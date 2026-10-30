Když nejsociálnější kontinent protestuje, že je málo sociální

Ve Francii se během posledních víkendů masivně demonstrovalo a tyto protesty se časově potkaly s rostoucí sociální nespokojeností v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku i v Belgii. Důvody protestů nejsou ve všech těchto zemích totožné, společný je však tlak na stát, aby více řešil problémy školství, bydlení, životních nákladů nebo sociálního zabezpečení.
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Základní teze francouzských demonstrantů říká, že školství trpí řadou materiálních nedostatků a určitými nespravedlnostmi. A proto je nutné nalít do něj více financí, aby bylo více učitelů, ve třídách méně žáků, školy byly modernější a způsob přijímání na vysoké školy byl spravedlivější.
Pokud by člověk slyšel pouze požadavky demonstrujících, těžko by proti nim mohl relevantně argumentovat. Školy, a zvláště ty vysoké, vychovávají intelektuální elity našeho kontinentu, které by v budoucnu měly stát za hospodářským i vědecko-kulturním rozvojem celé společnosti.
Podívejme se na čísla, jež by měla dát demonstrantům za pravdu, a zkusme si bez ohledu na aktuální hlas ulice interpretovat, co se to v Evropě vlastně děje. Při pohledu na data za posledních 20 let musíme konstatovat, že v Evropě se podařilo vybudovat něco zcela mimořádného.
Máme bezplatné či velmi levné vzdělání – ve Francii v řádu stovek eur za rok studia na veřejné univerzitě –, velmi široce dostupné zdravotnictví, velkorysou podporu nezaměstnaných, mateřské a rodičovské dávky, podporu bydlení, studentská stipendia a obecně rozsáhlý systém sociálních transferů.
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Konkrétně ve Francii dosáhly veřejné výdaje v roce 2025 celkem 57 procent hrubého domácího produktu (HDP). Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) konstatuje, že Francie vydává více, než je průměr eurozóny na důchody, zdravotnictví i na sociální ochranu.
Přesto výsledky veřejných výdajů v některých oblastech, včetně zdravotnictví a školství, zaostávají za nejlépe fungujícími zeměmi.
Francie už přitom tento rozsah veřejných výdajů není schopna financovat z běžných příjmů. Na konci druhého čtvrtletí 2026 činil francouzský veřejný dluh přibližně 3,6 bilionu eur, tedy 119 procent tamního HDP. Jinými slovy, část dnešních veřejných výdajů je financována dalším růstem již stávajícího extrémního zadlužení.
Současně nelze tvrdit, že by Francouzi dlouhodobě ekonomicky chudli. Mezi lety 2005 a 2025 vzrostla kupní síla všech domácností o 29 procent a po přepočtu na spotřební jednotku, tedy po zohlednění růstu populace a velikosti domácností, o reálných 13 procent.
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Samotný tento údaj je průměrem, a proto je důležité dodat, že se reálná životní úroveň zvýšila i v jednotlivých příjmových skupinách. Bohatší vrstvy sice bohatly více, ale současně bohatli i chudí.
A ještě několik údajů k platformě Parcoursup zajišťující přijímací řízení na vysoké školy. Letos přes ni podávalo přihlášky rekordních 1,046 milionu uchazečů. Ze středoškoláků, kteří si prostřednictvím systému podali přihlášku, dostalo alespoň jednu nabídku 91,5 procenta, přičemž 72 procent středoškoláků uvedlo, že jsou spokojeni s programem, na který byli přijati.
To samozřejmě neznamená, že je Parcoursup dokonalý. Ale rozhodně nejde o systém, který by většinu uchazečů nechával bez možnosti dalšího studia.
Dalším kritizovaným bodem je dostupnost bydlení. V ní lze ve Francii nalézt dva zcela odlišné příběhy. Nájemné mezi lety 2005 a 2025 vzrostlo přibližně o 32 procent, zatímco se celková cenová hladina zvedla o 38 procent.
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Nájemné tedy v celostátním průměru rostlo pomaleji než inflace a reálně mírně zlevnilo. Koupě bytu či domu však naopak výrazně zdražila.
A poslední zajímavou statistikou je počet odpracovaných hodin. Jeden zaměstnaný Francouz odpracuje ročně přibližně 1500 hodin, kdežto v Česku nebo v USA se pracuje přibližně 1800 hodin.
Přes vše uvedené nelze francouzským nebo obecně evropským demonstrantům upřít, že mnohé lze skutečně kritizovat. Na příkladu Francie lze totiž dobře doložit, že stát není dobrý hospodář.
Prostřednictvím veřejných rozpočtů Francie přerozděluje téměř 60 procent výkonu ekonomiky a jen sociální ochrana představuje zhruba třetinu HDP. Výsledkem je však konstatování OECD, že ve Francii existuje prostor pro zvýšení efektivity veřejných výdajů, mimo jiné ve zdravotnictví a sociální oblasti.
