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Zahraničí

Islamistický terorista na svobodě. Jak je možné, že v Berlíně vraždila „známá firma“?

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Vyšetřování útoku na berlínský Pride festival odhaluje trhliny v německém justičním systému. Jedenadvacetiletý Abdul Rahman Ballout, který v plné rychlosti najel dodávkou do davu, byl pro policii „známou firmou“. Kriminalisté znali jeho plány připojení k Islámskému státu a za terorismus by už odsouzen. Přesto se pohyboval zcela volně a legálně si vypůjčil dodávku, se kterou spáchal vražedný čin.

Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
Zdemolované auto po útoku v Berlíně na LGBTQ+ pochod.Foto: REUTERS – Annegret Hilse
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Bílá dodávka Citroën Space Tourer vletěla do průvodu u parku Tiergarten v sobotu ve 22 hodin. Řidič po nárazu do civilistů okamžitě vyskočil z kabiny a začal přeživší lidi bezhlavě sekat mačetou.

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Výsledkem koordinovaného útoku v centru Berlína je jedna mrtvá žena a dalších 29 zraněných, někteří těžce, přičemž policie nevylučuje přítomnost druhého, dosud neidentifikovaného komplice.

Germany launches manhunt after Berlin Pride van ramming
Berlínská policie zveřejnila fotografii podezřelého z útoku v Berlíně, 21letého Abdula B.Foto: REUTERS – Polizei Berlin

Složka s nápisem Abdul B. (redakce celé jméno podezřelého zná, ale rozhodla se ho nezveřejnit pozn. red.) přitom leží na stolech německého státního zastupitelství už od listopadu 2025. Tehdy jednadvacetiletého německého občana s libanonskými kořeny zatkla zásahová jednotka přímo na letišti. Anbdul se vracel z neúspěšné cesty do Sýrie, kde se plánoval aktivně zapojit do bojových operací teroristické organizace Islámský stát.

Justice ho následně poslala do výkonu trestu pro mladistvé na jeden rok a deset měsíců. Za mřížemi však strávil pouhých několik měsíců. V květnu 2026 ho soud propustil na podmínku s tím, že musí docházet na deradikalizační kurzy. Mladík úspěšně předstíral nápravu.

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Úředníci do protokolu po prvních dvou schůzkách zapsali, že mladík sice působí chladně a nečitelně, ale jeho odpovědi jsou plně přizpůsobené požadavkům kurátorů. Na své třetí povinné sezení do specializovaného centra pro extremismus měl Andul B. dorazit dva dny po spáchaném teroristickém útoku.

Legislativní limity

Tajná služba sice monitorovala jeho telefon a prováděla namátkové kontroly, ty ale narazily na legislativní limity. Když se Abdul B. na internetu chlubil fotografií se střelnou zbraní, policie reagovala okamžitou domovní prohlídkou v jeho bytě ve čtvrti Schöneberg.

Na místě ale zajistila pouze plastovou maketu. Skutečné smrtící zbraně (nože a mačety) si útočník pořídil legálně v běžné obchodní síti těsně před sobotní akcí.

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Největší administrativní selhání se odehrálo v komunikaci mezi justicí a soukromým sektorem. Abdul B. byl v policejních registrech vedený v nejvyšší kategorii nebezpečnosti. To mu ale nebránilo si zcela legálně nepronajmout dodávku.

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Islamistický extremista paradoxně útočil na pochod za práva LGBTQ+ komunity, kde se pravidelně vyskytují lidé s palestinskými vlajkami a dalšími symboly, protestující proti izraelským operacím v Gaze a na Západním břehu Jordánu.  

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