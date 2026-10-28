Komentář: 28. říjen aneb Proč si připomínat stát, který selhal

Československá republika vznikla právě před 108 lety na troskách Rakouska-Uherska. Byl to nedokonalý stát s mnoha chybami. Vzpomínky na oněch 20 demokratických let však udržovaly v temných letech komunistické totality naději na to, že může být i jinak. Státy, které po pádu železné opony neměly takové dědictví, na které by mohly navázat, to měly mnohem těžší.
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Během krátké doby po 28. říjnu 1918 se ukázalo, že problémy trápící starou monarchii – především národnostní – budou trápit i novou republiku. Ta nedokázala přilákat ani většinu českých Němců, ani Maďarů, ani Poláků a nakonec ani Slováků.
Byl to paradox – náš stát vznikl na základě dvou vzájemně se potírajících principů. V českých zemích jsme srdnatě bránili historický princip. To znamená stát v našich historických hranicích, bez ohledu na to, že v nich žily tři miliony Němců, kteří Československo odmítali.
Není se jim moc co divit. Vzbudili se 29. října v nové zemi, jejíž samotný název dával najevo, že se s nimi moc nepočítá.
Naopak na Slovensku, které nikdy jako stát neexistovalo, a tudíž žádné historické hranice nemělo, jsme využili práva na sebeurčení národů a se starými historickými hranicemi uherského království jsme se nemazali.
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A ještě jsme si ze strategických a ekonomických důvodů tu hranici vedli podél Dunaje, i když tam široko daleko žádný Slovák nebyl. V Bratislavě tehdy žilo Slováků jen asi 15 procent – zbytek tvořili Němci a Maďaři.
Už se nikdy nedozvíme, jaký by byl osud Československa, kdybychom se drželi umírněného postupu jako třeba Dánové. Ti také mohli po válce požadovat zpět celé Šlesvicko-Holštýnsko, které jim Prusové sebrali ve válce roku 1864. Ale spokojili se jen se severním Šlesvickem, kde žila většina dánského obyvatelstva.
Dánský premiér Carl Theodor Zahle a většina politiků si uvědomovali, že připojení oblastí s německou většinou by do Dánska vneslo neloajální německou menšinu. Což by do budoucna jistě vyvolávalo neustálé konflikty s Německem.
Nejsme ale v botách mužů 28. října, kteří museli uklidnit obyvatelstvo zradikalizované válkou, zabránit komunistickému převratu a zajistit obživu obyvatel. A kteří museli sledovat nejen etnické hranice, ale i klíčový průmysl a železniční tratě – tepny tehdejší ekonomiky.
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Stát se jim nakonec podařilo stabilizovat a okolo roku 1924 dosáhla průmyslová výroba i reálné mzdy předválečné úrovně. V roce 1926 pak první němečtí politici vstoupili do vlády.
Jenže šance trvala příliš krátce. Světová hospodářská krize podryla důvěru obyvatel v mladý stát, který nakonec skončil, opuštěn spojenci, jako snadná kořist hitlerovského Německa. Válka pak znamenala definitivní konec už hodně složitého a pochroumaného soužití mezi Čechy a Němci. A také krutý a násilný konec skoro celé židovské menšiny v zemi.
Vzpomínky na oněch 20 let, na nedokonalou, ale přece jen demokracii, na (pravda mytizovanou) postavu otce zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka i na ekonomický vzestup postupně vytlačily vzpomínky na krizi, politikaření a národnostní spory.
Byl to stát, za který ti nejlepší z nás v domácím i zahraničním odboji pokládali své životy. A v temných letech komunistické totality udržoval naději na to, že může být i jinak.
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Státy, které po pádu železné opony neměly takové dědictví, na které by mohly navázat, to měly mnohem těžší. Byl to stát nedokonalý, ale takové státy jsou.
Bylo jistě tragédií střední Evropy, že se rozpadla do malých států, neschopných odolat tlaku Německa a Ruska. Ale jiné cesty po krvavé lázni první světové války asi nebylo.
Čínský koncern Chery chystá pro český trh další automobilovou značku. Lepas má být stylovější a prémiovější alternativou k ostatním vozům skupiny, konkrétní ceny ale zatím nejsou známé. V rozhovoru s šéfem značky pro Česko a Slovensko Alexem Zhangem se navíc ukazuje, že odlišit dalšího sourozence od Omody, Jaecoo a Chery nebude jednoduché.
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 64 lidí zemřelo a 179 dalších utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský deník El País. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno zúčastnil pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položil věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenoval nové generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.
Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka. Ocenění ale budí vášně kvůli jeho kontroverzím. Aktuálně.cz s Vávrou po ceremonii hovořilo. V rozhovoru odmítá, že by byl proruský. Zároveň ale připouští, že zdaleka ne každý, by mu cenu udělil. Poodhalil také přípravy filmu Kingdom Come.
