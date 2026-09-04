Jak Babiš otočil ve sporu s prezidentem. A Okamura s Macinkou při rozhazování peněz

V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se autor tohoto videopodcastu věnuje názorovým „veletočům“, které v minulých dnech předvedla hned trojice lídrů vládních stran – tedy Andrej Babiš, Tomio Okamura i Petr Macinka. Nechybí ale ani zástupci opozice a jako obvykle jsou součástí tohoto pořadu také videa, která naopak přinášejí pozitivní informace a povzbuzení.
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Hned v prvním videu se Radek Bartoníček snaží – v souvislosti se zahájením školního roku – poukázat na to, že v České republice je velké množství učitelů a učitelek, kteří se naplno věnují vzdělávání svých žáků ve stále modernějších školách. Zároveň ukazuje první den v Základní škole Josefa Bublíka v Bánově, kde ředitel Vlastimil Ondra pravidelně bere do ruky harmoniku a s dětmi i kantory zpívají českou hymnu.
Následuje blok videí z politiky, ve kterých vystupuje ministryně financí za ANO Alena Schillerová a předsedové SDP Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka. Oba předsedové totiž před volbami tvrdili, jak se budou snažit o co nejnižší schodek státního rozpočtu, nebo dokonce slibovali, že budou hlídat šéfa ANO Andreje Babiše, ovšem realita je zcela jiná.
Tato dvojice, která se podílela na sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2027, se „probudila“ až poté, co Schillerová tento týden oznámila schodek ve výši 389 miliard korun. Což dokumentují i videoukázky v pořadu.
Názorový obrat Okamury a Macinky ale není nic proti premiérovi Babišovi, který dal při svém pravidelném nedělním proslovu na sociálních sítích najevo, že je pro společné schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Babiš přitom kritizoval média a vyzval je, aby si konečně vyměnila „komunikační kartu“, kdy popisovala nechuť předsedy vlády se s prezidentem setkávat.
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Média ale pouze popisovala pravdivě chování premiéra Babiše, který skutečně několikrát avizoval, že nemá chuť se s Pavlem potkávat. „Nechci být součástí jeho kampaně,“ vysvětloval ještě nedávno Babiš, proč se otáčí zády k Pavlovým výzvám, aby se oba státníci pravidelně scházeli. Až teď, najednou, svým způsobem ze dne na den, Babiš svůj názor změnil.
Tečka RB se ve stručnosti pozastavuje i nad chováním Petra Macinky, kterého kritika nezávislých médií s vysokými profesními standardy přivedla až do náruče „šprýmařů“. „S některými lidmi, kterých já si málo vážím, tak ta vaše práce docela dost cloumá, tak to mě motivovalo k tomu, abych sem dneska přišel,“ říká Macinka na videu, které zachycuje jeho rozhovor s mužem, jemuž není vidět do tváře.
Macinka se domníval, že poskytuje rozhovor neznámému člověku či skupině, která pod označením Thomas Paukner anonymně mimo jiné kritizuje právě ona klasická média a dnešní opoziční strany. Ve skutečnosti se ale nechal napálit influencerem Vojtěchem Pšenákem a jeho Detektivní partou, která se za Pauknera vydávala.
Mezi videoukázkami jsou ale také dvě s opozičními politiky. Radek Bartoníček v tomto týdnu vyrazil na zahájení horké fáze předvolební kampaně KDU-ČSL a STAN, kde kromě jiného mluvil s předsedy. Šéf lidovců Jan Grolich se pochlubil, s čím vyrazí on a další spolustraníci do terénu, a zároveň pustil „nejhorší song“. Předseda STAN Vít Rakušan mimo jiné odpověděl na otázku, zda na základě jednoho z průzkumů věří v obrat veřejného mínění.
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Autor pořadu Tečka RB se ale snaží pokaždé končit pozitivně, takže tentokrát ho nejvíc zaujala paní učitelka, která si povšimla šikovných ukrajinských dětí v Česku. „Rostou mi před očima, moji miláčci. Díky Bohu, že jsou tady v bezpečí. Jsou neskutečně šikovné a už mluví nádherně česky,“ napsala na sociální sítě. A Radek Bartoníček vyslovil přání, aby lidí s takovým přístupem k životu a práci bylo v naší zemi co nejvíce.
Přehled videí v tomto díle:
Moc hezké zahájení školního roku v Základní škole Bánově
0.18 Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznamuje první informace o návrhu rozpočtu na rok 2027
0.36 Předseda SPD Tomio Okamura v kampani slibuje, jak bude likvidovat státní dluh
0.46 Předseda Motoristů Petr Macinka hájil postup strany, která umožnila vysoký schodek rozpočtu
2.00 Prezident NKÚ Miroslav Kala v roce 2023 při kritice hospodaření státu
2.22 Premiér Andrej Babiš při zásadní změně názoru na schůzky s prezidentem Petrem Pavlem
2.22 Předseda KDU-ČSL Jan Grolich při zahájení horké fáze volební kampaně
2.52 Předseda STAN Vít Rakušan o popularitě hnutí mezi voliči
3.30 Rozhovor, u kterého se nechal Petr Macinka napálit
4.05 Ukrajinská holčička v české škole popisuje česky barvy na oblečení
Jak Babiš otočil ve sporu s prezidentem. A Okamura s Macinkou při rozhazování peněz
Tečka Radka Bartoníček ze 4. září 2026.
