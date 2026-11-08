Komentář: V čem je český volič jako ten americký? A co z toho pochopil předseda ODS

„Vysoké ceny, překotná zahraniční politika, odklon od pomoci Ukrajině a komplikované vztahy se spojenci v NATO se staly problémem pro dostatečné množství Američanů.“ Tak zhodnotil historický výprask republikánů v USA předseda ODS Martin Kupka. Jenže se spletl přesně v 50 % témat. Pokud stejnou optikou poměřuje i českou veřejnost, není se co divit deseti procentům pro ODS.
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Jestli se na něčem shodnou všichni zprava doleva, tak na faktu, že za porážku republikánů může především ekonomika. Symbolem se staly vysoké ceny benzínu a hlavně nafty, do značné míry způsobené Trumpovým nedomyšleným dobrodružstvím v Íránu – dalším nepopulárním krokem prezidenta, který svou politickou kariéru vystavěl i na kritice „zbytečných a nekonečných válek na Blízkém východě“. Když k tomu připočteme ostentativní obohacování se Trumpovy rodiny (demokraté otevřeně mluví o korupci), je to recept na porážku.
Gallupův ústav to má v číslech. Pořadí důležitosti témat pro voliče do Kongresu bylo ekonomika (87 %), zdravotní péče (77 %), situace v Íránu (77 %), příjmová a majetková nerovnost (66 %), ceny pohonných hmot (72%), imigrace (67 %), potraty (60 %). Vztahy se spojenci v NATO a Ukrajina se vůbec mezi prvními deseti tématy neobjevily.
V exit pollu NBC byly pro 89 % voličů zásadním nebo důležitým faktorem životní náklady a 63 % řeklo, že útok na Írán byl špatné rozhodnutí. Podle CFR zmínilo válku, zahraniční politiku nebo bezpečnost jako nejdůležitější problém dohromady jen 13 % Američanů. Ukrajina a vztahy s NATO volby v USA opravdu nerozhodují. Ceny nafty ano. Tak jednoduché to je.
Voliči se rozhodují podle své peněženky, jaké překvapení! Byl to americký politický mág a strategický poradce James Carville, kdo Billu Clintonovi poradil slavnou větu „Je to o ekonomice, hlupáku!“ Spolu s větou „Změna versus stále to samé“ a „Nezapomeň na zdravotní péči“ to bylo napsané na tabuli v hlavním volebním štábu Billa Clintona v Little Rocku v Arkansasu. Mělo to všem členům týmu neustále připomínat, kolem jakých pilířů mají stavět veškerá sdělení pro veřejnost a média.
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V Česku to pochopil Andrej Babiš, který své voliče nepokrytě uplácel jízdenkami skoro zdarma a zvyšováním platů, ale narazil na starou pravdu Margaret Thatcherové, že „problém socialismu spočívá v tom, že vám nakonec dojdou i peníze těch druhých“. Ale alespoň pochopil princip. Martin Kupka si asi myslí, že se volby vyhrávají bojem za Českou televizi.
Ale pojďme i tady na čísla. Agentura STEM/MARK připravila pro Seznam Zprávy průzkum o tom, co zajímá české voliče. Vedou témata zdravotnictví, bydlení a energetiky. Jaká jsou úplně poslední tři témata? Ukrajina, veřejnoprávní média a práva menšin…
Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Jeden ze dvou policistů, kteří útočníka zastavili, se podle místních úřadů probral z kómatu. Po tragédii se na internetu začaly šířit nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu.
Více než 600 tisíc domácností zůstalo bez proudu po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil v neděli ráno šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC.
Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Podle agentury AFP to v neděli v rozhovoru se stanicí RTL uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Neupřesnil však, která z evropských zemí se dialogu zúčastní.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) nevidí důvod k mimořádnému společnému jednání o budoucnosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s předsedy opozičních stran. Podle něj stačí téma řešit běžnými postupy ve Sněmovně.
Chce vést Organizaci spojených národů. Jako první žena a muslimka. Diplomatka ze Spojených arabských emirátů Lana Nusseibehová ve své kampani slibuje posílení diplomacie, ochranu lidských práv a reformu světového společenství. Nyní ale vyšetřování OSN ukazuje, že je zapletená do genocidy v Súdánu.
