Názory

Komentář: Čtrnáct dnů, které rozhodnou. Trump musí klíčové rozhodnutí učinit do 13. dubna

Michael Žantovský

Po měsíci americko-izraelského tažení proti Íránu je konec války v nedohlednu. Navzdory dílčím úspěchům se režim ajatolláhů nerozpadl ani nekapituloval. Díky útokům na sousední země a efektivnímu použití ropné zbraně faktickým uzavřením Hormuzského průlivu je v určitém smyslu íránské postavení silnější než před několika týdny. Co nyní zbývá Donaldu Trumpovi a má Česko i nadále podporovat USA?

Donaldu Trumpovi příliš mnoho cest k vítězství – anebo alespoň k plichtě, kterou by mohl za vítězství vydávat – nezbývá. Íránský režim očividně příliš vyjednávat nehodlá, a pokud ano, tak za podmínek, které by se rovnaly přiznání americko-izraelského neúspěchu a otevřely by Íránu cestu k hegemonii v celé oblasti Blízkého východu. Írán si chce nechat jaderný a balistický program, nárokuje si neomezenou suverenitu nad Hormuzským průlivem a požaduje stažení amerických vojenských základen z oblasti. To by znamenalo nejen otevření cesty k novým útokům na Izrael, ale vydání sunnitských států a amerických spojenců v Perském zálivu na pospas triumfujícímu Íránu.

Největší porážku americké globální moci od dob vietnamské války si Trump z vnitropolitických i geopolitických důvodů ve volebním roce dovolit nemůže. Jediná cesta k opačnému výsledku vede přes vynucené otevření Hormuzského průlivu s následným vnucením mezinárodní kontroly nad íránským jaderným a balistickým programem. To ale není možné bez svobody manévru pro americké námořnictvo, vojenských eskort pro civilní tankery a zabezpečení břehů průlivu proti útokům drony a rychlými čluny. To první není zase možné bez vyčištění průlivu od upoutaných íránských podmořských min Maham 3, k němuž americké páté flotile operující v regionu chybí specializovaná plavidla, a to druhé bez nějaké formy pozemní operace amerických speciálních a výsadkových sil.

Zde je možné hledat i příčiny odkladu Trumpových ultimát proti Íránu na nynějších deset dní. Do Perského zálivu míří americké posily, včetně několika tisíc příslušníků námořní pěchoty a 10 000 příslušníků výsadkových sil. Americká diplomacie se současně snaží, naposledy na pátečním zasedání G7, vyvíjet tlak na  Francii, Itálii, Japonsko, Německo a Spojené království, které disponují podstatnými námořními schopnostmi pro podporu amerického převzetí kontroly nad Hormuzským průlivem.

Pozemní operace, byť limitovaná, ovšem pro Trumpa představuje obrovské politické, reputační a právní riziko. Neobešla by se bez amerických obětí, což by už beztak vytrácející se podporu amerického veřejného mínění pro Trumpovo poslední dobrodružství srazilo na dno. A byla by přímou výzvou Kongresu, aby aktivoval tzv. War Powers Act z r. 1973, který mu dává pravomoc rozhodnout o schválení nebo zastavení amerických válečných operací. Čtrnáctidenní velikonoční prázdniny (končí 13. dubna), na které Kongres právě nastoupil, poskytují Trumpovi okno příležitosti jednat bez okamžitého zásahu zákonodárců.

Ani v takovém případě však není vítězství nad Íránem zdaleka zaručeno. V povaze všech autoritativních režimů je schopnost přinutit občany snášet ztráty, utrpení a strádání v míře, jaká by odolnost demokracie podlomila. U Íránu jde navíc o inspiraci radikální variantou šíitské věrouky s jejím kultem mučednictví a hrdinské smrti výměnou za věčnou blaženost. Američané by tak mohli nakráčet do další vleklé války bez konce a bez vyhlídek na úspěch.

Většina těchto skutečností je nejen nasnadě, ale byla v odborných diplomatických a vojenských kruzích známá již před začátkem americko-izraelské operace. Namístě je klást si otázku, jak se Spojené státy i přesto mohly v této situaci ocitnout.

Vysvětlení je nejspíš třeba hledat v jevu, který řecká mytologie označuje jako hybris, pýcha smrtelníka, který nezná svou míru vůči bohům a vůči obci. Symptomů této poruchy se během posledního roku vyskytlo u Donalda Trumpa více než dost. Žádný západní mocnář od dob Ludvíka XIV., jenž sám sobě udělil titul Král slunce, a rozhodně žádný demokraticky zvolený prezident, nepěstoval svůj osobní kult agresivněji a nevybíravěji než Donald J. Trump. V jediném roce vlády si vymohl přejmenování Centra Johna F. Kennedyho, pojmenovaného posmrtně po zavražděném státníkovi, na Trumpovo a Kennedyho Centrum, Amerického Institutu pro mír na Institut pro mír Donalda J. Trumpa a svého podpisu na každé příští nové americké bankovce. „Pod vedením prezidenta Trumpa jsme vstoupili na cestu bezpříkladného ekonomického růstu, trvalé dominance dolaru a fiskální síly a stability,“ zdůvodnil tento historický počin Trumpův ministr financí Scott Bessent. Říká se tomu slavná poslední slova.

Většina lidí, včetně mnohých z nás, nad Trumpovými excesy přivírala oči, ať už z taktu či v pošetilé snaze neprovokovat dotyčného k ještě neracionálnějšímu chování. Korektiv mu ale v každém případě byli povinni poskytnout především političtí a vojenští činitelé v jeho bezprostředním okolí.

Na posledním zasedání americké vlády minulý týden odtušil Král slunce na dotaz, kdy vyprší ultimátum, které dal Íránu k uvolnění Hormuzské úžiny nejdříve jako 48hodinové, poté jako pětidenní a nakonec jako desetidenní: „Jeden den Trumpova času je věčnost.“ Jako nositelé historické zkušenosti, že tak jako se dočasnost může jevit jako věčná, i věčnost může být dočasná, se můžeme jen usmát.

Smrtelně vážná je ale otázka, co je v této prekérní situaci v českém a evropském zájmu. Realistická, psychologická a morální hlediska se zde rozcházejí. Přes všechny výhrady, pochybnosti a kritický odstup k Trumpovu poslednímu dobrodružství bychom si ale neměli přát americkou porážku. Jejím výsledkem by byl totiž Blízký východ pod tyranií ajatolláhů, Rusko posílené ve svých mocenských a teritoriálních ambicích v Evropě a rozpad již beztak značně otřesené aliance, která až dosud uhájila prostor svobody jednotlivce, právního státu a demokratického zřízení v části světa, které říkáme Západ.

Autor je bývalý politik a diplomat, původní profesí psycholog, bývalý mluvčí Václava Havla a velvyslanec v USA, Velké Británii a Izraeli.

