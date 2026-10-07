„Barbaři před branami.“ Lidé v kapucích zapalují Francii, svědectví je čím dál hrozivější

Kdo hraje hlavní roli při nepokojích ve Francii? Mladí lidé takřka bez výjimky ve značkových teplákových soupravách, s kapucemi staženými do čela, mnozí s obličejem zakrytým rouškami či šátky. V rukou neustále svírají mobily, kterými si akci natáčejí. Kdo jsou tihle vandalové, kteří využili protestů k útoku na symboly státu – školy, hasiče, policisty? A taky k beztrestnému rabování.
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Jejich skupiny vytváří dojem jednoho pulzujícího organismu. Vidíme mladíky, jak neustále přešlapují, pohupují se v kolenou nebo poskakují na místě. Z dálky to připomíná šimpanzí tlupu, kde se samci ve snaze zastrašit okolí rytmicky poskakují, houpají se v kolenou, tlučou pěstmi do země nebo do stromů a vydávají hlasité skřeky.
Pohyby jednotlivců bývají prudké, trhané a neustále mění směr. Když skupina mladíků rabuje obchod, zaujme kontrast mezi koordinovaným útokem na cíl a náhlým, bleskovým úprkem ve chvíli, kdy se objeví vnější hrozba (například policie).
Zvláštním moderním prvkem je pak neustále zvednutá ruka s telefonem. Mnozí účastníci prožívají událost primárně přes obrazovku či displej — záznam akce pro sociální sítě je pro ně stejně důležitý jako akce samotná, což dodává jejich chování charakter představení pro ostatní.
Britský psychiatr Theodore Dalrymple, který dlouhodobě žije ve Francii, popsal už v roce 2002 tento typ lidí ve slavné eseji „Barbaři před branami Paříže“, kde reflektuje zkušenost z návštěv předměstí francouzských měst, tzv. citlivých zón. Je smutné, že po skoro čtvrt století je to stále aktuální. Ba ještě aktuálnější…
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„V těchto čtvrtích vyrostla jakási kontraspolečnost — populace, která čerpá smysl svého života z nenávisti, jež chová k té druhé, oficiální francouzské společnosti. Tato odcizenost je vepsána do tváří mladých mužů, z nichž většina je trvale nezaměstnaná a poflakuje se po rozbitých a výmoly posetých prostranstvích mezi svými paneláky,“ napsal Dalrymple.
„Když se k nim přiblížíte, abyste s nimi promluvili, jejich kamenné tváře neprozradí ani náznak uznání vaší sdílené lidskosti; neudělají jediné gesto, kterým by usnadnili společenský kontakt. Pokud nejste jedním z nich, jste proti nim,“ pokračuje.
„Jejich nenávist k oficiální Francii se projevuje mnoha způsoby, které hyzdí vše kolem nich. Mladí muži nasazují vlastní životy a zdraví, aby ozdobili i ty nejméně přístupné betonové plochy svými graffiti — přičemž nejoblíbenějším motivem je BAISE LA POLICE neboli 'zku***ná policie'.“
„Ikonografie sídlišť je ikonografií nekompromisní nenávisti a agrese. Například na vyhořelém a zničeném komunitním centru na sídlišti Les Tarterets je vyobrazen sci-fi humanoid se zatnutou pěstí, jako by se chystal skočit na toho, kdo se na něj dívá.“
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„Zatímco po jeho pravici je obdivný portrét obrovského slintajícího pitbulla — psa, který je svou povahou i výcvikem schopen člověku roztrhat hrdlo a který představuje jediné plemeno psa, jež jsem na sídlištích viděl a jež jejich majitelé s výhrůžnou suverenitou předvádějí.“
„Možná by se mohl zdát pochopitelný odpor vůči policii, avšak chování mladých obyvatel sídlišť k hasičům, kteří je přicházejí zachránit z požárů, jež sami založili, poskytuje skličující pohled do hloubky jejich nenávisti vůči většinové společnosti. Tyto obdivuhodné hasiče (jejichž heslem je Sauver ou périr, Zachránit nebo zahynout) vítají zápalnými lahvemi a krupobitím kamení, takže je často musí chránit obrněná vozidla.“
„Záchranáři ze sanitky, kteří odvážejí mladíka zraněného při nějakém incidentu, se rutinně ocitají v obklíčení přátel zraněného, kteří do nich strkají, vysmívají se jim a vyhrožují jim. Což je chování, které podle jednoho lékaře, s nímž jsem se setkal, pokračuje až do nemocnice, kde nekompromisně požadují, aby byl jejich známý ošetřen okamžitě, před všemi ostatními.“
„Nenávist dává smysl — jediný možný smysl — jejich zakrnělým životům. Je lepší mít proti sobě nepřítele, než se zmítat v bezvýznamnosti, neboť iluze nepřítele dává účel činům, jejichž nihilismus by byl jinak zcela zjevný.“
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„Lidská společnost nesnese vakuum, a tak prostor, kde by mělo platit právo a pořádek, zabírá jejich autorita s vlastní sadou hodnot — autorita a brutální hodnoty psychopatických zločinců a dealerů drog. Absence reálné ekonomiky a práva znamená v praxi ekonomiku a neformální právní systém založený na krádežích a obchodu s drogami.“
Potud Theodore Dalrymple. Po čtvrt století se může jen smutně podívat na video německého youtubera vystupujícího po jménem Lucky L 030. Názorně ukazuje členy gangů na sídlištích Lyonu či Marseille, kde bez nejmenších zábran pózují za bílého dne se samopaly, střílí ostrými do vzduchu a popisují prodej drog, jako kdyby stát a jeho autorita ani neexistovaly.
