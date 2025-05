Deník dobrovolníka: Když Vampír útočí...

Od Viktora se dozvídám, že bojoval v Afghánistánu u speciálních sil (specnaz). Vypráví různé zážitky z bojů. Ani v jeho věku 57 let bych se s ním nechtěl dostat do potyčky. Celý večer debatujeme a kluci se mě snaží co nejvíc naučit. Přes komunikační kanál přichází pokyny pro naši práci. Kluci dostávají koordináty a plánují trasu. Cílem bude dům, kde žije docela dost ruských vojáků.

Nakládáme na dron "Vampír" bombu o váze 9 kg a chystáme ho nedaleko od budovy. Jdeme zpět do sklepa a Sergej startuje. Dron letí na cíl, který je 15 km daleko. Měsíc je v úplňku, takže Vampír je vidět na obloze. Když se dostáváme na koordináty, ze země po nás vedou palbu. Střely trefují dron. Odhazujeme bombu a mizíme pryč.

Návrat se podaří a my vyrazíme na nedaleké pole ho vyzvednout. Jdeme do sklepa, kde vidíme, kolik schytal zásahů. Ještě ten večer měníme díly za nové a podnikneme další shozy. Až nad ránem jdeme spát. Ne však na dlouho - z vysílačky se ozývá další rozkaz. Přesto, že Vampír operuje hlavně v noci, tak my dnes lítáme i přes den. Máme poměrně dost úspěchů. Likvidujeme obrněný vůz BTR, čtyřkolku, pěchotu i dělo.

Za ty čtyři dny, co trávím na pozici, uděláme Rusům dost škody. Naše bomby zabijí dost lidí. Je zvláštní vidět, jak když slyší dron, zalézají do děr. Ne, že by jim to bylo něco platné… Ale když po nás někdo odvážný vede palbu, dost nám to ztěžuje práci a páchá škody na drahém zařízení. Takové základny máme problém přesně zasáhnout. Většinou nezbývá, než shodit bombu bez přesného zaměření a letět pryč.

Čtvrtý den na pozici přilétá velké množství klouzavých bomb (KAB) a bouchají poměrně blízko.

Čtvrtý den na pozici přilétá velké množství klouzavých bomb (KAB) a bouchají poměrně blízko. Jsem zrovna na cestě k operátorům menších dronů Mavick. Ti jsou umístění v bytě 3+1 - v přízemí domu, kde ještě žijí místní civilisté. Sleduji jejich práci, protože na další rotaci, která bude dnes v noci, půjdu k nim. Nevidím důvod se vracet na odpočinek zpátky z Kursku přes hranici do Sum, a tak jedu dál. Sleduji s napětím monitory a v tom se ozývá ohlušující rána. Padá omítka ze stropu. Že by KAB? Ne! Prý explozi způsobil náš vampír.

Jdu za klukama, jestli jsou v pořádku. Jsou, prý to odnesl jen Vampír. Ptám se s obavou, co byla příčina? Doufám, že jsem nějak blbě neudělal bombu. Ne, chyba byla, že Vampír ztratil navigaci GPS a pilot škrtnul o větve. Do háje! Sedm set tisíc je v háji. No, válka je drahá. Naštěstí bouchla jen bomba 2×2 kg. Kdyby bouchla ta osmikilogramová, tak jdu asi hledat nové bydlení. Zbytky dronu dáme do sklepa. Vypadá ještě poměrně slušně.

Pak už se definitivně stěhují k "mavicům". Loučím se s partou a doufám, že se ještě někdy potkáme.

