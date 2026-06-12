Jak Babišovi hraje všechno do karet. A Mašínová jako symbol boje proti lžím a krádežím

V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se autor věnuje v přehledu uplynulého týdne především premiéru Andreji Babišovi. Tomu se nadále daří prosazovat jeho plány, navíc má na své straně i koaliční SPD a Motoristy, kteří mu vycházejí ve všem vstříc. Včetně jeho možného střetu zájmů. Je ale otázka, jak bude část veřejnosti na tuto Babišovu dominanci reagovat.
První z deseti videoukázek v dnešní Tečce RB se netýká politiky, ale fotbalu, takže čtenáři mohou prožít euforii s českými fotbalisty ve chvíli, kdy se ujali na mistrovství světa vedení 1:0. Reprezentace nakonec prohrála, ale jak zazní v pořadu, je důležité, aby fanoušci hráčům věřili a povzbuzovali je pozitivním přístupem. Což se netýká zdaleka jen sportu, jak říká Radek Bartoníček, který navazuje pozitivním videem z Poslanecké sněmovny – o projektu Ostravo, uč!
Další ukázky se už ale týkají politiky a především premiéra Andreje Babiše. Bartoníček kvituje, že předseda vlády tento týden omezil své útoky na novináře, zároveň mu ale vyčítá, že nelichotivě nálepkuje své názorové oponenty. „Komunistická pirátka s drátem v nosu,“ řekl například na adresu Jany Michailidu, která byla v minulosti členkou pirátské strany.
Zároveň jde o absolventku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která studovala magisterský obor biotechnologie léčiv a také doktorský obor biotechnologie. A jako členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí má na řešení problému závislostí odlišný názor než Babiš.
Celkově byl tento týden pro premiéra úspěšný i proto, že mu všichni poslanci a ministři vládní většiny zachovávají loajalitu, což se ukázalo i při čtvrtečním projednávání jeho možného střetu zájmů ve sněmovně. Opozice tento bod nedostala kvůli nesouhlasu vládních poslanců do programu a ještě sledovala vystoupení tří ministrů na Babišovu obranu.
Nejostřeji promluvil předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, který míní, že opoziční snaha poukazovat na Babišův střet zájmů vede jen k tomu, že má více voličů. „Když nemáte program, hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, tak tam také hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si už asi nevšimli, že ty vaše voliče má Andrej Babiš,“ posmívá se na videu v Tečce RB Macinka opozičním stranám. Jeho strana na tom ale s voliči není o mnoho lépe.
Bartoníček končí tentokrát svou sérii videoukázek a glos informací o úmrtí statečné ženy Zdeny Mašínové, která často upozorňovala, že další generace mohou prosperovat jen tehdy, když mají příklady. „A já nevidím široko daleko příklad pro tyto mladé lidi,“ tvrdila na archivní nahrávce z roku 2010 tato žena, která podobná slova říkala i v minulých letech. Dnešní Tečka RB proto končí otázkou, zda a kde by našla takové příklady pro mladé na dnešní politické scéně.