100 milionů na Velkou cenu? Ne. Místo toho zaplatit 100 prvotřídních učitelů, to je investice

Je obtížné porozumět tomu, že ultrakomerční zábavní akce je notoricky prodělečná. Je to, jako by stát musel sypat miliony do houpaček a kolotočů.

Budoucnost motorek v Brně je zajištěna, ministryně @katavalachova dá na uspořádání prestižního závodu MotoGP 70 mil., zazvonilo ve čtvrtek na Twitteru ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Informace o rekordní dotaci je o to nápadnější, že jde právě z rozpočtu ministerstva, známého chronickým nedostatkem peněz.

Jakkoli tohle je jiný šuplík rozpočtu než platy učitelů, symbolický rozměr záležitosti platí. Kateřina Valachová je titulována a chápána jako ministryně školství. Letošní subvence Velké ceny České republiky silničních motocyklů - spadající pod "tělovýchovu" - odpovídá přibližně čtyřdennímu rozpočtu ministerstva na platy všech pedagogických i nepedagogických pracovníků v České republice.

Formulace "budoucnost je zajištěna" prozrazuje, že má jít o dobrou zprávu. 70 milionů korun (pro letošní rok, vloni to bylo 60 a napřesrok nejspíš zase víc) na budoucnost motorek, sláva.

Fanoušci motorismu a ti, kdo z Velké ceny přímo profitují, jsou pravděpodobně rádi. V tom je jediný rozdíl oproti tweetu Andreje Babiše Tak jsme pro @MinFinCZ vyjednali levné mobilní tarify za polské ceny, který musel dožrat úplně všechny. Jinak je princip stejný: ministerstvo se chlubí něčím, co je v podstatě výsměchem.

Je obtížné porozumět tomu, že ultrakomerční zábavní akce, jako jsou velké motocyklové závody, může být pro pořadatele notoricky prodělečná. Je to, jako by stát musel sypat miliony řekněme do houpaček a kolotočů, aby zachránil tradiční Matějskou pouť.

Kde jinde než tady by měl fungovat trh a zákon nabídky a poptávky? Místo toho jsme Velkou cenu "znárodnili".

Pokud má promotér mistrovství světa stále třeskutější požadavky - licenční, tzv. zalistovací poplatek stoupl na víc než 100 milionů korun -, pak ať je akceptuje soukromník, ne stát. Studie o údajné ekonomické výhodnosti podniku (reklama pro region, daňové příjmy včetně výpočtu, kolik návštěvníci utratí za cigarety a podobně) to nemůže ospravedlnit. Dotace jsou tvrdé, návratnost měkká. Co z toho všeho mají řekněme v Kašperských Horách, kromě toho, že si závody mohou pustit v televizi? Jak v souvislosti s Grand Prix správně vyčíslit ekonomiku bezpečnostních opatření (policie chybí jinde), dopravních zácp a nehod, životního prostředí, stresu? Atd.

70 milionů - a dalších 30 letos dávají Jihomoravský kraj a město Brno - je možná vůbec nejvyšší suma, jakou stát ročně investuje do nějaké sportovní nebo kulturní akce. Pro srovnání: mistrovství světa v ledním hokeji 2015, které trvalo víc než dva týdny, dostalo 30 milionů. Halové mistrovství Evropy v atletice a mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let také. Ve všech případech šlo o události, do kterých na rozdíl od Velké ceny nelije stát peníze rok co rok.

Pražské jaro má od ministerstva kultury a magistrátu také řádově 30 milionů. A to dirigenti nenosí na zádech reklamu sponzorů a návštěvnost - co návštěvnost, tržby ze vstupného a z občerstvení - jsou podstatně nižší, stejně jako sledovanost. Namítnete, že je to demagogie, protože to se přece nedá srovnávat. A máte pravdu: třítýdenní festival vážné hudby, s prominutím menšinová, nemasová událost, je opravdu něco jiného než cirkus Grand Prix. Na tuhle show jde ovšem z veřejných peněz dvakrát třikrát tolik.

100 milionů ročně na jednorázovou akci je absurdně vysoká částka. Investice, rozpuštěná v DPH, vůni benzinu a řevu motorů. Ať se místo ní opraví školy, koupí vybavení nebo zaplatí 100 prvotřídních kantorů. Velká cena je taky fajn, pro spoustu lidí srdeční záležitost. Ale stojí za ty peníze?

