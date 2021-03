Když se Miloš dozvěděl, že není nepříčetný, zavelel: "Vytoč mi Vladimira Iljiče!"

Náš pan prezident prý trpí utkvělou představou, že je velvyslancem Moskvy v Praze, což by ještě nebylo tak zlé, on si však zároveň myslí, že je i velvyslancem Pekingu.

Máme rádi svého prezidenta a rádi ho jistě mají i senátoři. Je to přece ústřední symbol češství. Proto se obávají o jeho zdraví, o jeho příčetnost. Senátor Pavel Fischer říká: "Miloš Zeman svými výroky, kdy s takovou rychlostí a oblibou papouškuje něco, co se hodí do příruček dezinformátorům, škodí Česku. A tady je potřeba vážně nastolit otázku, jestli je dnes ještě schopen vykonávat svoji funkci." Jedná se tedy o to, je-li Miloš Zeman (Jiří Ovčáček promine) nepříčetný. Protože kdyby byl nepříčetný a zároveň naším symbolem, pak i my, Češi, bychom byli nepříčetní.

Senátoři nechtějí své insiderské informace zatím zveřejnit, ale náš prezident prý trpí utkvělou představou, že je velvyslancem Moskvy v Praze, což by ještě nebylo tak zlé, on si však zároveň myslí, že je i velvyslancem Pekingu, že (podobně jako ministr Havlíček) zvládá tři funkce najednou. Rusko už podle zdrojů ze Severní Koreje kvůli tomu poslalo Číně nótu, v níž mimo jiné stojí: "Jen-šu není velvyslanec Číny v Praze, svého Krtka si vzít nenecháme." (Jen-šu, Krteček, je krycí jméno čínské vojenské rozvědky pro M. Z.)

Moskva jde ale dál. Podle informací z okolí Černínského paláce už ruský velvyslanec v Praze Saša řečený Zmije pohrozil české vládě, že pokud bude Zeman prohlášen nepříčetným, Moskva ho stáhne do sklepa Lubjanky na konzultace, ihned vyhostí našeho velvyslance a personál své ambasády v Praze zvýší o sto kusů. Ve hře je i zvací dopis.

Na Hradě je z toho poprask. Ani ne tak proto, že Miloš říká Vráťovi Jirko, Martinovi Svatý otče a manželce údajně vyprávěl: "Zdál se mi strašnej Kim Ir-sen, že v mý pracovně sedí Kalousek a něco podepisuje vé er." Na to jsou zvyklí. Spíš se tam děsí vidiny konce hradní jízdy ve prospěch národa. (J. O. zatím odmítá kandidovat na prezidenta.)

Hrad má samozřejmě už delší dobu informace nejen o duševním stavu hlavy státu, ale díky přátelům z náměstí Borise Němcova (pardon, z Korunovační ulice) i o sílících obavách senátorů, co všechno by mohl nepříčetný prezident napáchat a zda vůbec Hrad řídí on, nebo "oni", tedy jeho suita.

Proto Zemana naočkovali vakcínou Pfizer. Úvaha jasná: nenechal si píchnout Viktora Sputnika, takže NENÍ BLÁZEN. Pravdou je, že to nejvíc urazilo nikoli Putina, ale Si Ťin-pchinga, který zareagoval příkazem, aby do Číny směli jen lidé očkovaní čínskou vakcínou (jak informovaly New York Times). Když to řekli hlavě státu, rozplakala se a žadonila: "Jen-šu chce za pandou, Jen-šu chce za pandou!" Uklidnila ji až vodka s dvojitou porcí švej-ču-žou.

Vzápětí následovala druhá "NENÍ NEPŘÍČETNÝ" akce - nákup více než 40 tisíc respirátorů a ústenek. Hrad, jak se ukázalo, trval na tom, aby splňovaly evropské (!) standardy. Dokonce výslovně vyloučil možnost nákupu respirátorů čínské výroby. Správa Pražského hradu dala do nákupní smlouvy na příkaz shora toto: "U respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu (…) se nepřipouští produkty s mimoevropským označením KN95 a N95, které nemají současně evropský certifikát opravňující k označení FFP2."

Finta přinesla kýžené ovoce. Podle odposlechů, jež jistá FSB mistrně implantovala do senátora Pavla Fischera, tento prý "vztekle mumlal" (viz záznam Sergeje Telefonoviče Proslúšky) toto: "Takže on Miloš není takovej blázen, jak vypadá!" Když se tuto informaci potěšený kancléř rozhodl sdělit hlavě státu, tato zareagovala následovně: "Jo? Spoj mi hned Vladimira Iljiče." - "Jakýho?" - "Lenina." - Kancléř se snažil, ale Vladimir Iljič mu to nebral.