Kaviárové tousty: Prokletí vlivného oligarchy, který musí sloužit Putinovi

Ruský oligarcha Roman Abramovič se nemůže zbavit svého, řekněme, prokletí. Zůstal věrný Kremlu, dostal se k ještě většímu bohatství – beztrestně si ponechal tři miliardy dolarů v hotovosti od tehdy nejbohatšího Rusa Michaila Chodorkovského za fúzi, k níž nedošlo. A od té doby musí Vladimiru Putinovi sloužit.
Abramovič od počátku ruské agrese proti Ukrajině v roce 2022 působil jako klíčový neoficiální zprostředkovatel mezi Moskvou a Kyjevem. Na rozdíl od vládních diplomatů funguje jako soukromá spojka s přímým přístupem k Vladimiru Putinovi i Volodymyru Zelenskému.
V červnu 2026 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poprvé veřejně potvrdil, že se s Abramovičem v květnu tajně sešel přímo v Kyjevě. Abramovič měl Putinovi doručit vzkaz, že Ukrajina je ochotná jednat o zastavení palby na stávající linii, ale nikdy oficiálně neodstoupí Rusku svá okupovaná území včetně Donbasu, jak požaduje Kreml.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už několik let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
V novém díle podcastu Kaviárové tousty si novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská povídali o zákulisní diplomacii Moskvy a Kyjeva. A také se dotkli ostře sledovaných voleb v Arménii, jejichž výsledek je citlivý pro Rusko, ale i pro Evropskou unii, s níž se chce země sblížit. A také nemohli opomenout úspěšné ukrajinské dronové útoky.
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