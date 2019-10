Komentář: ODS s programem „Země, která vítězí“ nezvítězí. Babiš umí populismus líp

Zásadní potíž ódéesky: uvízla v nevýraznosti, neodvaze, nenápaditosti, ve mdlém výrazu. Neodolává pokušení, vábení čarovného populismu. Nabízí málo. S tím se na 25 procent ve volbách nedostane, i kdyby dal prezident Zeman premiérovi Babišovi milost.

Silné Česko, Česko na špici Evropy, nebo Země, která vítězí? První dvě jsou hesla Andreje Babiše, vítězící země je zas kampaň ODS, již vede Petr Fiala. Zkuste si vybrat, co vás přesvědčí? A v době marketingové politiky zcela zásadní věc: o čem z toho víte? Co k vám dolehlo?

Minulou středu spustila ódéeska kampaň a nabídla některé programové sliby. Zveřejnila leták, který nabídku voličům shrnuje. Fialovci jsou opoziční stranou, nemají možnosti jako premiér Babiš se svým brutál PR týmem, ale jedna věc je jistá, Země, která vítězí, rozruch nevyvolala. Nevítězí.

A jistě, ODS se prezentuje coby konzervativní partaj, neužívá stejné metody jako populistické slibohnutí. I konzerva na prodej však potřebuje vyvolat pozornost. A ódéeska to neumí. Navíc se sama nevyhnula dávce populismu. Když čtete leták shrnující "kampaň za změnu", najdete to tam jak na talíři.

Ta tichá kampaň ODS vypadá jako nevydařený pokus okopírovat ANO a chovat se přitom slušně, což jde stejně dobře jako okopírovat Mikea Tysona a nedávat knokauty. Fiala nabízí levicové úlevy na daních (úplné prominutí daně z příjmu u lidí do 26 let, aby se mladí mohli pustit do podnikání, daňové prázdniny pro rodiče na dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek atd.) A plánuje zdarma jízdenku po celé Evropě pro mladé od 18, přičemž máme v paměti jeho oprávněnou kritiku slevy na jízdném pro studenty a důchodce, kterou zavedl premiér Babiš. (ČSSD asi rudne závistí.)

"Každý 18letý občan by měl dostat od státu možnost rozjet se do Evropy. A podívat se, jak lidé žijí v regionech, poznat její rozmanitost," oznámila místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Ó, tak to je megapravicová, megakonzervativní politika! Proč ta jízdenka? Aby mladí viděli, že Česko dělá všecko možné, ale rozhodně nevítězí?

Pokud by něco nejen mladé, ale hlavně staré, možná přesvědčilo, že se na Západě žije líp, byla by to jízdenka po Putinově Rusku, po zemi, kam ani Zeman neposílá svou dceru studovat; poslal ji, jak známo, do Londýna.

Celé to modré vítězení působí jaksi mdle, opatrně, nenápaditě, chabě a nedotaženě. Příklad: "Dorovnáme podíl výdajů na obranu (2 % HDP), vzdělání (5 % HDP), infrastrukturu (3 % HDP) a vědu a výzkum (1 % HDP)," čteme. Přitom víme, že kupříkladu u vojenských výdajů jde o obrovské peníze, tedy kde je ODS vezme. Zároveň víme, že vojáci mají už dnes problém, jak peníze podle pravidel utratit. O tom však ani slovo.

Zelená, nikoli modrá ODS? Fakt?

V brožurce ODS chybí řešení potíží, v nichž se plácáme a jež lidem nejvíc vadí. Pomalu opravované dálnice, mizerné silnice, špatné dálniční spojení na Západ, zhoršující se vlaková doprava (neustálé výluky, opravy), rostoucí nedostatek učitelů, zdravotních sester, lékařů v nemocnicích, zubařů, ale vůbec zaměstnanců, exekuce atd., atd.

Jak chcete vítězit, když vám malé děti učí kantoři často bez vzdělání, kteří pedagogiku teprve při práci začali studovat? Máte snad pocit vítěze, když trčíte v zácpě na dé jedničce? Když čekáte půl roku na operaci?

Ale jistě, některé nápady jsou naprosto v pořádku a potřebujeme je (jen je zavést): "Doma i v EU budeme prosazovat princip, že dotace a zvýhodnění mají pomáhat malým a slabým namísto dalšího posilování velkých." Kéž by!

Fialovci se nově chtějí nabídnout jako zelená strana, zelená, nikoli modrá ODS: "Zelená karta ODS: Používejme v první řadě zdravý rozum a vyvarujme se extrémních a naši hospodářskou či sociální politiku zásadně oslabujících řešení. To je hlavní cíl ODS pro oblasti životního prostředí a zemědělství."

Vedení ODS připustilo, že se mění klima, předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil řekl: "Když víme, že se klima mění, neříkejme, že se nemění. Neříkejme, že za něj nemůže člověk, když víme, že když někdo vykácí les, tak se změní tamní mikroklima." (Velký skok pro ODS, malý pro modrými odsuzovanou Gretu, dalo by se říci.)

Znělo by to nadějně, kdyby člověk neznal názory europoslance Vondry, poslance Skopečka či předsedy Senátu Kubery. Ten nedávno pravil, že nemá smysl bránit se klimatickým změnám: "Jsem přesvědčen o tom, že tady byly, jsou a budou a ty miliardy, které se investují, budou vyhozené."

Pokud jde o klima, to samé co ODS říká Babiš: musíme něco dělat, ale aby to nebolelo průmysl. Navíc právě "zdravý rozum" (Co to je? Něco jako selský rozum?) nás zavedl tam, kde jsme. Podle jednoho zdravého rozumu je lepší jet na nákup autem než tramvají, dopravit se do práce autem, ne metrem. Podle jiného zdravého rozumu by pomohlo zavřít centrum Prahy pro auta a posílit hromadnou dopravu.

Zásadní potíž ódéesky: uvízla v nevýraznosti, neodvaze, nenápaditosti, ve mdlém výrazu. Neodolává vábení čarovného populismu. Je zázrak (a zároveň dílo pro část voličů nepřijatelného Andreje ANO Babiše), že se v průzkumech drží na třetím místě. Jestli chce 25 procent, musí oslovit mladé lidi (au, třeba ty z Milionu chvilek pro demokracii) a neblábolit o vítězící zemi, když 800 tisíc lidí žije v exekuci. Musí vědět, jak udržet v chodu školy a nemocnice, jak vyčistit města. Zatím to tají. Zatím chce taky rozdávat. To ale umí Babiš "Budelíp" lépe.