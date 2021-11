Česko stále trpí mindrákem z Miloše Zemana. S Fialou přichází šance na změnu

Litevská vláda navrhla parlamentu vyhlásit na měsíc výjimečný stav u hranic s Běloruskem, kde se na běloruské straně shromáždily stovky migrantů,. Ty tam během noci přepravili od pečlivě střežené hranice s Polskem běloruští pohraničníci, uvedl v úterý zpravodajský portál Delfi. O výjimečném stavu rozhoduje v pobaltské zemi parlament. Výjimečný stav by umožnil mimo jiné omezit pohyb v pohraničí.

"Vidíme situaci a hrozby, které vytváří běloruský režim koordinovanými akcemi na hranici s Polskem, a uvědomujeme si, že tyto hrozby mohou vzniknout i u nás. Vidíme jasné paralely," uvedla ministryně vnitra Agné Bilotaitéová. "Děláme a uděláme vše, aby naše hranice byly ubráněny," zdůraznila při předkládání návrhu.

Běloruští pohraničníci během noci převezli vojenskými auty od hranic s Polskem asi 500 migrantů, kteří nyní táboří u hranic s Litvou, poblíž obce Kadyš. "Byla tma, když přišlo hodně vojáků. Od neděle jsme byli u polské hranice, poblíž benzinové stanice. Běloruští vojáci tam byli od pondělního poledne, se psy a zbraněmi. Večer jich bylo ještě víc. Ty (migranty), kteří nebyli v centru tábora, posadili do velkých kamionů, a to i děti. Dohromady 500 lidí. Nařídili, ať se sesedneme, že nás odvezou do Polska. Lidi plakali a prosili, ať je neodvážejí od rodin. Na to běloruští pohraničníci začali střílet do vzduchu. Posadili nás do aut a někam nás hodinu vezli," vylíčil Delfi nejmenovaný uprchlík.