Komentář: 28. říjen aneb Proč si připomínat stát, který selhal
Československá republika vznikla právě před 108 lety na troskách Rakouska-Uherska. Byl to nedokonalý stát s mnoha chybami. Vzpomínky na oněch 20 demokratických let však udržovaly v temných letech komunistické totality naději na to, že může být i jinak. Státy, které po pádu železné opony neměly takové dědictví, na které by mohly navázat, to měly mnohem těžší.
Během krátké doby po 28. říjnu 1918 se ukázalo, že problémy trápící starou monarchii – především národnostní – budou trápit i novou republiku. Ta nedokázala přilákat ani většinu českých Němců, ani Maďarů, ani Poláků a nakonec ani Slováků.
Byl to paradox – náš stát vznikl na základě dvou vzájemně se potírajících principů. V českých zemích jsme srdnatě bránili historický princip. To znamená stát v našich historických hranicích, bez ohledu na to, že v nich žily tři miliony Němců, kteří Československo odmítali.
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Není se jim moc co divit. Vzbudili se 29. října v nové zemi, jejíž samotný název dával najevo, že se s nimi moc nepočítá.
Naopak na Slovensku, které nikdy jako stát neexistovalo, a tudíž žádné historické hranice nemělo, jsme využili práva na sebeurčení národů a se starými historickými hranicemi uherského království jsme se nemazali.
A ještě jsme si ze strategických a ekonomických důvodů tu hranici vedli podél Dunaje, i když tam široko daleko žádný Slovák nebyl. V Bratislavě tehdy žilo Slováků jen asi 15 procent – zbytek tvořili Němci a Maďaři.
Už se nikdy nedozvíme, jaký by byl osud Československa, kdybychom se drželi umírněného postupu jako třeba Dánové. Ti také mohli po válce požadovat zpět celé Šlesvicko-Holštýnsko, které jim Prusové sebrali ve válce roku 1864. Ale spokojili se jen se severním Šlesvickem, kde žila většina dánského obyvatelstva.
Komentář: 28. říjen a zejména 17. listopad tonou v bitvách kulturní války
Dánský premiér Carl Theodor Zahle a většina politiků si uvědomovali, že připojení oblastí s německou většinou by do Dánska vneslo neloajální německou menšinu. Což by do budoucna jistě vyvolávalo neustálé konflikty s Německem.
Nejsme ale v botách mužů 28. října, kteří museli uklidnit obyvatelstvo zradikalizované válkou, zabránit komunistickému převratu a zajistit obživu obyvatel. A kteří museli sledovat nejen etnické hranice, ale i klíčový průmysl a železniční tratě – tepny tehdejší ekonomiky.
Stát se jim nakonec podařilo stabilizovat a okolo roku 1924 dosáhla průmyslová výroba i reálné mzdy předválečné úrovně. V roce 1926 pak první němečtí politici vstoupili do vlády.
Jenže šance trvala příliš krátce. Světová hospodářská krize podryla důvěru obyvatel v mladý stát, který nakonec skončil, opuštěn spojenci, jako snadná kořist hitlerovského Německa. Válka pak znamenala definitivní konec už hodně složitého a pochroumaného soužití mezi Čechy a Němci. A také krutý a násilný konec skoro celé židovské menšiny v zemi.
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Vzpomínky na oněch 20 let, na nedokonalou, ale přece jen demokracii, na (pravda mytizovanou) postavu otce zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka i na ekonomický vzestup postupně vytlačily vzpomínky na krizi, politikaření a národnostní spory.
Byl to stát, za který ti nejlepší z nás v domácím i zahraničním odboji pokládali své životy. A v temných letech komunistické totality udržoval naději na to, že může být i jinak.
Státy, které po pádu železné opony neměly takové dědictví, na které by mohly navázat, to měly mnohem těžší. Byl to stát nedokonalý, ale takové státy jsou.
Bylo jistě tragédií střední Evropy, že se rozpadla do malých států, neschopných odolat tlaku Německa a Ruska. Ale jiné cesty po krvavé lázni první světové války asi nebylo.
Komentář: 28. říjen a zejména 17. listopad tonou v bitvách kulturní války
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Číňané posílají do Česka další značku. Lepas chce být prémiovější, zatím hledá vlastní tvář
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„Proruská nálepka je absurdní.“ Vávra o ceně od Macinky i svých kontroverzích
Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka. Ocenění ale budí vášně kvůli jeho kontroverzím. Aktuálně.cz s Vávrou po ceremonii hovořilo. V rozhovoru odmítá, že by byl proruský. Zároveň ale připouští, že zdaleka ne každý, by mu cenu udělil. Poodhalil také přípravy filmu Kingdom Come.