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Politická krátkozrakost a nereálná očekávání
Během poválečného období si Evropa zvykla, že generace dětí se měla pokaždé materiálně lépe než generace jejich rodičů. S pomalu rostoucí ekonomikou, stárnutím populace, zhoršující se bezpečnostní situací a rostoucími náklady na obranu, zdravotnictví a důchody to však půjde jen těžko.
Ledaže by v souvislosti s umělou inteligencí došlo k zásadnímu růstu produktivity a tím i k širší civilizační změně. Na první pohled se však zdá, že hlavní technologická centra tohoto vývoje dnes leží v USA a v Číně, zatímco Evropa v klíčových oblastech zaostává.
Spor se tedy podle mého názoru nevede pouze o konkrétní podmínky v sociálním nebo vzdělávacím systému. Ty jsou jak ve Francii, tak obecně v Evropě nastaveny velkoryse. Samotné spory o jejich další rozšiřování jsou spíše symptomem hlubšího problému.
Tím jsou očekávání a z nich plynoucí nároky. Jakmile se určitá úroveň vzdělání, zdravotní péče nebo sociálního zabezpečení stane samozřejmostí, přestává být vnímána jako mimořádný civilizační výdobytek a stává se výchozím bodem pro další požadavky.
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Spirála nárokovosti tak stále roste. A tím ani v nejmenším nechci snižovat možnou tragiku konkrétních lidských osudů nebo konkrétních nespravedlivých situací. Ty však celkový trend neurčují.
Myslím, že francouzské demonstrace jsou jen důsledkem evidentní politické krátkozrakosti a populismu, neefektivního fungování státu a nereálných očekávání současné mladé generace. Pro nás v Česku by mělo platit, že podobným směrem, včetně masivního zadlužování, se rozhodně vydávat nemáme.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) pošle Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) oficiální protest kvůli jeho rozhodnutí, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů.
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo ve čtvrtek večer dalšímu ruskému raketovému útoku, který poškodil několik budov, uvedl starosta Vitalij Kličko. Podle kyjevské vojenské správy zahynul nejméně jeden člověk. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve čtvrtek mimoto podle agentury Reuters uvedla, že dronový útok zabil jednoho ze zaměstnanců ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží.
Vyrábí se tu prach, dělostřelecká munice, náboje do tanků. Továrna jede na tři směny, 24 hodin denně. A 90 procent vyrobené munice je pro Ukrajinu. To je španělská Fábrica de Municiones de Granada v jižním Španělsku. V pátek 30. října zde došlo k výbuchu a požáru. Podle všeho nejde o sabotáž, ale o nehodu. Továrna patří koncernu Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada.
Napětí mezi hokejovým Detroitem a útočníkem Dylanem Larkinem vrcholí. Hvězdný Američan delší dobu usiluje o výměnu do jiného týmu NHL a teď se rozhodl ji urychlit. Odmítá za Red Wings dál nastupovat, za což si vysloužil suspendaci, během které mu nebude chodit výplata.
Po celém Německu a ve Francii se v sobotu očekávají rozsáhlé demonstrace. Zatímco v 67milionové Francii se protesty, k nimž vyzvalo hnutí žlutých vest, uskuteční už třetí sobotu v řadě, 83milionové Německo se k protestní vlně připojí poprvé. K demonstracím vyzvala iniciativa Gen Z regelt (Generace Z to zařídí), která požaduje více peněz pro školy a také opatření proti rostoucím životním nákladům.
Když nejsociálnější kontinent protestuje, že je málo sociální
Ve Francii se během posledních víkendů masivně demonstrovalo a tyto protesty se časově potkaly s rostoucí sociální nespokojeností v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku i v Belgii. Důvody protestů nejsou ve všech těchto zemích totožné, společný je však tlak na stát, aby více řešil problémy školství, bydlení, životních nákladů nebo sociálního zabezpečení.
Základní teze francouzských demonstrantů říká, že školství trpí řadou materiálních nedostatků a určitými nespravedlnostmi. A proto je nutné nalít do něj více financí, aby bylo více učitelů, ve třídách méně žáků, školy byly modernější a způsob přijímání na vysoké školy byl spravedlivější.
Pokud by člověk slyšel pouze požadavky demonstrujících, těžko by proti nim mohl relevantně argumentovat. Školy, a zvláště ty vysoké, vychovávají intelektuální elity našeho kontinentu, které by v budoucnu měly stát za hospodářským i vědecko-kulturním rozvojem celé společnosti.
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Co říkají čísla
Podívejme se na čísla, jež by měla dát demonstrantům za pravdu, a zkusme si bez ohledu na aktuální hlas ulice interpretovat, co se to v Evropě vlastně děje. Při pohledu na data za posledních 20 let musíme konstatovat, že v Evropě se podařilo vybudovat něco zcela mimořádného.
Máme bezplatné či velmi levné vzdělání – ve Francii v řádu stovek eur za rok studia na veřejné univerzitě –, velmi široce dostupné zdravotnictví, velkorysou podporu nezaměstnaných, mateřské a rodičovské dávky, podporu bydlení, studentská stipendia a obecně rozsáhlý systém sociálních transferů.
