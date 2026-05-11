Co jsem viděl na Slavii a nemluví se o tom. Ostudě šlo vcelku snadno zabránit

Tak jako vždycky v podobných situacích lze i na sobotní fotbalový průšvih v pražském Edenu nahlížet jako na řetězec selhání, jehož výsledkem je ostuda, kterou si nikdo nepřál. O jednom z těch, kteří v danou chvíli selhali, se však skoro nemluví. Pokud by se přitom zachoval duchapřítomně, derby Slavie se Spartou se mohlo přinejmenším aspoň dohrát.
Tak jako mnohokrát za posledních asi pět let jsme se vypravili se synkem v sobotu z Brna do Edenu na pražskou Slavii – zápas to měl být památný. A to nejen kvůli tomu, že šlo o pražské derby mezi Slavií a Spartou. Pokud by ho totiž domácí vyhráli, zajistili by si s předstihem ligový titul. Také proto se na něj 12letý kluk těšil ještě o něco víc než jindy.
Nakonec to ale dopadlo úplně jinak. Památnou ostudou, selháním a naprosto neobhajitelným a nepochopitelným jednáním několika desítek, snad i stovek fanoušků, kteří ještě předtím, než zápas skončil, vběhli na hřiště. Ostatně od té doby se k tomu vyjádřil snad úplně každý – včetně těch, kteří o fotbal jindy nezavadí.
Přitom, jak jsem pozoroval dění v posledních několika minutách na hřišti a kolem něj, šlo vcelku snadno skandálu zabránit. Všude je plno kritiky na vedení oddílu, spílá se hráčům, jejichž agresivita je za hranou férovosti, nesporným viníkem jsou slávističtí ultras z Tribuny Sever, kteří se zjevně neštítí ani vyloženě násilného jednání. Mluví se o českém fotbalovém svazu a šmahem taky o celém fotbale.
Stáli jsme na protilehlé straně, daleko od tribuny, z níž nezodpovědní diváci na hřiště vtrhli. Přesto už několik minut, možná tři nebo čtyři před tím, než se tak stalo, bylo patrné, že fanoušci Slavie – a nešlo o dva nebo tři zbloudilé jedince, ale o masu lidí –, postává přímo na hřišti bezprostředně za reklamními bannery. Tedy nějaké dva, možná tři metry od hrací plochy.
Několik dalších ultras si to přitom ve stejný moment namířilo v kuklách přes protější tribunu přímo k sektoru hostů.
A ještě jedna věc bila do očí: zoufale nízký počet pořadatelů kolem hřiště a především pod tribunou Sever, jejíž fanoušci se o něco později „rozlili“ až na hřiště. Namísto toho, aby jim v tom zabránil neprostupný kordon, hradba těl, kterou nejde prorazit, působili jako cedník – neměli šanci lavině zdivočelých fandů čelit.
Sparťané přitom v těchto minutách zahrávali rohový kop přímo pod tribunou, jejíž diváci o něco později zaplavili hrací plochu – je tedy zhola nepředstavitelné, že by dění těsně za ní v danou chvíli uniklo hlavnímu rozhodčímu. Dav zpitomělých fanoušků se pohybuje v bezprostřední blízkosti hráčů a on dělá, jako by se nechumelilo. Pokud by se přitom zachoval duchapřítomně, derby Slavie se Spartou se mohlo minimálně dohrát.
Do konce nastavené hrací doby zbývaly tři, možná čtyři minuty. Z reproduktorů už zazněly dvě nebo tři výzvy, aby se diváci vrátili na svá místa. Ti ale nereagovali. A rozhodčího to nechalo zcela chladným. Nejspíš doufal, že průšvih, který visel na vlásku, nenastane. Přitom bylo v jeho moci – dokonce si myslím, že to bylo kvůli bezpečnosti hráčů jeho povinností –, zajistit, aby se zápas přerušil.
Kdyby tak učinil a pořadatelům vzkázal, že zápas bude pokračovat, až naženou diváky zpět na tribuny, nikdo by se mu nedivil. Vždyť podobných momentů zná fotbalová historie mnoho. A pak, až by si pořadatelé zjednali pořádek, až by každý divák byl zpět na svém místě, mohl nechat utkání dohrát. Nechci tím omlouvat a zlehčovat selhání ostatních, v možnostech rozhodčího ale bylo zabránit tomu, aby průšvih nastal ještě během zápasu.
A ještě osobní poznámka: fotbal jsem do svých 20 let hrál, nic jiného mne tehdy nezajímalo – byl to skoro celý můj život. Znám tedy velmi dobře zdejší kulturní zázemí nejpopulárnější hry světa, znám jeho limity a naprosto neakceptovatelné praktiky mnoha lidí, kteří se v něm roky pohybují. Nikdo z nich si nezaslouží hájení – už kvůli tomu, že v tom prostředí vyrůstají právě naše děti.
Jenomže paušalizovat se nemá – a to ani pokud jde o český fotbal. A byť se to několik dnů po ostudném zápase nevyslovuje zrovna snadno, mám za to, že pokud se tady někdo zasadil o zlepšení kultury na stadionech, je to jistě Slavia. Však právě proto do Edenu z Brna pravidelně jezdíme. Kdo tomu nerozumí, nechť se vypraví na Srbskou na fotbalový zápas brněnské Zbrojovky – vypadá to tam asi tak jako v roce 1981.
Navíc fotbal je přes všechna negativa kolem něj pořád krásná hra plná kreativity, technických fines, píle, odhodlání a radosti, jež je sdílená. Je to kolektivní hra, ve které si děti mohou osvojit spoustu vlastností, jež se jim v životě budou pak hodit i jinde. Trpělivost, vůle se zlepšovat, odpovědnost za druhé, nebýt sobec, přiměřeně riskovat, odolávat tlaku a věřit, že se každé úsilí nakonec projeví.
S tím vším rodič své dítko na fotbal vodí, s tím vším se na něj snaží působit, motivovat ho a třeba mu i ukazovat, že pro tu radost má smysl kdeco obětovat. A proto mu chce také aspoň občas dopřát ten zážitek vidět na vlastní očí fotbal těch, kteří by mu měli jít ve všem příkladem. Tohle všechno nesporně vědí i zodpovědní lidé napříč celým prostředím – proto se také zasazují, aby rodiče s dětmi na fotbal chodili.
Vlastně by se dalo říct, že se to celé dělá hlavně kvůli nim: tady jde přece o děti, které chceme motivovat k aktivnímu životu, ke zdravému životnímu stylu, k pohybu. Jenomže pak se vypravíte na derby Slavie se Spartou a vlastně moc nevíte, co tomu 12letému klukovi, který nežije skoro ničím jiným, na konci zápasu říct tak, aby nezačal oprávněně pochybovat, že to všechno dává aspoň nějaký smysl.