V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se autor tohoto videopodcastu věnuje názorovým „veletočům“, které v minulých dnech předvedla hned trojice lídrů vládních stran – tedy Andrej Babiš, Tomio Okamura i Petr Macinka. Nechybí ale ani zástupci opozice a jako obvykle jsou součástí tohoto pořadu také videa, která naopak přinášejí pozitivní informace a povzbuzení.
Hned v prvním videu se Radek Bartoníček snaží – v souvislosti se zahájením školního roku – poukázat na to, že v České republice je velké množství učitelů a učitelek, kteří se naplno věnují vzdělávání svých žáků ve stále modernějších školách. Zároveň ukazuje první den v Základní škole Josefa Bublíka v Bánově, kde ředitel Vlastimil Ondra pravidelně bere do ruky harmoniku a s dětmi i kantory zpívají českou hymnu.
Následuje blok videí z politiky, ve kterých vystupuje ministryně financí za ANO Alena Schillerová a předsedové SDP Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka. Oba předsedové totiž před volbami tvrdili, jak se budou snažit o co nejnižší schodek státního rozpočtu, nebo dokonce slibovali, že budou hlídat šéfa ANO Andreje Babiše, ovšem realita je zcela jiná.
Tato dvojice, která se podílela na sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2027, se „probudila“ až poté, co Schillerová tento týden oznámila schodek ve výši 389 miliard korun. Což dokumentují i videoukázky v pořadu.
Názorový obrat Okamury a Macinky ale není nic proti premiérovi Babišovi, který dal při svém pravidelném nedělním proslovu na sociálních sítích najevo, že je pro společné schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Babiš přitom kritizoval média a vyzval je, aby si konečně vyměnila „komunikační kartu“, kdy popisovala nechuť předsedy vlády se s prezidentem setkávat.
Média ale pouze popisovala pravdivě chování premiéra Babiše, který skutečně několikrát avizoval, že nemá chuť se s Pavlem potkávat. „Nechci být součástí jeho kampaně,“ vysvětloval ještě nedávno Babiš, proč se otáčí zády k Pavlovým výzvám, aby se oba státníci pravidelně scházeli. Až teď, najednou, svým způsobem ze dne na den, Babiš svůj názor změnil.
Tečka RB se ve stručnosti pozastavuje i nad chováním Petra Macinky, kterého kritika nezávislých médií s vysokými profesními standardy přivedla až do náruče „šprýmařů“. „S některými lidmi, kterých já si málo vážím, tak ta vaše práce docela dost cloumá, tak to mě motivovalo k tomu, abych sem dneska přišel,“ říká Macinka na videu, které zachycuje jeho rozhovor s mužem, jemuž není vidět do tváře.
Tři klíčové chyby Petra Macinky. Měl šanci rozvrátit podvod provokatérů, ale nestalo se
Macinka se domníval, že poskytuje rozhovor neznámému člověku či skupině, která pod označením Thomas Paukner anonymně mimo jiné kritizuje právě ona klasická média a dnešní opoziční strany. Ve skutečnosti se ale nechal napálit influencerem Vojtěchem Pšenákem a jeho Detektivní partou, která se za Pauknera vydávala.
Mezi videoukázkami jsou ale také dvě s opozičními politiky. Radek Bartoníček v tomto týdnu vyrazil na zahájení horké fáze předvolební kampaně KDU-ČSL a STAN, kde kromě jiného mluvil s předsedy. Šéf lidovců Jan Grolich se pochlubil, s čím vyrazí on a další spolustraníci do terénu, a zároveň pustil „nejhorší song“. Předseda STAN Vít Rakušan mimo jiné odpověděl na otázku, zda na základě jednoho z průzkumů věří v obrat veřejného mínění.
Autor pořadu Tečka RB se ale snaží pokaždé končit pozitivně, takže tentokrát ho nejvíc zaujala paní učitelka, která si povšimla šikovných ukrajinských dětí v Česku. „Rostou mi před očima, moji miláčci. Díky Bohu, že jsou tady v bezpečí. Jsou neskutečně šikovné a už mluví nádherně česky,“ napsala na sociální sítě. A Radek Bartoníček vyslovil přání, aby lidí s takovým přístupem k životu a práci bylo v naší zemi co nejvíce.
Přehled videí v tomto díle:
Moc hezké zahájení školního roku v Základní škole Bánově
0.18 Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznamuje první informace o návrhu rozpočtu na rok 2027
0.36 Předseda SPD Tomio Okamura v kampani slibuje, jak bude likvidovat státní dluh
0.46 Předseda Motoristů Petr Macinka hájil postup strany, která umožnila vysoký schodek rozpočtu
2.00 Prezident NKÚ Miroslav Kala v roce 2023 při kritice hospodaření státu
2.22 Premiér Andrej Babiš při zásadní změně názoru na schůzky s prezidentem Petrem Pavlem
2.22 Předseda KDU-ČSL Jan Grolich při zahájení horké fáze volební kampaně
2.52 Předseda STAN Vít Rakušan o popularitě hnutí mezi voliči
3.30 Rozhovor, u kterého se nechal Petr Macinka napálit
4.05 Ukrajinská holčička v české škole popisuje česky barvy na oblečení
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