Konkrétně ve Francii dosáhly veřejné výdaje v roce 2025 celkem 57 procent hrubého domácího produktu (HDP). Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) konstatuje, že Francie vydává více, než je průměr eurozóny na důchody, zdravotnictví i na sociální ochranu.
Přesto výsledky veřejných výdajů v některých oblastech, včetně zdravotnictví a školství, zaostávají za nejlépe fungujícími zeměmi.
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Francie už přitom tento rozsah veřejných výdajů není schopna financovat z běžných příjmů. Na konci druhého čtvrtletí 2026 činil francouzský veřejný dluh přibližně 3,6 bilionu eur, tedy 119 procent tamního HDP. Jinými slovy, část dnešních veřejných výdajů je financována dalším růstem již stávajícího extrémního zadlužení.
Současně nelze tvrdit, že by Francouzi dlouhodobě ekonomicky chudli. Mezi lety 2005 a 2025 vzrostla kupní síla všech domácností o 29 procent a po přepočtu na spotřební jednotku, tedy po zohlednění růstu populace a velikosti domácností, o reálných 13 procent.
Samotný tento údaj je průměrem, a proto je důležité dodat, že se reálná životní úroveň zvýšila i v jednotlivých příjmových skupinách. Bohatší vrstvy sice bohatly více, ale současně bohatli i chudí.
A ještě několik údajů k platformě Parcoursup zajišťující přijímací řízení na vysoké školy. Letos přes ni podávalo přihlášky rekordních 1,046 milionu uchazečů. Ze středoškoláků, kteří si prostřednictvím systému podali přihlášku, dostalo alespoň jednu nabídku 91,5 procenta, přičemž 72 procent středoškoláků uvedlo, že jsou spokojeni s programem, na který byli přijati.
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To samozřejmě neznamená, že je Parcoursup dokonalý. Ale rozhodně nejde o systém, který by většinu uchazečů nechával bez možnosti dalšího studia.
Dalším kritizovaným bodem je dostupnost bydlení. V ní lze ve Francii nalézt dva zcela odlišné příběhy. Nájemné mezi lety 2005 a 2025 vzrostlo přibližně o 32 procent, zatímco se celková cenová hladina zvedla o 38 procent.
Nájemné tedy v celostátním průměru rostlo pomaleji než inflace a reálně mírně zlevnilo. Koupě bytu či domu však naopak výrazně zdražila.
A poslední zajímavou statistikou je počet odpracovaných hodin. Jeden zaměstnaný Francouz odpracuje ročně přibližně 1500 hodin, kdežto v Česku nebo v USA se pracuje přibližně 1800 hodin.
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Přes vše uvedené nelze francouzským nebo obecně evropským demonstrantům upřít, že mnohé lze skutečně kritizovat. Na příkladu Francie lze totiž dobře doložit, že stát není dobrý hospodář.
Prostřednictvím veřejných rozpočtů Francie přerozděluje téměř 60 procent výkonu ekonomiky a jen sociální ochrana představuje zhruba třetinu HDP. Výsledkem je však konstatování OECD, že ve Francii existuje prostor pro zvýšení efektivity veřejných výdajů, mimo jiné ve zdravotnictví a sociální oblasti.
Politická krátkozrakost a nereálná očekávání
Během poválečného období si Evropa zvykla, že generace dětí se měla pokaždé materiálně lépe než generace jejich rodičů. S pomalu rostoucí ekonomikou, stárnutím populace, zhoršující se bezpečnostní situací a rostoucími náklady na obranu, zdravotnictví a důchody to však půjde jen těžko.
Ledaže by v souvislosti s umělou inteligencí došlo k zásadnímu růstu produktivity a tím i k širší civilizační změně. Na první pohled se však zdá, že hlavní technologická centra tohoto vývoje dnes leží v USA a v Číně, zatímco Evropa v klíčových oblastech zaostává.
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Spor se tedy podle mého názoru nevede pouze o konkrétní podmínky v sociálním nebo vzdělávacím systému. Ty jsou jak ve Francii, tak obecně v Evropě nastaveny velkoryse. Samotné spory o jejich další rozšiřování jsou spíše symptomem hlubšího problému.
Tím jsou očekávání a z nich plynoucí nároky. Jakmile se určitá úroveň vzdělání, zdravotní péče nebo sociálního zabezpečení stane samozřejmostí, přestává být vnímána jako mimořádný civilizační výdobytek a stává se výchozím bodem pro další požadavky.
Spirála nárokovosti tak stále roste. A tím ani v nejmenším nechci snižovat možnou tragiku konkrétních lidských osudů nebo konkrétních nespravedlivých situací. Ty však celkový trend neurčují.
Myslím, že francouzské demonstrace jsou jen důsledkem evidentní politické krátkozrakosti a populismu, neefektivního fungování státu a nereálných očekávání současné mladé generace. Pro nás v Česku by mělo platit, že podobným směrem, včetně masivního zadlužování, se rozhodně vydávat nemáme.
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