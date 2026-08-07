Komentář: Babišova vláda tiše chystá velké politické změny. Kryjí je kulturní války

„Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě. Jsme kategoricky proti,“ řekl šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek redakci Aktuálně.cz k chystané vládní novele, která by zavedla povinné předkupní právo na pronajatou zemědělskou půdu.
Není divu. Připravovaná změna by mohla výrazně ovlivnit budoucnost českého venkova a zemědělství. Vysloveně negativně. Poškodila by majitele půdy, malé a střední farmáře, budoucí zájemce o farmaření. A mohla by do některých obcí vrátit manýry velkodružstev z doby před listopadem 1989.
Předkupní právo by významně posílilo pozici agrobaronů v českém zemědělství. Jsou to právě oni, kdo má zemědělské půdy pronajato nejvíc. Jistě nepřekvapí, že v jejich čele je Agrofert – hospodaří na 96 tisících hektarech pronajaté půdy. Proto také nepřekvapuje, že nejen soukromí zemědělci podezírají vládu, že připravuje změnu šitou na míru premiérovi. Který samozřejmě s holdingem nemá nic společného a vůbec není ve střetu zájmů, mrk, mrk.
Předkupní právo by znamenalo porušení ústavních práv majitelů půdy, kteří by už nemohli se svým majetkem volně disponovat. Každé omezení tohoto typu v sobě také nese i riziko snížení částky, kterou majitel může prodejem získat.
Právo „první noci“ by zároveň omezilo přístup na trh novým zájemcům o farmaření a investorům. Pro lepší budoucnost však potřebujeme pravý opak. Nechceme venkov, na který se postupně vrací celiny obhospodařované obřími statky, které mají v místních obcích takřka neomezenou moc.
Potřebujeme naopak více pestrosti. Víc farmářů hospodařících odpovědně, s dlouhodobým časovým horizontem, s ohledem na schopnost půdy se regenerovat, zadržovat vodu, odolávat erozi. Potřebujeme, aby se lidé na venkov stěhovali. Ne aby z něj odcházeli kvůli nemožnosti sehnat důstojně placenou práci, vymizelé občanské vybavenosti, rozvrácené dopravní obslužnosti.
Změnu mohou do venkovských obcí přinést jedině aktivní lidé, kteří tam uvidí perspektivu žít, hospodařit, podnikat, vychovávat děti. Těžko přijdou tam, kde je vše v rukou barona, který žije jinde a půdu primárně vidí přes výsledky hospodaření.
Návrh novely ještě nebyl doručen do Poslanecké sněmovny, zatím nemá definitivní podobu. Nakonec může být přijat v méně vyhraněné variantě. Bude o něj sveden velký politický boj. Netýká se jen ochrany české zemědělské půdy před zákeřnými cizáky, jak ho budou prezentovat někteří vládní poslanci. Může se z něj stát nástroj pro postupnou zásadní změnu v českém zemědělství, a tedy i na českém venkově.
Není divu, že čeští sedláci mluví i o možnosti proti předkupnímu právu demonstrovat. A také o ústavní stížnosti, pokud by byl zákon přijat v podobě, která výrazně naruší majetková práva vlastníků půdy.
Sledujeme pokus o velkou politickou změnu. Přitom se o ní mluví málo. Je totiž skryta za mlhou uměle vyvolávaných kulturních válek. Ta ostatně kryje i další plány vládní koalice na zásadní úpravy legislativy. Třeba na vykleštění zákona o střetu zájmů, které by premiéra a další členy vlády definitivně zbavilo této „otravné záležitosti“.
Připravena je také novela zákona o státních zaměstnancích, kteří ztratí ochranu před politickými vlivy. Stále se hledá cesta, jak podkopat nezávislost veřejnoprávní médií. Zatímco se občané hádají nad nekonečným tokem stupidních výroků politiků, za mlhou těchto sporů se chystá postupná změna státu tak, aby v něm vláda měla větší moc než doposud.
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