Duka věří, že hájí Krista. Na svět se ale dívá spíš jako Zeman či Okamura

Citlivé téma - křesťané v Česku, církve (obvykle scuknuté na církev katolickou) v Česku. Po revoluci byly zbaveny estébáckého tlaku, zůstal jim však komunisty vypálený punc. Církevní restituce to ještě zhoršily, "nenažrané církve bažící po majetku" atd. Do toho v posledních letech šéf tuzemských katolíků, arcibiskup pražský, primas český Dominik Duka, který se spojil s Milošem Zemanem a dnes připomíná konzervu starých představ o světě víc než nabídku tiché, trpělivé křesťanské lásky.

Nepochybujme, že Duka je ryzí poctivec, jde mu o katolickou církev, o její postavení u nás, víme přece, že v minulosti projevil velkou odvahu a vzdoroval komunistům. I jeho nadbíhání Zemanovi pravděpodobně souvisí se snahou dělat pro katolíky to nejlepší. Ale dělá?

Zastává se nejen své církve, ale i Ježíše Krista. Loni podal žalobu na brněnské Centrum experimentálního divadla kvůli kontroverzním inscenacím Naše násilí a vaše násilí a Prokletí chorvatského režiséra Olivera Frljiče, které v květnu uvedl festival Divadelní svět Brno 2018. Uráželo ho, že postava označená jako Ježíš na jevišti znásilnila muslimku. Nedávno Duka u odvolacího soudu prohrál, neboť dle soudců oprávnění hájit Ježíše Krista nemá nikdo a křesťanů je v Česku málo, proto jejich víra požívá menší ochranu vůči svobodě slova.

Kardinál reagoval na Twitteru: "Dostáváme se zpět do totalitního myšlení a do doby, kdy u nás byli křesťané a církev pronásledováni a utlačováni." Vážně? Totalita? Směšné.

O víkendu pokračoval v pořadu Partie TV Prima, kde řekl, že "všichni, kteří vystupovali v té první hře, byli vlastně vyznáním muslimové". Prý si nedovede představit, že by "do Saúdské Arábie nebo do Alžírska přijel soubor, který by řekl, že se skládá z herců nebo tanečníků, kteří jsou všichni katolického vyznání, Evropané, a sehráli obdobnou hru, kde by v té roli Ježíše Krista byl zakladatel islámu Mohamed".

Ano, to by nejspíš opravdu nešlo, ale Česko je demokratická země ctící svobodu slova a svobodu vyznání (to se týká oněch herců, údajných muslimů), což je zásadní rozdíl. Duka pravil, že rozsudek "je hodný justice bývalého socialistického tábora, nikoliv demokratického státu, kterým je Česká republika". Zaútočil hrubě na justici, jež mu nevyhověla. Na české právo, které se mu zřejmě nelíbí. Na ústavu. Hájit svobodu slova (navíc zde v divadle, ve hře) je dle kardinála projev komunistické justice. Smutné, strašné to nepochopení.

Duka je hluboce uražen, zasažen tím, že někdo dle něj zneužil postavu Ježíše Krista. Chápu to. On věří, že hájí Ježíše. Kdo je však pro katolíky i další křesťany Ježíš? Syn Boží. Bůh. Duka tedy hájí Boha proti nějaké hře a proti výroku krajského soudu. Potřebuje Bůh takovou ochranu? Byl to on, kdo se objevil na jevišti v Brně? (Každý ví, že nebyl.) Duka je poctivec, ale zároveň neuvěřitelně naivní, když podal žalobu na obranu Boha. Potřebuje ji Bůh? A pokud ano, byl by to ještě Bůh? (Bůh ji nepotřebuje, ochranu potřebují slabí, utiskovaní, pronásledovaní, prchající.)

Co s tím má co dělat Ježíš?

