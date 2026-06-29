Co si to sakra dovolují Babiš s Macinkou. A proč Pavel hledá spásu na Ústavním soudu

V podcastu Politická šikana nebývá nouze o různé emotivní, ale i úsměvné okamžiky, což se potvrdilo i tentokrát. Nejvíce se naštval Vratislav Dostál, když ze svého pohledu popisoval útoky vládních politiků na různé důležité instituce v Česku – zatím naposledy na Ústavní soud. Zároveň ale v dobré náladě vyčetl Radku Bartoníčkovi, že je „Milošem Zemanem Politické šikany“.
Poněkud rozčilený Vratislav Dostál popisoval především chování ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky, který přišel s tvrzením, že v Česku probíhá pokus o ústavní puč.
„Co si to sakra dovoluje ministr zahraničí, který do éteru mluví o ústavním puči? Jaký ústavní puč? Žádný ústavní puč. To je úplně mimo,“ míní Dostál, podle kterého jen tento soud rozhoduje kompetenční spor. „Mimo jiné od toho Ústavní soud existuje,“ říká a poukazuje na to, že v minulosti soud rozhodl v podstatně závažnějších věcech, než je cesta prezidenta na summit NATO.
Dostál například zmiňuje odsunutí voleb Ústavním soudem v roce 2009, jeho kolega Radek Bartoníček rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat v roce 2013 vládu, v jejímž čele by byla Miroslava Němcová z ODS. „Kdo má přehled, tak je mu to jasné. Já to těm lidem nevyčítám, nemají čas tyto informace procházet. Je mi jich líto, dostávají se potom do špatného psychického stavu, mají pocit, že se děje něco hrozného. Místo toho, aby byli v klidu a radovali se ze života, tak žijí v pocitu, že existuje nějaké ohrožení naší země,“ uvedl Bartoníček.
Vratislav Dostál si stěžuje na to, že vládní politici útočí nejen na Ústavní soud, ale na kohokoliv, kdo má jiný názor než oni. „Ústavní soudci jsou vzdělaní, opírají se o ústavu a nějakým způsobem ji vykládají. Nízké motivace jim může dávat Andrej Babiš, protože tak nízce uvažuje. Jenže ústavní soudci jsou jiný kalibr,“ míní.
Jeho kolegyně Petra Jaroměřská navíc cituje slova ekonoma Petra Bartoně, který poukazuje na to, že Ústavní soud v nedávné minulosti už podobně předběžně rozhodoval a tehdy vyhověl SPD. Tedy straně, která teď tvrdě rozhodnutí ústavních soudců kritizuje. Přitom tehdy soud svým rychlým rozhodnutím pomohl SPD, aby nemusela ve volbách překonávat vyšší hranici hlasů nutných pro zvolení, jestliže kandidovala s dalšími stranami.
Bartoníček přesto upozorňuje, že je třeba vnímat i kritiky rozhodnutí Ústavního soudu. „Musíme vnímat to, že celé řadě lidí může přijít zvláštní, že Ústavní soud rozhodl o žádosti prezidenta Petra Pavla v řádu hodin,“ upozorňuje s odkazem na debaty na sociálních sítích. Právě tam kromě podporovatelů prezidenta zaznívají i pochybnosti nad tím, zda soud rozhodoval nezávisle, jestliže většina soudců byla jmenována už za prezidenta Pavla.
Podle Bartoníčka není Pavel rozhodně typ člověka, který by toužil po nadměrné politické moci a vyžíval se v nějakých politických hrách. „On je chlap, který s sebou nenechá vláčet. Není zvyklý, že by s ním někdo ‚zametal‘. Myslím, že je skoro víc věcí psychologie, že podal kompetenční žalobu, než politického kalkulu,“ sdělil Bartoníček za přitakávání Dostála.
„Je extrémně praktický člověk. Když má pocit, že je třeba něco udělat, tak to udělá. Když je potřeba opravit na chalupě střechu, tak ji opraví, když je potřeba naštípat dříví, tak naštípá dříví. Uvažuje prakticky, ne ideologicky,“ prohlásil Dostál na adresu hlavy státu. Podle něj už Pavel zároveň myslí na kampaň do dalších prezidentských voleb. Jestli ale do nich půjde, zatím definitivně neoznámil, jen naznačil, že patrně ano.
V celém podcastu Politická šikana, který je k poslechu zdarma na různých platformách, uslyšíte mnoho dalších informací. Dozvíte se i zmiňovanou výtku Dostála na Bartoníčka, proč je „Milošem Zemanem“ tohoto podcastu, nebo že je až příliš vstřícný k prezidentu Pavlovi. Bartoníček se při těchto zmínkách rozesměje a řekne i věc, kterou Pavlovi svým způsobem „vyčítá“.