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Nepokoje ve Francii, rok 2026
Kdo hraje hlavní roli při nepokojích ve Francii? Mladí lidé takřka bez výjimky ve značkových teplákových soupravách, s kapucemi staženými do čela, mnozí s obličejem zakrytým rouškami či šátky. V rukou neustále svírají mobily, kterými si akci natáčejí. Kdo jsou tihle vandalové, kteří využili protestů k útoku na symboly státu – školy, hasiče, policisty? A taky k beztrestnému rabování.
Jejich skupiny vytváří dojem jednoho pulzujícího organismu. Vidíme mladíky, jak neustále přešlapují, pohupují se v kolenou nebo poskakují na místě. Z dálky to připomíná šimpanzí tlupu, kde se samci ve snaze zastrašit okolí rytmicky poskakují, houpají se v kolenou, tlučou pěstmi do země nebo do stromů a vydávají hlasité skřeky.
Pohyby jednotlivců bývají prudké, trhané a neustále mění směr. Když skupina mladíků rabuje obchod, zaujme kontrast mezi koordinovaným útokem na cíl a náhlým, bleskovým úprkem ve chvíli, kdy se objeví vnější hrozba (například policie).
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Zvláštním moderním prvkem je pak neustále zvednutá ruka s telefonem. Mnozí účastníci prožívají událost primárně přes obrazovku či displej — záznam akce pro sociální sítě je pro ně stejně důležitý jako akce samotná, což dodává jejich chování charakter představení pro ostatní.
Britský psychiatr Theodore Dalrymple, který dlouhodobě žije ve Francii, popsal už v roce 2002 tento typ lidí ve slavné eseji „Barbaři před branami Paříže“, kde reflektuje zkušenost z návštěv předměstí francouzských měst, tzv. citlivých zón. Je smutné, že po skoro čtvrt století je to stále aktuální. Ba ještě aktuálnější…
„V těchto čtvrtích vyrostla jakási kontraspolečnost — populace, která čerpá smysl svého života z nenávisti, jež chová k té druhé, oficiální francouzské společnosti. Tato odcizenost je vepsána do tváří mladých mužů, z nichž většina je trvale nezaměstnaná a poflakuje se po rozbitých a výmoly posetých prostranstvích mezi svými paneláky,“ napsal Dalrymple.
„Když se k nim přiblížíte, abyste s nimi promluvili, jejich kamenné tváře neprozradí ani náznak uznání vaší sdílené lidskosti; neudělají jediné gesto, kterým by usnadnili společenský kontakt. Pokud nejste jedním z nich, jste proti nim,“ pokračuje.
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„Jejich nenávist k oficiální Francii se projevuje mnoha způsoby, které hyzdí vše kolem nich. Mladí muži nasazují vlastní životy a zdraví, aby ozdobili i ty nejméně přístupné betonové plochy svými graffiti — přičemž nejoblíbenějším motivem je BAISE LA POLICE neboli 'zku***ná policie'.“
„Ikonografie sídlišť je ikonografií nekompromisní nenávisti a agrese. Například na vyhořelém a zničeném komunitním centru na sídlišti Les Tarterets je vyobrazen sci-fi humanoid se zatnutou pěstí, jako by se chystal skočit na toho, kdo se na něj dívá.“
„Zatímco po jeho pravici je obdivný portrét obrovského slintajícího pitbulla — psa, který je svou povahou i výcvikem schopen člověku roztrhat hrdlo a který představuje jediné plemeno psa, jež jsem na sídlištích viděl a jež jejich majitelé s výhrůžnou suverenitou předvádějí.“
„Možná by se mohl zdát pochopitelný odpor vůči policii, avšak chování mladých obyvatel sídlišť k hasičům, kteří je přicházejí zachránit z požárů, jež sami založili, poskytuje skličující pohled do hloubky jejich nenávisti vůči většinové společnosti. Tyto obdivuhodné hasiče (jejichž heslem je Sauver ou périr, Zachránit nebo zahynout) vítají zápalnými lahvemi a krupobitím kamení, takže je často musí chránit obrněná vozidla.“
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„Záchranáři ze sanitky, kteří odvážejí mladíka zraněného při nějakém incidentu, se rutinně ocitají v obklíčení přátel zraněného, kteří do nich strkají, vysmívají se jim a vyhrožují jim. Což je chování, které podle jednoho lékaře, s nímž jsem se setkal, pokračuje až do nemocnice, kde nekompromisně požadují, aby byl jejich známý ošetřen okamžitě, před všemi ostatními.“
„Nenávist dává smysl — jediný možný smysl — jejich zakrnělým životům. Je lepší mít proti sobě nepřítele, než se zmítat v bezvýznamnosti, neboť iluze nepřítele dává účel činům, jejichž nihilismus by byl jinak zcela zjevný.“
„Lidská společnost nesnese vakuum, a tak prostor, kde by mělo platit právo a pořádek, zabírá jejich autorita s vlastní sadou hodnot — autorita a brutální hodnoty psychopatických zločinců a dealerů drog. Absence reálné ekonomiky a práva znamená v praxi ekonomiku a neformální právní systém založený na krádežích a obchodu s drogami.“
Potud Theodore Dalrymple. Po čtvrt století se může jen smutně podívat na video německého youtubera vystupujícího po jménem Lucky L 030. Názorně ukazuje členy gangů na sídlištích Lyonu či Marseille, kde bez nejmenších zábran pózují za bílého dne se samopaly, střílí ostrými do vzduchu a popisují prodej drog, jako kdyby stát a jeho autorita ani neexistovaly.
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