Fejeton: Jiným radil, sám skončil v léčebně - poselství Jordana Petersona

Na YouTube patří k oblíbeným postavám. Natočil spoustu videí. Poskytoval návody, jak uspět, vynikal rétorikou a dvojitou porcí sebevědomí. Teď skončil v léčebně, kde se zbavuje závislosti na lécích proti úzkosti a panice. Příběh kontroverzního kanadského psychologa Jordana Petersona v kostce. A v lecčems také obraz naší doby.

Jordan Peterson není samozřejmě jediným, komu se stalo, že jeho "veřejné self" se s tím soukromým jaksi přestalo potkávat. Jen se to o něm prostě ví, protože dlouho a usilovně pracoval na tom, aby se stal populárním člověkem.

Pozornost získával udílením rad, jak zvládat nároky života, "držet pohromadě" a osobnostně růst. Byl přesvědčivý a nebál se rozruchu. Jak ale v debatě na Facebooku poznamenala spisovatelka Pavla Horáková, hluční kazatelé zpravidla překřikují hlavně vlastní démony.

A že jich dnes kolem sebe máme - ukřičených virtuálních koučů a internetových kariérních poradců. Denně nás přesvědčují, že si můžeme splnit sny, případně přidat, docházejí-li nám síly. Nikdy není pozdě!

Jenže ony se některé sny prostě neplní a občas bývá taky pozdě. Existuje nespočet výzkumů, které potvrzují, že svět sociálních sítí vytváří falešný obraz skutečnosti, který pak nepříznivě ovlivňuje náš reálný život.

Viděla jsem běžce, kteří zkolabovali a skoro zemřeli, protože odmítali naslouchat signálům svého těla. Přecenili síly věrni motivačnímu heslu "Nekončím, když jsem unavený; končím, když jsem hotov".

Touha stát se uznávanou zpěvačkou nestačí, chybí-li hudební sluch a hlas. A nepomůže ani dřina doprovázená sloganem "Never give up!".

Motivační citáty mohou jistě zabírat, ale některé věci se (kupodivu) neobejdou bez talentu. Z pohledu na tisíce "wannabes" mezi youtubery, kteří se snaží stát stůj co stůj slavnými, občas mrazí. Co bude se všemi těmi mladými lidmi, kteří dnes nestíhají dělat nic jiného než natáčet videa, tvářit se šťastně a za úplatu propagovat výrobky mezi svými "followers"? Co když sláva nepřijde (nebo pomine) a zjistí se, že vlastně vůbec nic neumějí?

Hra na úspěch a bezstarostnost nezřídka produkuje klauny, kteří jsou uvnitř strašně sami. Jako Robin Williams. Pro širokou veřejnost byl skvělým bavičem a prvotřídním komediálním hercem, v soukromí ale prožíval psychické peklo, které ho dohnalo až k sebevraždě.

Třebaže nepatřil do sekty hlučných kazatelů, zanechal po sobě krom filmů a show i jeden motivační citát. Stojí za to si jej zapamatovat: "Každý, s kým se setkáte, bojuje bitvu, o které nic netušíte. Proto buďte laskaví. Vždycky."