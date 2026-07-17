Jak zářící Nosková s Muchovou porazily nabručeného Babiše. A do čeho by se měl pustit Turek

Pravidelný páteční pořad Tečka Radka Bartoníčka se tentokrát zaměřil hlavně na kontrast mezi úspěšnými českými tenistkami, Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, ve srovnání s premiérem Andrejem Babišem. Na krátkých videoukázkách uvidíte, jak ohromnou reklamu České republice obě sportovkyně udělaly, zatímco Babiš mluvil o politické ostudě Česka v zahraničí – na níž měl on sám velký podíl.
První videoukázky přivedou diváky Tečky Radka Bartoníčka do Wimbledonu, kde český tenis zažil minulý víkend nejslavnější chvíle za mnoho posledních let. Na prvním videu se Linda Nosková raduje z vítězství na nejprestižnějším světovém turnaji, na druhém záznamu jí poražená soupeřka Karolína Muchová blahopřeje k úspěchu. A činí tak srdečným způsobem, že sklidí podobně mohutný potlesk jako vítězka.
„Představte si to: hrajete nejdůležitější utkání ve svém životě – a prohrajete! Obrovské zklamání… A přesto vysekla Karolína Muchová projev, který dojal hlediště i televizní diváky,“ říká Radek Bartoníček. S tím, že svým sportovním výkonem i vystupováním udělaly obě hráčky Česku skvělou reklamu.
Jenže pak přišla neděle – den, kdy český premiér Andrej Babiš (ANO) mívá pravidelné promluvy k občanům na sociálních sítích. A vzhledem k výjimečnému úspěchu českých sportovkyň měl možnost ocenit je. On je však nezmínil ani jedním slovem a místo toho zase jen klasicky nadával a stěžoval si na své politické oponenty – jak je možné vidět na třetím i na čtvrtém videu.
„Ten kontrast fantastických českých tenistek a vůbec celé sobotní atmosféry s nedělním Babišem nemohl být větší. On mohl navázat na sobotní úspěch, mohl to využít ke spojování společnosti, mohl přinést nějakou radost, pozitivní energii, optimismus, ale… Ale je to Andrej Babiš,“ konstatuje zklamaně Bartoníček.
Tečka se vrací i k pondělní dopravní nehodě poslance Motoristů sobě Filipa Turka, když pouští videa spojená s jeho jménem. Ale jinak se mluví spíše o obecné situaci v Česku.
„Stačí se podívat na silnice. Strašná situace, řada řidičů jezdí šíleně. A mnozí lidé toto chování na sociálních sítích ještě omlouvají. Nezměnili jsme své chování navzdory tomu, že na silnicích umírá velké množství lidí,“ konstatuje autor pořadu. A zdůrazňuje, že jde o nevinné oběti nehod.
Pro Filipa Turka má proto v této souvislosti jeden návrh: „Mohl by se stát tváří bezpečného provozu na silnicích už proto, že má obrovské množství příznivců. Často mladých, kteří rádi jezdí rychle za volantem aut. Kdyby si Filip Turek řekl, že udělá něco dobrého pro tuto zemi, a nabádal tyto mladé jezdit opatrně, možná by to mělo smysl,“ přemítá Radek Bartoníček – který se sám snaží často pouštět a ukazovat videa i události, která mají pozitivní obsah.
V tomto případě redaktor zaznamenal v tomto týdnu na zámku v Lánech setkání Petra Pavla s mladými političkami i politiky. A oceňuje, že prezident pozval mladé různých stran i názorů – včetně zástupců ANO, SPD a Motoristů, kteří nejsou rozhodně jeho fanoušky.
Ukázalo se, že mladí lidé dokázali mezi sebou velmi dobře komunikovat a prezident se dlouze zapovídal například se zástupci Mladého ANO. Oni mu říkali své názory včetně výtek vůči němu, on jim pozorně naslouchal a poté se snažil reagovat. „Jsem přesvědčený, že to je ve prospěch naší země, setkání v Lánech bylo úžasné a potřebné,“ míní Bartoníček.
V posledních dvou videích se Bartoníček vrací ještě do Wimbledonu. Přibližuje, jak Linda Nosková vzpomínala na svou zesnulou maminku, a následně ukazuje paní Noskovou na archivních záběrech. Podívat se můžete i na to, jak 11letá Linda mluví o svých rodičích: „Rodiče mě mají moc rádi,“ odpovídá na otázku, jak ji máma s tátou podporují vedle tréninků.
A Radek Bartoníček na závěr dodává: „Velké díky všem rodičům, kteří se snaží vychovávat své děti v lásce. A velké díky paní Noskové za to, jakou skvělou dceru vychovala.“