Komentář: V čem je český volič jako ten americký? A co z toho pochopil předseda ODS
„Vysoké ceny, překotná zahraniční politika, odklon od pomoci Ukrajině a komplikované vztahy se spojenci v NATO se staly problémem pro dostatečné množství Američanů.“ Tak zhodnotil historický výprask republikánů v USA předseda ODS Martin Kupka. Jenže se spletl přesně v 50 % témat. Pokud stejnou optikou poměřuje i českou veřejnost, není se co divit deseti procentům pro ODS.
Jestli se na něčem shodnou všichni zprava doleva, tak na faktu, že za porážku republikánů může především ekonomika. Symbolem se staly vysoké ceny benzínu a hlavně nafty, do značné míry způsobené Trumpovým nedomyšleným dobrodružstvím v Íránu – dalším nepopulárním krokem prezidenta, který svou politickou kariéru vystavěl i na kritice „zbytečných a nekonečných válek na Blízkém východě“. Když k tomu připočteme ostentativní obohacování se Trumpovy rodiny (demokraté otevřeně mluví o korupci), je to recept na porážku.
Střelnice: Jak zachránit ČT? Tenhle recept by se jí asi nelíbil. Expert vysvětluje
Gallupův ústav to má v číslech. Pořadí důležitosti témat pro voliče do Kongresu bylo ekonomika (87 %), zdravotní péče (77 %), situace v Íránu (77 %), příjmová a majetková nerovnost (66 %), ceny pohonných hmot (72%), imigrace (67 %), potraty (60 %). Vztahy se spojenci v NATO a Ukrajina se vůbec mezi prvními deseti tématy neobjevily.
V exit pollu NBC byly pro 89 % voličů zásadním nebo důležitým faktorem životní náklady a 63 % řeklo, že útok na Írán byl špatné rozhodnutí. Podle CFR zmínilo válku, zahraniční politiku nebo bezpečnost jako nejdůležitější problém dohromady jen 13 % Američanů. Ukrajina a vztahy s NATO volby v USA opravdu nerozhodují. Ceny nafty ano. Tak jednoduché to je.
Evropa už odhaluje, kdo raboval a zapaloval. Viníky čekají v zemích drsné tresty
Voliči se rozhodují podle své peněženky, jaké překvapení! Byl to americký politický mág a strategický poradce James Carville, kdo Billu Clintonovi poradil slavnou větu „Je to o ekonomice, hlupáku!“ Spolu s větou „Změna versus stále to samé“ a „Nezapomeň na zdravotní péči“ to bylo napsané na tabuli v hlavním volebním štábu Billa Clintona v Little Rocku v Arkansasu. Mělo to všem členům týmu neustále připomínat, kolem jakých pilířů mají stavět veškerá sdělení pro veřejnost a média.
V Česku to pochopil Andrej Babiš, který své voliče nepokrytě uplácel jízdenkami skoro zdarma a zvyšováním platů, ale narazil na starou pravdu Margaret Thatcherové, že „problém socialismu spočívá v tom, že vám nakonec dojdou i peníze těch druhých“. Ale alespoň pochopil princip. Martin Kupka si asi myslí, že se volby vyhrávají bojem za Českou televizi.
Ale pojďme i tady na čísla. Agentura STEM/MARK připravila pro Seznam Zprávy průzkum o tom, co zajímá české voliče. Vedou témata zdravotnictví, bydlení a energetiky. Jaká jsou úplně poslední tři témata? Ukrajina, veřejnoprávní média a práva menšin…
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Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Jeden ze dvou policistů, kteří útočníka zastavili, se podle místních úřadů probral z kómatu. Po tragédii se na internetu začaly šířit nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu.
ŽIVĚ Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině bez proudu přes 600 tisíc domácností
Více než 600 tisíc domácností zůstalo bez proudu po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil v neděli ráno šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC.
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Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) nevidí důvod k mimořádnému společnému jednání o budoucnosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s předsedy opozičních stran. Podle něj stačí téma řešit běžnými postupy ve Sněmovně.
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Chce vést Organizaci spojených národů. Jako první žena a muslimka. Diplomatka ze Spojených arabských emirátů Lana Nusseibehová ve své kampani slibuje posílení diplomacie, ochranu lidských práv a reformu světového společenství. Nyní ale vyšetřování OSN ukazuje, že je zapletená do genocidy v Súdánu.