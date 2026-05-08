Dvojí metr ANO. Blažek je lump, Babiš oběť. A ten, kdo kvůli Okamurovi popřel svá slova

Ve svém pravidelném pořadu Tečka se redaktor Radek Bartoníček s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne. Pouští přitom videoukázky, z nichž část natáčí, protože se často s politiky potkává, a následně ve studiu videa glosuje. V tomto týdnu vybral například videa s premiérem Andrejem Babišem (ANO) či velké protivládní protesty Milionu chvilek pro demokracii.
Tečka Radka Bartoníčka tentokrát začíná archivní videoukázkou, na které mluví muž, o němž se tento týden hodně mluvilo - Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti za ODS. Politik, který byl v tomto týdnu mezi těmi, kteří byli obviněni v bitcoinové kauze z porušení zákona.
Shodou okolností video z 30. května loňského roku zachycuje Blažka krátce předtím, než oznámil svou rezignaci na post ministra a vzápětí zmizel z dosahu novinářů. Až na naprosté výjimky se jim dodnes vyhýbá, odmítá vesměs osobní rozhovory z očí do očí a jen na dálku tvrdí, že prý je nevinný. Ostatně, když po rezignaci na člena vlády rezignoval i na poslanecký mandát, udělat to na dálku, byť ještě jako poslanec mohl ve sněmovně přímo u řečnického pultu spoustu věcí ohledně této kauzy a svého podílu osvětlit.
Další videa ukazují pokrytectví, dvojí metry a nepravdivé líčení událostí v podání šéfky poslanců ANO Taťány Malé a předsedy tohoto hnutí a premiéra Andreje Babiše. Malá ostře kritizuje ODS a tvrdí, že je to strana mnoha kauz, aniž by se alespoň slovem zmínila, že své kauzy má i ANO. A to mimo jiné v případě svého majitele a šéfa Babiše, který se vyhnul soudu a ještě k tomu tvrdí, stejně jako jeho lidé, že prý je v jeho kauze Čapího hnízda spravedlnost účelová, nepravdivá a vlastně zmanipulovaná.
V Tečce můžete také posoudit postoj Andreje Babiše k setkání sudetských Němců v Brně, kam je pozvala občanská iniciativa Meeting Brno, která usiluje o smíření a pravdivé vyrovnání s historickými událostmi. „Bereme to jako záležitost, která je spíš iniciativa občanů, takže já k tomu žádnou pozici nemám,“ tvrdil Babiš letos 9. února při návštěvě Bavorska.
Na následujícím videu z tohoto týdne ale Babišův koaliční partner Tomio Okamura čte návrh usnesení, podle kterého má zmiňovaná iniciativa upustit od pozvání a konání akce se sudetskými Němci. Opět se ukazuje „pevnost“ Babišových postojů i to, jak ustupuje Okamurovi. Mimochodem, podobné je to s rušením poplatků České televizi a Českému rozhlasu s možným ohrožením jejich nezávislosti. I v tomto případě je hlavním iniciátorem Okamura, tedy předseda strany, která získala mnohonásobně menší podporu voličů než Babišovo ANO.
V pořadu ale uvidíte i další videa, třeba nepravdivé tvrzení Babiše, jak se údajně od ledna 2025 „totálně změnil“, nebo se můžete podívat na začátek schůze sněmovny v tomto týdnu, kdy jako obvykle nebylo slyšet kvůli hluku vlastního slova. To vše přitom sledovala mládež z galerie pro návštěvníky.
Radek Bartoníček se vrací také k velké demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu, můžete vidět atmosféru zaplněného Staroměstského náměstí, pochod Prahou a spontánní podporu zaměstnanců rozhlasu přímo před jejich budovou.
Tečku tentokrát zakončuje video se slovy Tomáše Garrigua Masaryka, která zněla v podání herce Radovana Lukavského Staroměstským náměstím. „Kritika nemá vést k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme kritiků vzdělaných a poctivých, kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž. Pravá kritika není svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spoluzodpovědnost," tvrdil zakladatel a první prezident Československa. Kéž by si mnozí politici vzali jeho slova k srdci, demagogie a svalování odpovědnosti je v české politice plno, zatímco spolupráce a spoluzodpovědnost bolestně chybí.