Heavenleaks: Zeman, Babiš, Koten, Duka, Drahoš, Klaus a další píší Ježíškovi

Společný dopis Petra Pitharta, Tomáše Halíka, Karla Schwarzenberga a Jana Rumla: „Milý Ježíšku, díky za všechno a pozdravuj Vaška.“

Dneska se nic neutají, server Heavenleaks.snt zveřejnil výňatky z dopisů, které některé veřejně známé osobnosti psaly letos před Vánoci Ježíškovi. Server to uvedl slovy, že "je pěkné, jak si světově významné postavy udržují některé tradice, jimž se naučily v dětství", a dodává, že kupříkladu Radek Koten, předseda bezpečnostního výboru české sněmovny, dopis Ježíškovi označil jako PT ZD, č. j.: 041 (přísně tajné zvláštní důležitosti, přičemž jednací číslo se zřejmě odvíjí od roku, kdy se pisatel naučil psát a odeslal první utajený dopis do nebes), a přece to nepomohlo.

Radek Koten podle Heavenleaks píše: "…a moc bych si letos přál, milý Ježíšku, naprosto bezpečnou mikrovlnku, která by mě tajně nevraždila, jestli nějaká taková vůbec existuje, a potom taky aby byl Donbas konečně osvobozen od nadvlády Ukrajinců, pokud to ale není už moc."

Jako velmi seriózní vyznívá tón dopisu hradního kandidáta Jiřího Drahoše: "Vážený pane Ježíšku, předem mého dopisu přijměte mnoho srdečných pozdravů, hlavně to zdraví, a dále mi dovolte, abych Vás se vší úctou požádal…" (Zbytek psaní Heavenleaks odmítl zveřejnit, aby nebyl obviněn, že ovlivňuje předvolební kampaň v ČR.)

Unikl i dopis Donalda Trumpa, v němž stálo: "Pokud to chceš u mě a u nás, Američanů, mít dobrý, tak zařiď, ať se na mě Vladimir nezlobí a hlavně ať nepustí tamty věci." (Heavenleaks v komentáři píše, že není vůbec jasné, co by měl onen neznámý Vladimir pustit, ale že zcela jistě půjde o něco křehkého.)

Exprezident a protioteplovací aktivista Václav Klaus napsal: "Milý Ježíšku, jen, prosím tě, letos žádný snowboard, a opravdu, ale opravdu důrazně žádám, aby sis už vzal tu svoji Angělu k sobě nahoru."

Až dojemné je přání Andreje Babiše: "Milej Ježišku, musim makať, ale na tebe si čas udělám dycky, chci tě poprosiť, ať mi Miloš vydrží, jestli mi rozumíš, a pak bych si moc přál, aby Ťok udělal aspoň o deset kilometrů dálnic víc a abych měl u Forbesů už příští rok, ne až za čtyry, 186, tak zatím dík a čau lidi, kdyby mě ještě něco napadlo, tak napíšu, jo, a aby mě nezavřeli, ale to si snad zařídím sám."

Strašně rád bych si zas bouchnul!

Jaromír Jágr: "Milý Ježíšku, nemoh bys mě zbavit toho zranění v dolní části těla? Díky moc."

Stanislav Grospič, komunista, který vede imunitní výbor české sněmovny, ve svém přacím dopise napsal: "Sice na tebe, milý soudruhu Ježíšku, nevěřím, ale jistota je jistota, po roce 1989 už jeden neví, a tak ti píšu, že bych si moc přál, aby se nám na zem vrátil Josif Vissarionovič, často s ním v noci rozmlouvám a moc, opravdu moc nám tady chybí. Ten by tu uměl udělat pořádek!"

Zdeněk Ondráček, (ne)zvolený předseda komise pro kontrolu GIBS, odeslal do nebe toto přání: "Milý Ježíšku, zatím jsi mi vždycky všecko splnil, a tak tě žádám, jestli by se zase mohly ustavit Lidové milice a jestli by nemohly zase zasahovat spolu s policií proti protistátním demonstrantům, já bych byl hned členem, protože já bych si strašně rád zase bouchnul, moc, moc, moc bych si to přál, obušek mám stále doma."

Své přání, dá-li se to nazvat přáním, zaslal i kandidát Mirek Topolánek: "Milý Ježíšku, jdeme na to, my to dáme!"

Poněkud neobvyklý, až suchý tón má dopis Dominika Duky, primase českého: "Pane náš nejdražší, nejvyšší, hlásím, že se nám zatím daří, aby církevní restituce nebyly zdaněny, zdanění se neobjevilo ani v programu Babišovy menšinové vlády."

Přání odeslal také mluvčí Jiří Ovčáček: "Milý Ježíšku, u nás se proslýchá, že jsi členem pražské kavárny, byl bych tedy dost nerad, aby prosáklo, že Ti rok co rok píšu, mám letos jen dvě přání: Pošli Eliášův oheň na Českou televizi a dej, ať konečně objevím ten článek Hitler je gentleman."

Heavenleaks také zveřejnil společný dopis Petra Pitharta, Tomáše Halíka, Karla Schwarzenberga a Jana Rumla: "Milý Ježíšku, díky za všechno a, prosím tě, pozdravuj moc Vaška."

Krásný a krátký je dopis prezidenta Miloše Zemana: "Milý synku, co by sis letos přál pod stromeček?"