Kdy a proč neumí Babiš „vařit“. A co bylo překvapivé na demonstracích proti „sudeťákům“

Nejnovější díl Politické šikany navázal na rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou, který v pondělí vydalo Aktuálně.cz. Spoluautoři rozhovoru přibližují nejen okolnosti rozhovoru, ale debatují také o premiéru Andreji Babišovi a popisují, jak vypadá hospodaření země v podání tandemu Babiš–Schillerová. V druhé části podcastu se trojice autorů vrací k sudetoněmeckému setkání v Brně.
Spoluautorka podcastu Petra Jaroměřská „odpíchla“ nejnovější díl Politické šikany od čerstvého rozhovoru, který dělala společně s kolegou Radkem Bartoníčkem s ministryní financí Alenou Schillerovou. Oba ocenili její vstřícný přístup a dostatek času, který jim na rozhovor poskytla, ale zjevně se liší v názoru, zda by mohla nahradit v čele vlády Andreje Babiše.
Zatímco Bartoníček vysvětluje, proč si to dovede představit, Jaroměřská naopak naznačuje, proč to vidí jako problém. Přitom se rozpovídala o tom, jak Schillerová podporuje obří schodek státního rozpočtu a možná se chystá i regulovat ceny obchodních řetězců. „Už je zřejmé, že nás čeká zdražování, a ona říká, že udělá absolutně všechno pro to, aby udržela ceny na uzdě, což je svým způsobem děsivé. Pokud by to mělo znamenat regulaci i jinde než na benzínkách, tak nás potěš Pán Bůh,“ obává se Jaroměřská, která je kritická i k Babišovi.
Přirovnává ho ke kuchaři, kterému se dobře vaří, když se ekonomice daří, aniž by měl na tom nějaké zásluhy. To byl podle ní případ Babiše, když vládl v letech 2017 až 2021. V první části tehdejšího vládnutí snižoval schodek státního rozpočtu a lidem rostly mzdy.
„On vládl za situace, která se už nebude opakovat, bylo to období extrémně nízkých úrokových sazeb a vyššího ekonomického růstu, hodně peněz Česko čerpalo i z EU a obce měly velké přebytky. Díky tomu se dařilo dluh snižovat. To je, jako když bys přišel domů a bylo nakoupeno, tak uvaříš úplně v pohodě. Ale když je tam vymeteno, tak neuděláš vůbec nic, i kdyby ses rozkrájel,“ sdělila kolegům v podcastu ekonomická redaktorka Petra Jaroměřská. „Nebude to dobrý pohled, jestli nás chce zadlužovat,“ upozornila.
Trojice v Politické šikaně vedla polemiku také o tom, zda je Babiš v politice jen a jen kvůli svému byznysu. Zatímco Bartoníček míní, že snad Babišovi záleží i na řešení problémů Česka, Vratislav Dostál kategoricky nesouhlasil. Je přesvědčený, že Babiše zajímá jen jeho byznys a je zbytečné debatovat, jestli by prospěla výměna Babiše za Schillerovou.
„Hnutí ANO je Andrej Babiš. Dělat s kýmkoliv z hnutí ANO rozhovor je naprosto zbytečné, protože kdokoliv z ANO popře cokoliv v momentě, kdy se to znelíbí Andreji Babišovi. Víme z dat, že pro mnoho voličů je hnutí ANO Andrej Babiš, spousta lidí volí ANO kvůli Babišovi. Nikdo jiný by takový volební výsledek neudělal. Hlavně ale platí, že cokoliv řekne, tak všichni ostatní sklapnou boty,“ popsal dominanci šéfa ANO a vlády Dostál.
Je třeba mluvit i s kritiky sudetoněmeckého setkání
V druhé části pravidelného pondělního podcastu se Dostál rozpovídal o setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a demonstracích proti tomuto setkání.
„Můj základní pocit je, že protesty byly méně radikální a bouřlivé, než jsem čekal, v zásadě to byly skupinky částečně napojené na SPD a komunisty a pak tam bylo pár jedinců napojených na něco jiného. Pořádaly to relativně izolované skupiny lidí a náš národ to zase až tak moc nezajímalo,“ uvedl Dostál, který se byl na některé demonstrace osobně podívat. Účastníkům mimo jiné vytkl to, že u nich nebyla patrná jakákoliv snaha respektovat odlišné pohledy.
Některých demonstrací se účastnil i Bartoníček, který zdůrazňoval, že pro něho bylo cenné mluvit s protestujícími a slyšet jejich názory. „Musíme i tyto lidi vnímat, bohužel část médií se jim vysmívala nebo je nazývala „dezoláty“. Důsledkem potom je, že tito lidé se stávají obětí politiků, jako je například Kateřina Konečná či Jindřich Rajchl,“ zmínil politiky, kteří vystoupili v Brně s agresivními proslovy v neděli odpoledne.
Bartoníček ale velmi ocenil organizátory festivalu Meeting Brno, že sudetoněmecké krajany na Moravu pozvali, mluvil také o velmi silné a smířlivé atmosféře, která panovala například na nedělní dopolední Bohoslužbě porozumění a v následujícím programu, kdy zaznělo několik projevů. „Líbily se mi projevy hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha i brněnské primátorky Markéty Vaňové,“ dodal.