Slušných lidí s velkým S. Fenomén Igráček, fenomén Favorit, fenomén Karla (1. pád, pozn. red.), fenomén Pavel Nedvěd, fenomén Palacký a fenomén Šuman. Fenomén šumperák. Promítání pod širým nebem je fenomén teplých dní. Fenoménem České Kanady je úzkokolejka. Pražský fenomén beer bikes: Stížnosti se množí ze všech stran, policie je bezradná. Fenomén zahrádkář. Fenomén koza. Espresso je globálním fenoménem. Fenomén fake news, domácích loutkových divadélek, kryptoměn a cosplay. Fenomén hloučků kuřáků, které se tvoří před hospodami. Fenomén Baník.

Jste-li na rozpacích, jestli neprovozujete něco nepatřičně nefenomenálního, zůstaňte v klidu: slovo fenomén dokáže zhodnotit cokoliv. Fenomenologická literatura například zevrubně zkoumá fenomén dloubání v nose.

Ta radost, objevit fenomén a vystavit příslušný štítek s jeho jménem! Máme jev! Zase jsme blíž poznání universa.

Bystře Karel Čapek nabádal k používání předchůdců fenoménu - otázky a problému: Toto hojně a úspěšně užívané slovo je s to dáti tvé řeči ráz hluboký a bádavý. Neříkej "stůl", nýbrž "problém stolu"; nemluv o dramatě, nýbrž o otázce dramatu. Pojďme si proto pohovořit o problematice českého jazyka - momentálně nám na srdci leží fenomén hlubokomyslných klišé. Problém stolu & otázka rozvrzaných židlí.

