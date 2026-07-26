Islamistický terorista na svobodě. Jak je možné, že v Berlíně vraždila „známá firma“?

Vyšetřování útoku na berlínský Pride festival odhaluje trhliny v německém justičním systému. Jedenadvacetiletý Abdul Rahman Ballout, který v plné rychlosti najel dodávkou do davu, byl pro policii „známou firmou“. Kriminalisté znali jeho plány připojení k Islámskému státu a za terorismus by už odsouzen. Přesto se pohyboval zcela volně a legálně si vypůjčil dodávku, se kterou spáchal vražedný čin.
Bílá dodávka Citroën Space Tourer vletěla do průvodu u parku Tiergarten v sobotu ve 22 hodin. Řidič po nárazu do civilistů okamžitě vyskočil z kabiny a začal přeživší lidi bezhlavě sekat mačetou.
Výsledkem koordinovaného útoku v centru Berlína je jedna mrtvá žena a dalších 29 zraněných, někteří těžce, přičemž policie nevylučuje přítomnost druhého, dosud neidentifikovaného komplice.
Složka s nápisem Abdul B. (redakce celé jméno podezřelého zná, ale rozhodla se ho nezveřejnit pozn. red.) přitom leží na stolech německého státního zastupitelství už od listopadu 2025. Tehdy jednadvacetiletého německého občana s libanonskými kořeny zatkla zásahová jednotka přímo na letišti. Anbdul se vracel z neúspěšné cesty do Sýrie, kde se plánoval aktivně zapojit do bojových operací teroristické organizace Islámský stát.
Justice ho následně poslala do výkonu trestu pro mladistvé na jeden rok a deset měsíců. Za mřížemi však strávil pouhých několik měsíců. V květnu 2026 ho soud propustil na podmínku s tím, že musí docházet na deradikalizační kurzy. Mladík úspěšně předstíral nápravu.
Úředníci do protokolu po prvních dvou schůzkách zapsali, že mladík sice působí chladně a nečitelně, ale jeho odpovědi jsou plně přizpůsobené požadavkům kurátorů. Na své třetí povinné sezení do specializovaného centra pro extremismus měl Andul B. dorazit dva dny po spáchaném teroristickém útoku.
Legislativní limity
Tajná služba sice monitorovala jeho telefon a prováděla namátkové kontroly, ty ale narazily na legislativní limity. Když se Abdul B. na internetu chlubil fotografií se střelnou zbraní, policie reagovala okamžitou domovní prohlídkou v jeho bytě ve čtvrti Schöneberg.
Na místě ale zajistila pouze plastovou maketu. Skutečné smrtící zbraně (nože a mačety) si útočník pořídil legálně v běžné obchodní síti těsně před sobotní akcí.
Největší administrativní selhání se odehrálo v komunikaci mezi justicí a soukromým sektorem. Abdul B. byl v policejních registrech vedený v nejvyšší kategorii nebezpečnosti. To mu ale nebránilo si zcela legálně nepronajmout dodávku.
Islamistický extremista paradoxně útočil na pochod za práva LGBTQ+ komunity, kde se pravidelně vyskytují lidé s palestinskými vlajkami a dalšími symboly, protestující proti izraelským operacím v Gaze a na Západním břehu Jordánu.
Obraz luxusního ráje se rozplynul. Dubaj zoufale rozdává peníze, aby přitáhla turisty
Dubaj se snaží přilákat zpět turisty, kteří městu chybí kvůli přetrvávajícímu napětí na Blízkém východě. Novou iniciativou chce motivovat své obyvatele, aby do města pozvali přátele a příbuzné, přičemž za každého návštěvníka mohou získat štědré benefity. Přetrvávající konflikt se výrazně promítl také do zájmu Čechů o cesty do Dubaje, potvrdily pro Aktuálně.cz české cestovní kanceláře.
To Slavia nepamatuje od Jarabinského. Byl to trochu risk, řekl k sestavě Trpišovský
Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský ocenil výkon odchovanců klubu při jasné výhře 5:1 nad Slováckem v úvodním ligovém kole. Chtěl by mít sestavu co nejdřív pohromadě včetně reprezentantů, kteří se zúčastnili mistrovství světa, ale mladíci si v letní přípravě o místo řekli, uvedl padesátiletý kouč na tiskové konferenci.
Evakuovaní lidé se nevrátí domů, dokud nebude požár u Bordeaux pod kontrolou
Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou, uvedla místní prefektka Sophie Brocasová.
U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47letá česká turistka
U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě celou neděli pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh, a její sestře se jí nepodařilo dovolat.
Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně, zastřelila ho při zásahu
Policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Tento člověk na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných.