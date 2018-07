Cimprlich: Zdravý rozum zvítězil, farmář byl diskvalifikován. Jazyková hlídka

Zdravým rozumem mlátíme po hlavě podivíni, kteří zastávají nezdravé názory.

Otloukánkem roku byl vyhlášen zdravý rozum. Přišlo se na to, že spojení těch dvou slov účinkuje jako kouzelná voda ze studánky, elixír života, pohádkové dobro nad zlem. Proto si o zdravý rozum otírá podrážky kdekdo, rád a šťasten.

Ať si o kůrovci, povinné školce, migraci, jízdním řádu, atomových elektrárnách, Libeňském mostě, rumové tresti nebo holkách na startu formule 1 myslíte cokoli, je záhodno prsit se přitom zdravým rozumem. Mlátit s ním po hlavě podivíny, kteří zastávají opačné, a tudíž nezdravé názory.

Jenže druhá strana má taky natrénováno. Souboje na zdravé rozumy, obvykle je to páka, končí bez vítěze. Kdo je větší jura, zůstává nerozhodnuto.

Pokaždé, když v parlamentu politik XY oznámí, že "zdravý rozum zvítězil", "naštěstí zvítězil", nebo dokonce "konečně zvítězil", sice neumře koťátko, zato se ve vaší dobře seštelované myslivně rozbliká červená kontrolka. Lakovat nás zdravým rozumem, ještě to tak!

Ve skutečnosti nezvítězil zdravý rozum, ale politikova pohádka o kohoutkovi a slepičce.

Zdravý rozum byl úspěšně zdiskreditován až k nebytí. Proto nemůže existovat ani jeho vítězství. (Doufám, že tím "konečně zvítězil" se myslí "to to trvalo", a ne "definitivně", protože v tom případku by pýcha rozumu stoupla na nový, vyloženě nezdravý levl.)

Ono domnělé vítězství ostatně blokuje už to, že podmínkou tzv. zdravého rozumu je schopnost kriticky pochybovat. To dá rozum, kvůli tomu se ani nemusíme zabrušovat do filozofie, ju?

Vyšším stupněm zdravého rozumu je zdravý selský rozum. Druhý přívlastek abstraktnímu rozumu propůjčuje vytříbený apel na vůni hnoje a odkaz předků a holdingu. Message je v tu ránu srozumitelnější, zdravý suchar rozum byl napojen obrázky. Kosy sviští v odpoledním slunci, selka nese zpoceným žencům studený džbánek - chutná jako tenkrát. No nekupte/nevolte to!

Když Farmář hledá ženu, je ovšem zdravý selský rozum diskvalifikován. Rozuměj v háji. I s citem. Mějte hezký den.





