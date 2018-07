Cimprlich: Čeština pro natvrdlé. Poprvé držíme jazykovou hlídku

Historie nabízí i perverzní příklady jako lidová demokracie.

Kromě běžné češtiny existuje ještě jedna její verze, český jazyk pro natvrdlé. Vyznačuje se používáním takzvaných sémantických pleonasmů čili přeurčených významů.

Fór je v tom, že příjemce sdělení nemusí řešit, co slovo skutečně znamená, protože k významu slova je zároveň dokopáván jeho vysvětlením. Podstatné jméno někomu připadá málo podstatné, tak ho vyztuží, protože podle sebe soudím tebe a jinak bys mi nerozuměl. Balení 2 v 1.

Je to čím dál tím oblíbenější metoda, protože pomáhá odbourávat myšlení. Není potřeba se namáhat a koncentrovat. Vo co gou, nám natlučou do hlavy. Pohodlné, vysoce kvalitní.

Brzy už nebudeme říkat les, nýbrž stromový les a z bot bude obuv na nohy. Zatím k tomu spějeme po malých krůčcích.

Jezdíme na poznávací exkurze a zdraví si podlamujeme nadměrným přejídáním. Nákup skládáme do odnosné tašky, což je terminus technicus retailu pro speciální tašku, ve které se na rozdíl od klasické tašky dá i něco odnést. Například legendárního průkopníka v oboru, dárek zdarma.

Že je něco supr, nám napoví podtržítko výhradní exkluzivita.

Zkusili jste si představit bezednou černou díru? Může být někdo zručný jinak než manuálně a existuje u nás ještě jiná synagoga než židovská?

A když je podstatné jméno opravdu cizí, pomaže se přívlastek vteřinovým lepidlem. Inaugurace se tak nazývá slavnostní inaugurací, ačkoliv bez slavnosti by šlo o předání klíčů od kanceláře, a ne o inauguraci.

Historie nabízí i perverzní příklady jako lidová demokracie.

Zdá se mi, že potřeba vysvětlování smyslu slov, která jako by nezněla dostatečně průkazně, souvisí s jiným úkazem: touhou po přivlastňovacích zájmenech "můj" a "náš" místo ubohého, uťápnutého "svůj".

Říct "jsem hrdá na svou zemi" by se političce asi zdálo slabé, tak tam vrazí "mou zemi" (alternativně motorku, psa apod.). Na počišťovacích autech Prahy 1 je už několik let nápis Plníme naše sliby, podle mě ze stejných důvodů: buď někomu připadalo, že by se "svými sliby" pochlubil málo a adekvátně natvrdlý volič by si mohl pomyslet, kdo ví, čí vlastně jsou; anebo se ten někdo oddává anglicismům.

P. S. Na přání čtenářů do Cimprlichu doplňujeme ještě výroční jarmark, ruční handgranát, plány do budoucna (!) a vůbec poprvé také dílčí část.

