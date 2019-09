Komentář: Klaus je pankáč, dnešní svět horší než za totáče, Trikolóra vás spasí

Základem úspěchu je lidi pořádně vystrašit, slíbit návrat ukradené země a celé to natřít lakem rebelství a punku, který samozřejmě není žádným punkem.

Na svatého Václava, v den státního svátku, se v Brně ustavilo hnutí Trikolóra. Václava Klause juniora zvolili předsedou. První místopředsedkyní se stala poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Klaus zopakoval, že "přišel čas vzít si naši zemi zpátky".

Už bylo napsáno hodně o tom, kdo nám tu zemi ukradl, od koho že si ji chce Klaus brát zpět. Na této rétorické fintě dobře vidíme, jak se to "u Klausů v kuchyni" dělá. Prostě nám šlohli stát. Kdo, to se neřekne. Jde jen o pocit, že nám tu vládnou jacísi "oni". Ačkoli reálně vládne samozřejmě Babiš, se kterým se junior klidně spojí. Celý ten myšlenkový mišmaš je jen bičováním naštvanosti a strachu, které vyvolávají potřebu najít zachránce. Finta stará a osvědčená.

Bojovat chce Klaus s "neomarxisty a maoisty". Co si běžný volič představí pod neomarxistou? Něco jako "nekouřit v hospodě", "nejezdit autem na naftu", "manželství homosexuálů"? S Marxem to nesouvisí, je to prostě nadávka. Do toho se přimíchali maoisté, úplně jiný svět, ale o to přesně jde, že je to "jinej svět", nebezpečí, pozor!

Středoškolské studenty stávkující za ochranu životního prostředí Klaus nazval "svazáky". Urazit aktivní mladé patří dlouho do jeho politické výbavy. Vzpomeňme, jak v únoru 2017 útočil na Jakuba Čecha z Prostějova, studenta, který se stará o své okolí. Na svém Facebooku ho Klaus označil za udavače a srovnal s hrdinou sovětské propagandy Pavlíkem Morozovem: "Tento mladý člověk již toho velmi mnoho v životě dokázal. Udal asi čtyři lidi. Možná víc. Ale marná věc, dokud neudá vlastní rodiče, bude stále světovou jedničkou Pavlík Morozov - mladý hrdina sovětské kolektivizace." Bylo to nechutné.

Na sněmu Trikolóry mladým vysvětlil, kudy mají jít: "Mládí sluší rebelie a odvaha. Když dnes někteří vaši vrstevníci poskakují v pátek na náměstí, není to žádná rebelie. To po nich chce panel OSN, komise Evropské unie, polovina české vlády a pražský primátor. Za mých mladých let jsme na to měli svazáky. Být rebelem dnes znamená podporovat Trikolóru. Konzervatismus je punk dneška." Takže rebel, pankáč, je Klaus junior.

Podstata nového hnutí? Dostat se k moci a vyhnat Česko z EU. Bylo by hloupé juniorovi zbaštit, že už nehoruje pro czexit. Jenom ví, jak u nás lidé vnímají brexit. Na sněmu ovšem nesměla chybět "emotivní videozdravice Nigela Farage" (cituji z tiskové zprávy Trikolóry, "předsedy vítězné Brexit Party"). To bylo lepší než tlačit czexit, že.

Domácí násilí, stará dobrá česká tradice

Zuzana Majerová Zahradníková pravila: "Snad poprvé v dějinách se naši vlastní lidé obracejí proti svému národu, jeho základním hodnotám a tradicím." Brojila proti "nové společnosti", jež je horší, než byli "nositelé totalitních ideologií v minulém století", tedy nacisté a komunisté. Fakt. Toto je u nás možné říci a sklidit potlesk. Podle klausovců žijeme v novém, horším totáči.

Téma Trikolóry? Ochrana tradice. Jaké tradice? Na prvním místě stojí tradiční česká rodina. Pojďme na to, vždyť se prý útočí "na tradiční a tisíci let osvědčený způsob života".

V říjnu 2016 zveřejnila vláda zprávu Muži a násilí v České republice: "Fyzické nebo sexuální násilí zažilo 32 % žen, nebezpečné pronásledování 9 % žen, sexuální zneužívání 12 % žen a znásilnění 5 % žen. Toto násilí však bývá bagatelizováno a výrazná část společnosti dokonce připisuje podíl spoluviny jeho obětem. I z tohoto důvodu je nahlášeno jen zanedbatelné procento celkového počtu znásilnění." Dál: "… v soukromé sféře jsou muži obvykle evidováni jako pachatelé násilí. Podle kriminologických statistik tvoří 90-95 % pachatelů domácího násilí (ženy jsou z 90 % obětí)." Důvodem je "nízká úroveň respektu vůči ženám, zkušenost násilí v rodině z dětství, nezvládání emocí, stres, frustrace, slabá komunikace či nadužívání drog".

Hle, jeden aspekt české tradice, násilí na ženách jako samozřejmost. Mluví o tom i další studie, čerstvější, analýza Úřadu vlády, jejíž výsledky obsahuje plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí, sděluje, že domácí násilí Česko ročně obere o zhruba 14,5 miliardy korun.

Jinou českou tradicí je ničit svět okolo sebe, přírodu, chovat se k ní bezohledně a pansky. Další tradicí je zakořeněné vzhlížení k mocným a občanská pasivita, ono "oni to zařídí". Proto tak vadí hnutí Extinction Rebellion. Proto se Klaus senior posmívá Gretě Thunbergové a tvrdí, že vybízí "ke stávkám proti vzdělání" (úplný nesmysl - a zase potlesk).

Ale ne, nesmysly nevadí, základ je lidi vystrašit, tvrdit, že dnes je to horší než v hitlerovském Německu, než v Sovětském svazu za Stalina. Slíbit jim starej dobrej svět (který vůbec nebyl dobrý, byl v mnohém zlý, pekelný), slíbit návrat ukradené země a natřít to všechno lakem rebelství a punku, který samozřejmě žádným punkem není. A celé to jede v duchu ruských tajných služeb a hybridní války proti Západu, EU je "panoptikum bizarnosti, stádnosti, hlouposti a licoměrnosti" (Klaus) a média jsou úhlavní nepřátelé, protože tyhle bláboly nepolykají.