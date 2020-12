SARS-CoV-2 píše Andreji Babišovi děkovný dopis (připojuje se jeho sestra covid-19)

Ta finta se zákazem kávy s sebou, úžasná, nádherná! Tohle miluju, jak to nařídíte, a Ty pak, Andreji, vystoupíš v Čaulidi a řekneš, že je to blbost a že s tím nesouhlasíš a že se to musí zrušit.

Fotografie koronaviru napadajícího buňky na snímcích z elektronkového mikroskopu, pořízené americkým Národním institutem pro alergie a infekční nemoci NIAID | Foto: NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)

Milý a vzácný příteli Andreji!

Předem mého dopisu přijmi srdečné pozdravy také od mé sestry covid-19, jež mi s tímto projevem vděčnosti pomáhala a jež by se s Tebou velmi ráda setkala osobně, ale nechce Tě ohrozit. Omlouvám se za některé formulační neobratnosti, ale text dopisu jsem musel nechat přeložit z mandarínštiny do češtiny (slovenštinu jsem, jak jistě chápeš, zavrhl).

Andreji, velmi, velmi Ti děkuji za to, jak jsi se ke mně choval od ledna až do prosince. Nesmírně jsi mi pomohl a přeju Tobě i Tvému Agrofertu co nejúspěšnější a nejvýnosnější Vánoce, a hlavně abys ještě dlouho ve své funkci vydržel. Jsi pro mě i pro mou sestru nesmírným přínosem.

Pořádně nevím, kde začít, jestli druhou vlnou nebo první, ale díky svému wuchanskému původu si potrpím na řád, a tak snad začnu mojí první vlnou, v níž jsi byl jedničkou, i když tou skutečnou extratřídou - je vidět, že jsi schopen se z vývoje událostí poučit - jsi se stal až nyní v mé druhé vlně. A rovnou dodám, že bych si tě strašně rád zachoval i pro případnou vlnu třetí, než, znuděn opakováním, zmutuju.

Související Nezadatelné právo na převýchovu

Nesmírně si vážím toho, jak dobře sis vybíral spolupracovníky. Když Tvůj tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ale hned dodám, že ten současný, Jan Blatný, je taky skvělá trefa) na začátku února psal do Tvé Mladé fronty Dnes, že k panice zatím není důvod a že mnohem pravděpodobnější zabiják, který na nás číhá, je běžná chřipka, měli jsme se ségrou upřímnou radost. Bylo jasné, že když to tvrdí ministr zdravotnictví, zopakují to i média. Pokud bys náhodou Adama potkal, tak že ho sestra nechává srdečně pozdravovat, moc se jí líbil.

Mně se zase moc líbilo, jak jsi nechtěl spustit ten Ústřední krizový štáb. Přiznám se Ti, Andreji, že tyhle instituty nemáme se sestrou vůbec v lásce, stejně jako epidemiology, i když… i když někteří z nich pro nás taky dělají dost dobrou práci. Tak třeba ten Tvůj Roman Prymula (promiň, že píšu tak trochu na přeskáčku), jak zavřel hranice. Jistě, pro mě to bylo nepříjemné omezení mého svobodného šíření, to ano, ale na druhou stranu ten pán naštval hodně lidí a postavil je proti všem těm omezujícím opatřením, čehož si cením.

Taky Ti musím poděkovat za přístup k mé vlasti, otčině, Číně. Jak jsi spolu se Starým Pánem (raději ho nechci jmenovat, ale nebudu skrývat, že jeho si se sestrou mimořádně vážíme, on je jaksi z podstaty náš člověk) a s Červeným Svetrem nakoupil od nás "zdravotnický materiál", to bylo od Tebe velkorysé. Vzpomínám si na jednoho lékaře, tuším že v motolské nemocnici, jak se pokoušel nasadit si ten dětský respirátor bez certifikátu, to jsme se s covid fakt nasmáli.

Hodně mi pomohlo, jak jsi Tvoji zemi označil za světovou jedničku v boji proti covidu. Mám, stejně jako Ty, můj milý a vzácný příteli, svoje strategie. Pocit "zvládli jsme to" a "máme to za sebou", stejně jako pocit "jsme nejlepší" je pro mě ideální a posloužil mi jako skvělý vstup do druhé vlny (tak tomu říkáte Vy, pro mě existuje jen jedna vlna).

