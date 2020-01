Jak Babiš zavrtěl hackathonem. Z maléru vyplul jako pryžový hrdina a zakryl další

V nadšení z hackathonu poněkud zapadlo, že je to malér Babiše, že skončil ceněný předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, že nový informační systém ministerstva práce není navržený správně a bude stát zbytečně moc milionů atd. Óléé!

Samozřejmě že Andrej Babiš přišel na hackathon. Skoro vypadal, jako by to celé řídil. | Foto: Libor Fojtík

Fascinující podnik, hackathon Tomáše Vondráčka, podnikatele v informačních technologiích. Během víkendu se šedesáti účastníkům podařilo vyvinout funkční IT systém na dálniční známky, za který chtěl stát utratit pohoršení vyvolávajících 401 milionů korun. Na celé akci udivily dvě věci.

Za prvé nový typ specifického občanského protestu: tohle stát přehnal, neumí to a "my mu to natřem". Za druhé schopnost Andreje Babiše udělat z maléru, za který odpovídal jím do vlády vytažený ministr Vladimír Kremlík, svoji výhodu, předvést na něm, jak pružného, schopného, moderního premiéra máme.

Všimněme si taky, že toto je výsostně "pirátská" oblast, IT systémy představují doménu Pirátů. Ti se akce sami účastnili jako pozorovatelé, předseda hnutí ANO Babiš však dokázal do jejich sféry, světa, hladce proniknout a předstírat, že je taky jeho.

Málem máte pocit, že to celé jeho tým udělal schválně. Realita je jiná, Babišova vláda zřejmě zakázku nezvládla, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ji zřejmě nezvládl. Proč zřejmě, proč ne jistě? Nikdo nezávislý případ nezkontroloval. Ani hackathonoví experti neznali celé zadání, část byla tajná. Existuje dohad, mluví o něm pirát Ivan Bartoš, že systém měl také dlouhodobě ukládat data o cestě jednotlivých aut, "sledovat" je. To by pak mohlo vysvětlit vysokou cenu. Nevíme.

Hackathon samozřejmě navštívil "hlavní viník" Babiš a jeho workoholický multiministr Karel Havlíček (za ANO), ale přítomen byl i vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla. Po skončení akce řekl: "Věřím, že všechno, co se vám tu povedlo, skutečně využijeme, jen se potřebujeme popasovat s legislativními věcmi. A vysoutěžit si ty naše déčkové věci, které tam bude potřeba dodělat." (Déčkové - rozuměj ze zákona utajované záležitosti.)

Dzurilla dal Vondráčkovi příslib, že systém vzniklý z hackathonu vláda převezme. To je síla, znamenalo by to převrat ve státních věcech. Jednak tu stát bez uzardění přiznává "my to sami neumíme" a za druhé otevírá cestu pro brutální redukci státní správy.

Pokud by se šlo tímto směrem, plno odborníků, kteří pro stát pracují, přestane být potřeba. Může propustit tisíce IT expertů a nejen je. Místo nich může pořádat akce podobné hackathonům, podobně strukturované nadšenecké podniky, a všecko pojede levně, skvěle. Má to ale celé zástupy háčků.

A co takhle juristhony, highwaythony?

Vládní zmocněnec Dzurilla řekl Deníku N, co se odehraje dál: "Musíme na to sednout všichni - to znamená zadavatel, kterým je SFDI, dále NÚKIB a odbor hlavního architekta. Musíme společně zkontrolovat požadavky zadání uživatelskými testy, dopracovat, co bude potřeba, a pak vysoutěžit podporu. Musíme vyřešit, jestli může stát něco přijmout zadarmo, jak to smluvně ošetřit, jak definovat předávku, převod autorských práv, ohlídat rozpory zájmů."

No jistě, za provoz i bezpečnost systému odpovídá stát. Včetně kritizovaného Státního fondu dopravní infrastruktury. Stát těžko může chtít záruky od programátorů - fandů, kteří si udělali nadšenecký víkend. Najednou vidíte řadu otazníků, vážných problémů. A opakuji, my ani s jistotou nevíme, jestli SFDI opravdu selhal. Dost možná jsme svědky velké hry, jež má ukázat, jak úžasný ten Babiš je.

Je jasné, že stát nezaplatí nejen nejlepší programátory, ale třeba ani nejlepší právníky. Nebylo by divu, kdyby znalci práva dělali svoje "juristhony" a předváděli státu, jak umí napsat lepší zákony, vyhlášky, smlouvy. Dost možná by nějaká soukromá bezpečnostní firma fungovala mnohem lépe než třeba dopravní policie, dokázala by skutečně chytat piráty silnic. Experti na finančnictví by asi lépe chytali finanční zločince. Soukromé firmy by si líp poradily s kompletní stavbou dálnic, a přece se u nás "highwaythony" nepěstují.

Existuje mnoho oblastí, kde jsou špičky soukromého sektoru lepší než experti státu, kde to státu natřou. Pro stát však nechtějí pracovat a stát nese odpovědnost.

Co bude s víkendovým hackathonem? Za pár dní o něm nikdo nebude vědět, možná se ani nedozvíme, jestli byl programátory vyvinutý systém použit. Nebo nakolik, jak zásadně ho museli změnit. Zůstane jen vědomí, že premiér z tohoto maléru mistrovsky vybruslil. Bez lítosti (a zřejmě i bez ověření reality) vyrazil ministra Kremlíka. - Hodně si polepšil Tomáš Vondráček, z něj je teď pojem.

A dál? Rezignaci oznámil odborníky chválený předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák. Učinil to v souvislosti s aukcí kmitočtů pro mobilní sítě 5G. V rezignačním dopise svůj odchod zdůvodnil snahou ministra Karla Havlíčka nepřijatelně měnit podmínky aukce. Babiš tedy zřejmě ovládl další úřad, ČTÚ.

Jiná zpráva, Vítězslav Ciml, ředitel společnosti OKsystem, veřejně v DVTV tvrdí, že nový informační systém ministerstva práce není navržený správně a bude stát zbytečně mnoho milionů navíc. Takhle můžeme pokračovat, ukazovat na jedno vládní selhání za druhým.

Závěr? Klobouk dolů před schopností Babiše měnit realitu, nabízet nám sebe nikoli jako mizerného personalistu a nijak skvělého premiéra, ale jako pružného, pryžového lidového hrdinu, který každý malér hladce zamaskuje a sebe nabídne jako zachránce a vítěze.