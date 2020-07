Havlíček je Babišův klon. Poslušně nadává na šašky europoslance. Poslušně škodí Česku

Je smutné nebo spíš tragické, jakého máme vicepremiéra. Denně maká 16 hodin, ale nezbývá mu ani minutka na pěstování samostatnosti a osobní odvahy. A na pochopení, že Babišův střet zájmů Česku škodí čím dál víc.

Je rezoluce, kterou přijal Evropský parlament (EP) kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), důležitá? Nebo je to "šaškárna", jejíž "právní důsledek ve finále není vůbec žádný"? Tak ji popsal multifunkční vicepremiér Babišovy vlády Karel Havlíček, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu za ANO v pondělí v ČT24. A pokud je to nedůležitá šaškárna, proč na ni vláda reagovala usnesením? Proč o ní premiér mluví v německé televizi? Odpověď zní: deklarace proti střetu zájmů Babiše představuje pro Česko vážný problém.

V Událostech, komentářích Havlíček řekl, že rezoluci považuje "za skandální". Silná slova. Proč? "Tato vláda je řádně zvolena, respektive je řádně zvolen parlament, abych byl úplně přesný. Tato vláda musí stát a musí se zodpovídat naprosto správně před parlamentem, před Senátem. Evropský parlament je politické uskupení…" - Stojí za to sledovat, jak tento Babišův princ, nestraník, který je ve vládě za ANO, stíhá řídit dvě ministerstva těžké váhy a ještě být skoro neustále premiérovi po boku před kamerami, kopíruje svého mistra. Jeho oddanost je zjevně "kvalita", pro niž byl do funkce vybrán. EP "je politické uskupení", zdůrazňuje babišovsky, protože Babiš není politik, jak rád říkával. Je. Dávno. A pokud jde o vztah k EU, je politik velmi špatný.

Havlíček tvrdí, že se vláda zodpovídá českému parlamentu, teď se mu tedy čeští poslanci hodí, ale každý, kdo sleduje interpelace ve sněmovně, vidí, jak Babiš poslanci pohrdá, vysmívá se jim. Tohle se oproti předchozím letům změnilo těžce k horšímu.

Vicepremiér pokračuje, pro něj je "osobně nepřijatelné to, že prostě zasahují takovýmhle způsobem ve smyslu toho, že komentují, že považují za správné, že bylo obnoveno jakési stíhání. Při vší úctě, co je komu do toho, to je prostě záležitost lokální země, to je záležitost lokálních soudů…" Co je komu do toho? Jde o peníze evropských daňových poplatníků, to je komu do toho. Havlíček opakuje jen to, co slyšel od Babiše. Od vicepremiéra vlády byste však čekali samostatnost, osobitost. Nic takového, funguje jako premiérův klon.

V debatě vystupoval i Miroslav Kalousek, předseda klubu poslanců TOP 09. Poukázal na fakt, že Němci, Francouzi, Holanďané a další jsou čistí plátci a nyní mají kvůli koronakrizi "hluboko do kapsy a posílají svoje prostředky Babišovi k přilepšení jeho osobního majetku. To dneska ví celá Evropa." (Ano, ale platilo to i před koronakrizí.)

Velmi důležitá šaškárna

Havlíček oponoval, že do Bruselu jezdí často a garantuje, "že tím teda opravdu nikdo nežije, tím žijeme akorát my tady u nás a rozhodně francouzští a italští voliči s napětím nevyčkávali u televizních přijímačů, jak dopadne tohle, tohle hlasování. Byla to šaškárna a ve finále ten právní důsledek není vůbec žádný". Nevnímá ten rozpor. Pokud je to šaškárna bez důsledků, proč vláda přijala usnesení (jen dva ministři za ČSSD se zdrželi)? Proč nemlčí? Proč tvrdí, že se europoslanci vměšují do českých záležitostí? Že rezoluce narušuje presumpci neviny a předjímá výsledky unijních auditů?

Na tu "šaškárnu", jež k naší škodě není šaškárnou, reagoval i Andrej Babiš v německé veřejnoprávní televizi ARD, na kanálu Das Erste, v reportáži o jeho potenciálním střetu zájmů. Z pořadu je celkem jasné, že minimálně německé voliče tahle eurokauza zajímá, jinak by o ní ARD netočila reportáž.

Český premiér v ní říká: "Naši lidé budou rozhodovat o tom, kdo bude premiérem, nikoli evropští poslanci, ano? Je třeba být opatrný, protože tahle deklarace je plná lží a demagogie a manipulace. V Česku máme naše zákony a tím, kdo rozhodne, je česká justice, ne Evropský parlament." To, že rozhodne česká justice, nikdo to nepopírá. Pro nás je však podstatné, že český premiér napadá 510 europoslanců ze lží, demagogie a manipulace v německé veřejnoprávní televizi. Jde o něj, o jeho firmu, kterou ukryl ve svěřenském fondu, a on kolem sebe kope a škodí nám, seč může. Dělá opak toho, jak má premiér pro svou zemi pracovat.

Jistě, Babiš byl zvolen a má silnou, dosud stabilní podporu zhruba třetiny českých voličů. Co to ale mění na faktu, že je podezřelý z masivního střetu zájmů? V reportáži německé ARD se diváci dozvědí i to, že vlastní vlivná média, má tedy účinnou páku, jak ovlivňovat veřejné mínění.

I Havlíček v ČT24 napadl europoslance: "Nemohou ovlivňovat jakýmkoliv způsobem probíhající audit, který dneska není zdaleka uzavřen, a už jenom tím, co se teď deklaruje, tam je zcela jednoznačné podprahové ovlivňování…" Papouškuje, co říká jeho "firemní" šéf, nechápe, jak funguje evropská i naše politika. Europarlament je klíčová evropská instituce. Je svébytný, má právo se vyjádřit k čemukoli. Má povinnost sledovat, jestli evropští oligarchové nezneužívají dotací.

Je tragické, jakého máme vicepremiéra. Denně maká 16 hodin, ale zjevně mu nezbývá ani minutka na pěstování samostatnosti a osobní odvahy. A na pochopení, že Babišův střet zájmů Česku škodí čím dál víc.