Kam zmizel „starý“ ministr Macinka. A co nedochází Xaverovi se žlutou hvězdou

Radek Bartoníček v nejnovější TEČCE RB pustil deset krátkých videoukázek, ke kterým připojil krátké glosy.
Aktuální videopodcast Tečka Radka Bartoníčka je speciální v tom, že jde o poslední díl před letní přestávkou. Tentokrát si kromě krátkých glos můžete pustit videa, na kterých uvidíte jak ministry Petra Macinku a Aleše Juchelku s premiérem Andrejem Babišem, tak i moderátora Luboše Xavera Veselého. Nechybí ale ani vzpomínka na oblíbeného a populárního botanika Václava Větvičku.
Někteří pravidelní diváci a čtenáři Tečky Radka Bartoníčka budou patrně překvapeni už úplným začátkem, protože netypicky pouští jako první ukázku ze sportu. Konkrétně z fotbalu, protože ho velmi zaujalo sobotní chování fanoušků Plzně a Zbrojovky Brno. Bylo totiž zcela netypické – žádné vzájemné fyzické útoky, žádné nadávky na protivníky, žádní těžkooděnci, kteří by museli stát mezi oběma tábory.
„Bylo potěšující něco takového sledovat,“ říká Bartoníček. A všímá si také toho, jak velmi pozitivně reagovala na zmiňované vstřícné a kamarádské chování veřejnost. Z jejích ohlasů bylo zřejmé, že takové chování vysoce oceňovala, oba kluby i jejich fanoušci nepochybně získali pořádnou porci respektu a uznání. „A nešlo by něco takového také mimo sport, třeba ve vztazích mezi politiky? Nebo politiky a novináři?“ táže se autor videopodcastu.
Jenže poté následuje série několika ukázek, ze kterých je zřejmé, že něco takového by bylo obtížné. Vládní politici totiž stále častěji na novináře útočí nebo dokonce některé redakce odmítají pouštět na tiskové konference, jako to v pátek minulý týden udělal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve videu reaguje na otázku, proč novináře selektuje a proč si opakovaně za svůj terč bere novinářku Zdislavu Pokornou.
Není přitom sám. Na videu uvidíte také slovní výpady ministra Aleše Juchelky a premiéra Andreje Babiše (oba ANO).
Radek Bartoníček pouští mimo jiné i video z loňského července, na kterém je „starý Macinka“, tedy současný ministr zahraničí v době, kdy ještě nebyl ve vládě a dokonce ani v Poslanecké sněmovně. Tehdy mluvil o médiích jinak.
„Není pravda, že by nás neměla ráda média… Není také pravda, co řada lidí říká, že jsou v médiích rozebírány pouze kauzy opozice. Nemine přece den, kdy by se ve veřejném prostoru neskloňovala slova jako Rakušanův dozimetr, Fialova kampelička, Blažkovy bitcoiny nebo magisterský titul Evy Decroix,“ tvrdil ještě před několika měsíci Macinka.
Tehdy na média nijak neútočil. „Co se s ním stalo za poslední dobu?“ ptá se autor pořadu Tečka s tím, že se v takovém případě staví na obranu Zdislavy Pokorné a dalších novinářů.
Xaverova hvězda
V další části se Tečka věnuje známému moderátorovi Luboši Xaveru Veselému, který minulý týden natočil video, ve kterém se svěřil, jak moc se ho dotklo, že ho odmítla jeho oblíbená skupina Druhá tráva. Konkrétně, že odmítla jeho příspěvek 3000 korun na vznik nového dvojalba této kapely.
„Takhle nějak asi bylo těm lidem, kteří od Hitlera dostávali tu žlutou hvězdu,“ použil moderátor skandální příměr s Židy, pro které takové označení žlutou hvězdou mnohdy znamenalo rozsudek trestu smrti.
Pan Veselý mluví o svých pocitech několik minut, ale vůbec si nepoloží otázku, zda on sám nemá nějaký podíl na tom, že ho kapela odmítla. Zda neříká nebo nedělá něco, kvůli čemu se ho určitá část společnosti štítí.
Přičemž Bartoníček připomíná, že populární Xaver si získává určitou část společnosti – zjevně o dost jinou než je ta, kterou oslovuje Druhá tráva –, některými výroky na hranici vulgarit. Třeba, když o bývalé herečce a diplomatce Magdě Vašáryové prohlásil, ať jí „mráz roztrhne prd*l“.
Pointou celé této Tečky je poslední video se vzpomínkou na botanika Václava Větvičku, který zemřel 30. července. Muž, který se vždy vyjadřoval laskavě, vstřícně a dobrácky, který dokázal svou láskou k přírodě a lidem mnohé další lidi okouzlit.
„Měl jsem ho nesmírně rád. Kéž by svým životem a vystupováním inspiroval další lidi,“ uzavírá Bartoníček. S tím, že je na každém, jaké reakce svým vystupováním vyvolá a jaká část společnosti ho bude přijímat.