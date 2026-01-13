Komentář: Trump varoval ajatolláhy. Chystá se smazat 46 let starou americkou hanbu?

Írán je na hraně kolapsu a 47 let po Chomejního islámské revoluci hrozí, že režim ajatolláhů skončí. Zemí s 85 miliony obyvatel, jaderným programem a čtvrtými největšími zásobami ropy na světě otřásají protivládní protesty, které si vyžádaly několik set obětí.
Protesty začaly jako ryze ekonomické. To je rozdíl oproti poslední masové vlně protivládních demonstrací kvůli smrti 22leté Mahsy Amíníové, kterou policie ubila kvůli nenošení islámského šátku. Teď je to jiné a i díky tomu je základna protestů mnohem širší než před čtyřmi lety, kdy byla omezená hlavně na střední vrstvy z velkých měst.
Ceny základních potravin totiž meziročně zdražily o 70 %. Rijál ztratil vůči dolaru 80 procent své hodnoty. Řada měst se potýká s nedostatkem pitné vody. A do toho režim koncem roku zvýšil ceny benzinu. To byla rozbuška.
Protesty se rychle rozšířily z Teheránu do dalších měst i na venkov a dnes zachvátily už prakticky celou zemi. Režim oslabila ponižující porážka v loňské válce s Izraelem, kdy se stroje židovského státu bez jediné ztráty proháněly na nebi nad Teheránem. Írán také ztratil klíčového spojence – Sýrii. A Izrael zásadně oslabil i jeho satelity – Hamás v Gaze a Hizballáh v Libanonu.
Pád životní úrovně navíc dopadl i na opory režimu: vojáky, policisty a nižší duchovní. A pamětníci vědí, že při předchozím pádu režimu v roce 1979 hrálo klíčovou roli právě to, že mnozí vojáci odmítli střílet do demonstrantů proti šáhovi Rézu Pahlávímu a přešli na stranu opozice.
Hodně nyní záleží i na Spojených státech. „Pokud budete střílet na mírumilovné demonstranty, jsme připraveni zasáhnout,“ řekl Donald Trump. Írán desítky let soupeří se Spojenými státy, podporuje terorismus a je spojencem Ruska a Číny, která dováží z Íránu 15–20 procent své spotřeby ropy.
Pokud by se Írán nyní dostal pod americký vliv, bylo by to velké vítězství Donalda Trumpa v jeho soupeření s Čínou o globální dominanci. A také smazání hanby za ponižující obsazení americké ambasády a zajetí jejích zaměstnanců v roce 1979 i následnou zpackanou záchrannou operaci z dubna 1980. Pro Rusko by pak pád režimu v Teheránu znamenal, že Kreml přijde po Sýrii a Venezuele o dalšího spojence.
ŽIVĚTrump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech. Pomoc je prý na cestě
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů a v noci na dnešek uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.
