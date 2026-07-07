Hádka o Babiše. Je prázdná nádoba? A co si prostě k Pavlovi nemůže dovolit

Autoři pondělního podcastu Politická šikana tentokrát výjimečně natáčeli v úterý mimo jiné proto, aby mohli glosovat zcela aktuální dění ohledně účasti premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. V podcastu proto zazní často ostře formulované komentáře na adresu dnešního chování premiéra a prezidenta. Druhým tématem je kritika známého moderátora Čestmíra Strakatého.
Novinář Vratislav Dostál se dostavil do podcastového studia ve výborné náladě a s úsměvy, které skončily ve chvíli, kdy začal popisovat dnešní chování premiéra Andreje Babiše.
„Jako co to je? Jak si to může dovolit? To snad nemůže myslet ani vážně,“ rozčílil se Dostál nad slovy Babiše, že nekomunikuje s prezidentem. Podle Dostála by komunikace měla být o to důležitější, že jsou oba na summitu NATO v Turecku a zastupují Českou republiku. „Jak může vůbec říct, že s ním není v kontaktu? Pokud je to pravda, je to neskutečný amatérismus,“ uvedl Dostál.
„Když hraje za náš nároďák, tak je naprosto nesmyslné, aby slávista okopával nohy sparťanovi. Prostě hrají za náš nároďák, mají hájit zájmy naší republiky a vystupovat v rámci možností jednotně. A až se vrátí sem, tak můžou být zase sparťan a slávista. Je to dětinské, je to ubohé,“ pomohl si Dostál srovnáním s fotbalem.
Rovněž Radek Bartoníček upozorňoval na to, že Babišův přístup nijak Česku nepomůže a bylo by pro zemi zničující, pokud by se premiér rozhodl účelově a dlouhodobě na prezidenta útočit. „Bylo vidět, že se premiér nechal strhnout konfliktem s prezidentem. Na začátku působil, že s ním nechce jít do boje, ale teď působí tak, že je v tom až po uši,“ komentovala Petra Jaroměřská Babišovo počínání na úterní tiskové konferenci před odletem na summit NATO.
Radek Bartoníček ale zpochybňuje, že by se Babiš nechal k něčemu strhnout. Podle něj si takové věci se svými spolupracovníky velmi dobře promýšlí a především vychází z toho, co rezonuje veřejným míněním. „Je otázka, jestli si nevyhodnotil, že pro něj a vládu je výhodné jít teď do konfliktu s prezidentem. Spíš si to takto vyhodnotili, protože on má nejlepší přehled o názorech lidí a podle toho dělá politiku, která mu bude vyhovovat. Bez ohledu na zájmy České republiky,“ míní Bartoníček.
Ten se nakonec dostal do menší „hádky“ s Dostálem o to, jaký je vlastně Babiš. „On je prázdná nádoba, nemá žádné hodnoty, žádný směr. Je kam vítr, tam plášť. Je to bezskrupulózní populista, který se chová podle toho, jak mu zavětří veřejné mínění. On je sám sobě nebezpečný,“ tvrdí Dostál.
Bartoníček s ním částečně souhlasil, ale hájil Babiše v tom, že mu nelze upřít snahu některé problémy skutečně řešit. „Třeba digitální závislost dětí nebo onemocnění rakovinou. To oceňuji. Prázdnou nádobu si představuji jinak,“ oponoval Bartoníček, který trval na tom, že Babišovo řešení problémů není dobré, ale má snahu věci řešit. „Nemá! Nemá!“ protestoval Dostál.
Nebylo to ale jediné téma Politické šikany. Druhým tématem bylo dění kolem ministra kultury Oto Klempíře. Ten publikoval o víkendu fotku s moderátorem Čestmírem Strakatým, která působila dojmem, že Strakatý chová ke Klempířovi sympatie. Následovala velmi ostrá kritika odpůrců Klempíře a vlády, kteří Strakatému vytýkali takovou fotku, sympatie ke Klempířovi i to, že s ním chce Strakatý udělat rozhovor. Klempíř se sice Strakatému na sítích omluvil, ale téma už žilo svým životem a mnozí uživatelé sítí se rozdělili mezi příznivce a kritiky moderátora.