Díky Ti, že jsi v létě nenařídil nosit roušky do obchodů a úřadů, jako to platilo v Německu (a to si piš, že Merkelové psát nebudu). Už tehdy jsem Ti chtěl poslat dopis nebo aspoň mail, ale měl jsem dost fofr. Taky bylo skvělé, jak jsi později zakázal Vojtěchovi nařídit roušky ve školách a obchodech. Já tě, můj milý Andreji, prostě miluju a ubezpečuju Tě, máš to u mě, jsem Ti dlužníkem.

Mrzel mě konec Adama Vojtěcha, protože Tě poslouchal na slovo a "nebyl slušnej", i když byl slušný. Ale aby nevznikla mýlka, Romana Prymulu jste na ministra zdravotnictví se Starým Pánem vybrali dokonale. Vzpomínám na ten jeho impozantní nástup (Men In Black), všichni pohřebně v černém, jako by už předjímali, jak se to u vás vyvine.

Romana Prymuly si vážím, udělal pro mě opravdu hodně, přesně tohle totiž potřebuju: bububu, nutit lid k maximálnímu sebeomezení a sám na to kašlat (u nás v Číně to tak děláme už hodně dlouho a s úspěchem). Andreji, jeho večírek ve vyšehradské restauraci Rio's, jež měla být zavřená, plus fakt, že tam byla Tvoje dvojka Jaroslav Faltýnek, jistě chápeš, jak jsem byl nadšený! Jak říkáte u Vás: to si nevymyslíš.

Vážím si Tě, milý a vzácný příteli, protože máme opravdu mnoho společného. Třeba už jen to, jak chceme přežít a jak se chceme šířit. Pro mě je skvělé a, promiň mi ten výraz, "zdravé", jak mnoho lidí ve mně nevěří. Miluju větu "covid neexistuje, je to výmysl farmaceutických firem". S Prymulou jste k tomu dojmu hodně přispěli. Samozřejmě pomohl i Starý Pán (pamatuješ na tu jeho fotku z porady, kde měli všichni roušky a před nimi pití a jídlo? tak to je ono, o tom přesně mluvím). On je na mé straně stejně jako Ty, uvědomuju si to.

Jestli něco nesnáším, je to očkování, všecky ty vakcíny. Vakcína je pro mě něco podobného jako autobusy pro bílé, když se chce svézt černoch. Testy taky nemám rád a jsem Ti opravdu vděčný za to, že se jich u vás moc nedělá, že to, jak se říká, nepřeháníte. Úžasná byla Tvoje "chytrá karanténa", tak mi to vyhovuje (a Tobě taky, víme oba), když se o věcech jen píše a mluví, to stačí, hlavně je nedělat.

Jak už jsem řekl, očkování nemám rád, nikdo nemá rád, když před ním zamykají dveře, a tak jsem vděčný, že nejdeš německou cestou (jejich již vybudovaných 406 centrálních a krajských očkovacích center mi pije krev - samozřejmě obrazně). Jestli očkování hodíš na obvoďáky, bude to fajn.

Ta finta se zákazem kávy s sebou, úžasná, nádherná! Tohle miluju, jak to nařídíte, a Ty pak, Andreji, vystoupíš v Čaulidi a řekneš, že je to blbost a že s tím nesouhlasíš a že se to musí šupem zrušit. Sám, ač jsem starý miliardy let, bych to líp nevymyslel, věř mi. Dokonalé je, jak neustále měníš nařízení, otevřít hospodu, zavřít hospodu, okýnka ano, okýnka ne, nikdo už nedokáže sledovat, co platí, takže neplatí nic a já jsem navýsost šťasten.

Milý a vzácný příteli,

vím, že máš napilno, oba máme napilno, proto budu končit. Díky za všechno a z celého srdce (opět obrazně) Ti přeji, abys nám, mně a mé sestře covid-19, vydržel co nejdéle. Se soudružským pozdravem Světu mír!

navždy Tvůj wuchanský přítel

SARS-CoV-2 (a covid posílá pusinku na čelo).

Petici proti Babišovi jsem podepsal. Jít pomoci je teď ale důležitější, říká Blatný (video z 30. října L. P. 2020)