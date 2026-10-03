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Komentář: Vynechání voleb? Velká politická chyba prezidenta

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Prezident Petr Pavel odcestoval na dovolenou do Maroka a prostřednictvím své kanceláře vzkázal voličům, že se k nim letos nepřipojí. Chyba v plánování, která ho prý mrzí. A to navzdory tomu, že termín voleb sám vyhlašuje. Jaký signál tím vysílá občanům? Že některé volby jsou méně důležité než jiné?

Prezident Petr Pavel v New Yorku.
Prezident Petr Pavel v New Yorku.Foto: Aktualne.cz – Daniel Kraus
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Třicet šest let jsem „agitoval“, aby lidé chodili volit. V novinách, na webech, v rozhlase, na sociálních sítích. Každé volby byly důležité.

Nejdříve jsme svými hlasy potvrzovali změnu režimu. Později jsme například rozhodovali, zda nám (ne)vadí pokusy o jeho ovládnutí dvěma politickými stranami v opoziční smlouvě. Zpočátku jsme většinou nadšeně volili pro někoho, později mnozí z nás stále častěji proti někomu.

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Připomínal jsem v komentářích význam nejen voleb do sněmovny. Každé měly svůj význam. Vybírali jsme si senátory, primátory a starosty, zastupitele našich obcí. V referendu jsme rozhodli o vstupu do Evropské unie.

Pokaždé dávalo smysl připomínat, že jít volit je nejen právo, ale i rozumná činnost. Minimální účast tradičně nahrávala zavedeným funkcionářům, kmotrům, šíbrům.

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Volby, které nejvíc ovlivní náš život

„Agitoval“ jsem i loni, kdy hodně voličů veřejně oznamovalo, že nepůjdou volit, protože je zklamala vláda. Na připomínky, že se mohou rozhodnout mezi zlem menším a velkým, občas nereagovali pozitivně. Někteří mě za mé komentáře posílali tam, kde je – sorry jako – s Karlem Havlíčkem hluboce činorodá jistá kandidátka ANO do Senátu.

V řadě obcí se do komunálních voleb daří sestavit jen jednu kandidátku.  Přesto se brzy po listopadu 1989 ukázalo, že pro život občanů jsou volby do obecního zastupitelstva důležité stejně jako ty parlamentní, v některých místech dokonce víc. Rozhoduje se v nich o základech našeho života v místě bydliště, o věcech, které jsou pro nás někdy důležitější než činnost vlády.

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Zejména v největších městech je výběr zastupitelů navýsost politické rozhodnutí. Ponecháme miliardy korun, kterými disponují, v rukách pospávajících dinosaurů, kmotrů, zástupců oligarchů, mafie a galerky nebo třeba rozbujelého korupčního hnutí, kde se starají o byty pouze pro vlastní funkcionáře? Nebo budeme na dlouhých seznamech uchazečů o naše hlasy hledat lidi, kteří nabízejí víc odbornosti a méně frází?

Navíc, komunální volby mají být líhní nových straníků, kteří zde mají růst k pozdějším krajským a celostátním funkcím. Kdo chce, může o své volbě přemýšlet i s takovýmto obloukem. A využít přitom každý preferenční hlas, který má k dispozici. A zároveň se dívat, jak se na nižší úrovni mohou rodit budoucí koalice do sněmovních klání.

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Chyba v plánování

Souběžně s komunálními se konají také volby do třetiny Senátu. Právě letos jsou zajímavé a důležité, protože současná vládní koalice se v nich snaží položit základ k zisku budoucí většiny v Senátu. Tedy k možnosti reálně uvažovat o změnách ústavy.

Máme tedy hodně důvodů, proč „agitovat“ pro co nejvyšší účast. Ale také nemusíme. Můžeme stejně jako prezident Petr Pavel oznámit, že volit nebudeme a že nás chyba v plánování mrzí.

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Petr Pavel se dopouští velké politické chyby. A spolu s ním každý v Kanceláři prezidenta republiky, kdo měl možnost ho ovlivnit.

Opravdu se tam nenašel nikdo, kdo by ho přesvědčil, že svou nepřítomností přichází o mandát v budoucích volbách vyzývat občany k aktivitě a účasti? Vážně si na Hradě nedokážou představit, kolik vznikne videí s politiky, kteří hází do urny obálku se slovy „Na rozdíl od prezidenta jsem si na vás našel čas“?

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Prezident termín vyhlásil

Třicet šest let jsem nevynechal možnost volit. Jednou jsem z daleka dorazil s vypětím sil na poslední chvíli. Při posledních prezidentských volbách jsem využil voličský průkaz a stejně jako mnoho rekreantů z okolí volil v Božím Daru. Byly nás stovky, a tak tamní výsledek vypadal podobně jako v Praze. Vždy jsem termínům voleb přizpůsoboval pracovní i volný čas.

Prezident je osoba, která termín voleb VYHLAŠUJE. Pokud máme věřit vysvětlení, že došlo k chybě v plánování, pak má kolem sebe neschopné lidi. Ale ještě stále může v pátek v Maroku sesednout z motorky a na otočku přiletět do Česka volit.

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Nejde o jeden hlas v Černoučku, tam ke zvolení zastupitelstva nebude chybět. Jde o symbol. Prezident má být nejen pro zahraniční, ale i pro domácí občany symbolem českého státu. A má jím být také v době voleb.

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