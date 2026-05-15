Co se děje s Babišem? Nedovede si poradit s Okamurou, vítězí nenávist

Nejnovější díl pořadu Tečka Radka Bartoníčka, v níž redaktor Aktuálně.cz pouští videoukázky především z české politiky, se tentokrát točí kolem „spirály nenávisti“, kterou vyvolává šéf SPD a sněmovny Tomio Okamura s některými dalšími vládními politiky. A to za přihlížení a mlčení premiéra Andreje Babiše (ANO), který působí dojmem, že oslabuje a Okamurovi ustupuje.
Hned první videoukázka v aktuálním díle pořadu Tečka Radka Bartoníčka ukazuje šéfa vlády Andreje Babiše (ANO) jiného, než jak se jeví dnes. Můžete se podívat na to, jak v loňské předvolební kampani dbal na to, aby vše začínalo přesně podle plánu a včas, takže kritizuje Roberta Plagu (za ANO) za to, že přišel na mítink o tři minuty později. Toho Plagu, který byl a nyní opět je ministrem školství. Přičemž kritika za nedochvilnost zněla od Babiše, který před týdnem přišel na jednání k prezidentu Petru Pavlovi se zpožděním.
Nejde ovšem jen o Babišovu dochvilnost, kterou byl v minulosti skutečně pověstný. Ještě více jde o to, že Babiš rozhodně nepůsobí oproti svému dřívějšímu vedení vlády jako ten, kdo má nejvíce energie a vlivu. To neznamená, že by nedělal jako premiér spoustu práce, ale vytrácí se z veřejného prostoru i z Poslanecké sněmovny. Místo něj tento prostor zabírá šéf SPD a sněmovny Tomio Okamura.
Je to zjevné na celé řadě věcí, v dalších videích se můžete podívat, jak Okamura často mluví do kamer České televize a mimo jiné dlouhodobě útočí například na ukrajinské uprchlíky nebo aktuálně vyvolává nenávist vůči sudetským Němcům.
Šéf SPD stál i za nedávnou demonstrací proti chystanému sudetoněmeckému sjezdu v Brně, fakticky podporoval nepokoje na brněnském zastupitelstvu. Okamura byl také hlavním iniciátorem usnesení vládní většiny v tomto týdnu ve sněmovně proti brněnskému festivalu Meeting Brno, jehož součástí je právě i sudetoněmecký den.
Vlastizrádce, křičeli na Uhdeho, když mluvil o smíření
Na dalším videu si můžete prohlédnout ukázku ze zmiňovaného zasedání zastupitelstva Brna, kde se snažil promluvit 90letý spisovatel Milan Uhde, který přišel za druhé světové války o 18 členů širšího příbuzenstva - jak o tom mluvil v čerstvém rozhovoru pro Aktuálně.cz. Se svou matkou jen náhodou unikli koncentračnímu táboru.
Když se Uhde snažil na zastupitelstvu vysvětlit, že vrahům svých příbuzných neodpustil, ale zároveň se přesvědčil, že se sudetskými Němci je možné se usmířit, demonstranti mu hrubě nadávali do vlastizrádců. Bylo přitom zřejmé, že tito lidé se mimo jiné rekrutují z Okamurových příznivců, kteří se podobně nenávistně chovají například vůči Ukrajině či k válečným uprchlíkům.
Okamura podobně jako další politici jeho střihu před svými stoupenci zamlčuje či banalizuje brutální útoky Ruska na Ukrajinu, kdy Rusové zavraždili - jak ukazuje další video - několik Ukrajinců, včetně dětí. A Okamura mlčí také o uprchlících, kteří mnohdy v Česku pracují, protože to se mu nehodí do obrazu podvádějících imigrantů.
V aktuální Tečce se ovšem můžete seznámit s novou knihou Pavla Hoška Anděl s polámanými křídly o Karlu Krylovi. Z pořadu Českého rozhlasu Ex libris uslyšíte mimo jiné Krylovo povídání i zpívání, které vycházelo z hlubokých duchovních kořenů. A také z návštěv Sudet, kde viděl spoustu zničených církevních objektů i soch - poté co odtud byli vyhnáni původní němečtí obyvatelé.
Těžko říct, co by Kryl skládal a zpíval v dnešní době třeba v reakci na česko-německé smiřování. Ovšem s přihlédnutím k tomu, co psal a kde žil, lze tušit, že by se nenávisti postavil.
V dnešním Česku stojí proti nenávisti a proti Okamurovi a podobným politikům mnoho osobností i velká část veřejnosti. Na rozdíl od premiéra Babiše, který buď mlčí, nebo dokonce se svými poslanci jde Okamurovi na ruku.