Duka své úvahy žene dál, míří je proti dnešku. "Někomu jde o změnu epochy, aby pod trochu pozměněným praporem a trochu pozměněnými symboly nastolil novou totalitu. Diktaturu, která zde už měla určitou podobu pod hákovým křížem anebo pod pěticípou hvězdou. Ano, bude jiná, protože také my jsme jiní," tvrdil na Primě. (Rozumějte, totalita je herec, který hraje nějakou ujetou představu o Ježíšovi, a soud, který potvrdí, že máme svobodu slova…)

Primas český neskrývá skepsi nad současností, tvrdí, že se té nové totalitě neubráníme, prý bychom už nedokázali "jít na barikády", "jít do koncentračních táborů". (Připomeňme, že do koncentráků se snad dobrovolně nechodilo, ale to je detail. Nebo není? Ukazuje to, jak je kněz vedle? Ostatně co ví o tom, jestli by šli lidé u nás na barikády?)

Novou totalitu kardinál, jak jinak, vidí "v politické korektnosti, v určitém ovládání i médií" (zřejmě těch, která s ním nesouhlasí). Jako příklad nabízí reakci na kázání profesora Piťhy, který podle něj "prorocky" tvrdil, že "homosexuálové budou prohlášeni nadřazenou vládnoucí třídou, běžní lidé budou deportováni do vyhlazovacích táborů a budou se unášet děti". Do nové totality Duka samozřejmě zapletl klimatickou změnu ("strašení"), Gretu, "rodiče 1 a rodiče 2" místo otce a matky, prostě skoro všecky ty známé věci (kupodivu vynechal cyklisty a inkluzi).

Najednou už mu tedy nešlo o Ježíše, ale ochranu starých představ o světě, které Ježíš ve své době tak účinně bořil (viz kupříkladu jeho výroky o v Izraeli ctěných farizejích atd.).

A zase, můžeme to chápat, kardinál má jiné představy o zbožnosti, slušnosti, rodině i nerodině. Jen to s Ježíšem nemá moc co dělat, Bůh se stal záminkou, nebo spíš onen herec hrající někoho jako Ježíš (nejspíš měl zosobňovat postkřesťanskou evropskou civilizaci) se stal záminkou.

A do toho vám na mysli vytanou jiné věci, Dukovo odmítání muslimských uprchlíků, kteří utíkají před terorem, smrtí, hladem. Co je na tom proboha křesťanského? Kam se vypařil Ježíš žádající "mějte jedni druhé za přednější sebe", "milujte své nepřátele", "zapřete sebe a následujte mě"?

Nekončíme, ve hře je ještě zneužívání dětí kněžími, obří problém církve. Kardinál na Primě malér bagatelizoval (prý jde jen o 11 souzených případů), ty nenahlášené přirozeně vynechal. Česká biskupská konference nedávno podala trestní oznámení na jednání neznámých osob, které by se mohly dopouštět sexuálního zneužívání v katolické církvi. V říjnu si biskupové odsouhlasili, že mohou podávat trestní oznámení na neznámého pachatele bez souhlasu obětí sexuálního zneužívání v církvi a donutit je tak k výpovědím před policií.

Drsné ano, ale křesťanské či aspoň lidské? Nutit oběti bez jejich souhlasu, aby podstupovaly martyrium výpovědí před policií, soudního jednání? Aby si znovu prošly těmi často starými traumaty? Kam se opět poděl Ježíš? Nenajdou se snad lepší cesty, lidštější? Vstřícnější k lidem, kterým kněží zkazili minimálně dětství, případně sex na celý život?

Je snazší se soudit kvůli provokativní divadelní hře, přidat se k brněnským "slušným lidem", čili dnešním náckům, než katolickou církev očistit od boláku, vředu zneužívání dětí. Je snazší vykládat o hájení rodiny než hájit pronásledované.

Kardinál Dominik Duka to jistě všecko myslí upřímně, ze srdce, jenomže to bohužel nic nemění na faktu, že se jeho postoj mnohem víc blíží postojům lidí jako Miloš Zeman, Václav Klaus junior i senior či Tomio Okamura než učení Ježíše Krista. Spíš než obhájce Syna Člověka je to, řečeno s Mirem Žbirkou, nemoderný chalan. A ještě dodejme to důležité: ne všichni katolíci uvažují jako jejich český šéf…