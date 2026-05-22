Kdo by mohl nahradit v čele vlády Babiše. A jak se z něj stal „kolovrátek“ na slova

Pravidelný páteční pořad Tečka Radka Bartoníčka, v němž redaktor Aktuálně.cz pouští videoukázky nejen z české politiky, se tentokrát věnuje především premiéru Andreji Babišovi (ANO). V rozmezí pár dnů ukazuje Babišův styl vystupování na veřejnosti, při kterém nešetří ostrými výpady. Výsledkem jsou rozhodnutí, o kterých do poslední chvíle nikdo neví. Je proto otázkou, zda není čas na jeho výměnu.
Hned na začátku tohoto dílu Tečky se netajím tím, že nepatřím k těm kritikům Andreje Babiše, kteří by si mysleli, že šel do politiky jen a jen kvůli svému podnikání a tomu, aby si tak svůj byznys pohlídal a případně rozmnožil. V první videoukázce přiznávám, že pozorně sleduji Babišovy veřejné výstupy s nadějí, že se pokusí posunout Česko dopředu při řešení jeho problémů.
Ovšem hned na několika záznamech je vidět, jak Babiš podléhá svým emocím a ze všeho nejvíce útočí na své skutečné či domnělé oponenty. „Znovu vám opakuju, tyhle lidi jsou v politice kvůli sobě, ne kvůli vám. Oni mají příjmy v politice, které by nikdy v privátu neměli,“ tvrdí Babiš o opozici.
Jindy zase opozici pro změnu označuje za zločince či někoho, kdo ničil životy občanů Česka a ve sněmovně jen „žvaní“. Přitom Babiš stejně jako řada dnešních vládních politiků ve sněmovně (řečeno jeho slovníkem) „žvanili“ celé čtyři roky. A bylo by na debatu, kdo z nich by se uživil lépe mimo politiku.
Stejně tak Babiš týden co týden útočí na novináře, v tomto týdnu například vyrukoval proti novináři, který mu jen slušně položil dotaz. „Vy nejste schopný ani pochopit ten humor, vy jste to nedokoukal ten podcast? Vy tam musíte normálně trpět, ta představa, že Babiš ještě tři roky tady na vás bude mluvit, pro vás to má strašně negativní dopad. Na váš zdravotní stav,“ trefuje se do někoho, kdo se mimochodem na zmiňovaném podcastu nijak nepodílel a provinil se jen tím, že požádal předsedu vládu o odpověď na otázku.
Babišovy nekončící emotivní výpady se přitom dějí v době, kdy Česko musí řešit celou řadu problémů, které se tady mnohdy nahromadily za řadu let. Jak můžete vidět v další videoukázce, odbornice na pomoc dětem a rodičům z problémových rodin varuje předtím, jak v Česku mnohdy nefunguje systém této pomoci, a naléhá na vládu, aby problém urychleně řešila. Česko také čelí problémům dětí, které podléhají různým závislostem nebo například žijí ve vyloučených lokalitách.
Babišovo řešení problémů ovšem vypadá typicky tak, jak se ukázalo v tomto týdnu. Když v pondělí bez předcházející veřejné debaty a jakéhokoliv upozornění rozhodl o zásadní změně v agendě protidrogové politiky a lidských práv, odborníci jeho rozhodnutí mnohdy kritizovali. A například vládní protidrogový koordinátor Pavel Bém se dozvěděl o Babišově „řešení“ na dovolené. V lednu si přitom Béma na tuto funkci nevybral nikdo jiný než - Andrej Babiš.
Na chybný přístup Babiše a jeho vlády ale upozorňuje nejen opozice v řadě dalších záležitostí. Tečka nabízí také krátkou ukázku z vystoupení místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů Šárky Homfray, která tvrdě kritizuje vládní snahu změnit zákon o státních úřednících. Jde o normu, která se dotkne desítek tisíc státních zaměstnanců a vládní většina se ji chystá schválit navzdory kritice z mnoha stran.
„My jsme tento návrh nazvali diletantským hazardem a kromě toho, že je z našeho pohledu v mnoha ohledech nejspíš na hranici ústavnosti, ne-li protiústavní, tak jestli opravdu k něčemu nepovede, tak to je zvýšení atraktivity státní služby,“ varuje Homfray. S tím, že na úřadech budou chybět lidé a budou se ještě více prohlubovat lhůty na vyřízení čehokoliv.
Stejně by šlo mluvit také například o stavebním zákonu, ve kterém selhala minulá vláda a do průšvihu se řítí podle odborníků i tato Babišova.
Co dělat za této situace? Je jasné, že hnutí ANO jako dominantní vítěz posledních voleb bude vládnout minimálně do roku 2029 s Babišem na čele. Jestliže se ale Babiš bude takto chovat a rozhodovat i nadále, je otázkou, jestli by Česku nebyl prospěšnější někdo jiný jako premiér z ANO.
A jak se můžete přesvědčit v další ukázce, místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová má nepochybně vystupování mnohem lepší než Babiš a dokáže vést s oponenty poměrně klidné a dlouhé debaty. Mnohem lepší než Babiš.
Obdobně jako Schillerová vystupuje i 1. místopředseda ANO a ministr průmyslu Karel Havlíček. I ten v kontaktu s novináři ukazuje mnohem přívětivější tvář než Babiš a jako premiér stínové vlády ANO se ukázal i jako klidnější, věcnější a trpělivější lídr.