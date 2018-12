Cimprlich: Recept na teplý bramborový salát a brankáře Veverku

Předvánoční jazyková hlídka Aktuálně.cz.

Češi údajně jsou, a je to významný pramen národní hrdosti, národem kutilů, všeumělů a improvizátorů. Touhle DNA se vysvětlují nejen fenomény typu chalupaření, ale také naše historické úspěchy. Například ve vícedovednostních sportech jako biatlon nebo desetiboj. Česká hokejová chytrost volá po zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Pokud tam už dávno není.

Tak mi v tom případě řekněte, když jsme takoví všestranní šikulové, proč na všechno potřebujeme recept? Utahujeme si z pinktlich Němců, že mašírují podle předpisů a návodů, a neměli bychom napřed oškrábat máslo z vlastních hlav?

Ve skutečnosti to spíš vypadá, že se bez receptů neodvážíme na ulici, co na ulici, z kuchyně do pokoje a nazpátek. Posuďte sami. Rešerše posledních týdnů:

Ještě chápu, že před Vánoci média přetékají recepty na vanilkové rohlíčky, želatinové bonbony, zázvorové sušenky a bramborové saláty hvězd. Recept na teplý bramborový salát Dády Patrasové. Recept na prezidentské řízky z jednoho plechu. Recept na jednoduchou a rychlou turbovánočku. Recept na pohankové matcha kuličky a recept na domácí konopné mléko. S tímto receptem na pořádně silný vaječňák z vodky potěšíte i chlapy. Dokonce je tu recept na výrobu slizu!

Ale taky si pamatujte, že recept na pohodové a klidné vánoční svátky je jednoduchý - stačí se vyhnout stresu. Co je ovšem nejhorší, neexistuje jeden plošně zaručený recept na dokonalost v souvislosti s Vánocemi. Každému vyhovuje něco jiného.

Jenže tuhle informaci ignorujeme. Místo toho chceme žít ve vesmíru receptů. Pavučina existence je jeden velký receptář. Média o téhle hluboké lidské potřebě dobře vědí, a proto píší o receptu na úspěšný tweet, receptu na virální video, na Islanders a o nalezeném receptu na brankáře Veverku.

Hledá se recept na úspěšné podnikání v digitalizovaném světě. Má církev recept na to, jak situaci s krizí rodiny zlepšit? Francouzský prezident hledá recept na zmírnění nepokojů. BMW už má údajně recept na to, jak udržet ve výrobě modely řady Heritage s olejovo-vzduchovým chlazením i po roce 2020. Recept na nezaměstnanost… ne, ten momentálně nehledáme. Recept na řešení problémů Ústeckého kraje. Recept na řešení migrační krize. Recept na záchranu lidstva. Kde je, už tu měl dávno být? Hop, lusk - a je tu recept, jdeme dál!

Dánsko hledá recept na migranty, kteří porušují pravidla. (Takže spíš recept, nebo bič?, pozn. red.)

Novináři se ptají správně, jdou po podstatě: Jaký máte recept na to, udělat z lidovců stranu, která se nebude neustále pohybovat na hranici pěti- šestiprocentní podpory? Jaký je váš recept na kolabují pražskou dopravu?

Pídíme se po receptu na úspěch, na skvělou postavu, na šťastné manželství, na dlouhověkost, na dobrou náladu, na životní elán, na splín, na to, jak si udržet vztah, a vůbec po receptu na krásu a spokojený život. Je to jako hledání svatého grálu, jen komplikovanější.

Kdyby vám to bylo málo, stavte se v knihkupectví. Recept na lásku, Stockholm: Recept na vraždu, Recept na přežití, Recept na úspěch a Recept na Araba.

Mimochodem, věděli jste, že jen ve Velké Británii bylo v roce 2016 vydáno bezmála 65 milionů receptů na antidepresiva?

Recept na každý druh frustrace, smutku, nízkého sebehodnocení, poruch spánku a dalších neurotických projevů je prostý. Tak určitě, ale neprozradíme. Místo toho tu máme zaručené recepty na posilvestrovskou kocovinu. Šťastný a veselý!