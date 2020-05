A co děti, mají si v Praze kde hrát? Berlín pro ně dočasně uzavírá celé ulice

Na Bänschstraße v Berlíně „v neděli platí tempo chůze“. Po zemi tam lezou děti v dupačkách, jiné hrají badminton, jezdí na koloběžkách. Motoristé chybí. Doprava aut a jízdních kol je vyloučena každou neděli od jedné do sedmi. Něžná revoluce.

Tažení proti autům? Nebo tažení za čistší, klidnější, lidštější, přátelštější město? Od této soboty pražský magistrát uzavře jeden jízdní pruh na Smetanově nábřeží. Ten, který vede směrem od Národního divadla. Město to dělá také na podporu podnikatelů postiženým opatřeními proti koronaviru. Vzniknou tu zahrádky a mají se zde konat kulturní akce. Co auta? Řidiči budou dvěstěmetrový polouzavřený úsek objíždět buď Divadelní ulicí, nebo ulicí Karolíny Světlé.

Reakce? Jako vždycky, když se něco mění. Praha 1 se hněvá, magistrát s ní krok neprojednal. Jednička argumentuje, že doprava povede úzkými ulicemi, kde stále ještě žijí místní obyvatelé. A část z nich je samozřejmě rozezlena také.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) tweetoval: "Měla by být ze Smetanova nábřeží pěší zóna? Podle mě si tohle místo zklidnění zaslouží. Aby tu mohli lidi chodit posedět na zahrádky, odpočinout si nebo si užít pěkné výhledy na Vltavu a panoramata Prahy."

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) říká: "Koronakrize je stejně jako jakákoliv jiná krize příležitostí zamyslet se, co dělat jinak, než se věci zase vrátí do zajetých kolejí." Plánuje udělat centrum města přívětivějším pro Pražany i výletníky, pro chodce. "Chci, aby novým standardem bylo víc prostoru pro lidi." Podle náměstka to jde, protože jen 15 procent lidí, kteří se tu objeví, jede autem.

Reakce na Twitteru jsou nadšené (Před 13 lety Zažít město jinak mě tak nadchlo právě na Smetanově nábřeží - od té doby to chci - naše vnoučata taky!) i zcela opačné (Pro hordy turistů to bude takový klidný místo na focení se selfítyčí. Pro 99 % obyvatel Prahy pruda, kolony a dražší taxík… je to zbytečnost. Všichni jsme se už z centra dávno odstěhovali).

Bavíme se o centru města. Není pravda, že se odtud "všichni odstěhovali", ale hodně lidí odešlo jinam. Žít ve středu města pro ně bylo strašně drahé, ale i nepohodlné. Tento týden jsem jel na kole přes Újezd do centra. Strašné. Nebezpečné. Tisíce aut, smrad, prach (v panujícím suchu se prachu náramně daří). Pěšky a na kole vás to do centra vůbec neláká. I proto je Praha ve svém srdci vydána turistům.

Je chyba, že se magistrát a Praha 1 nedohodnou, ale smutné je i to, že jednička změnu nevítá a nepodporuje. Pokud se má střed Prahy změnit, stát přátelštějším pro pěší a cyklisty či koloběžkáře a bruslaře (tam, kde to jde), musí se auta začít omezovat. Jiná cesta neexistuje.

Zajímavá je zkušenost Německa, kde města na lidi (ne na auta) začala myslet mnohem víc. Německý Spiegel tento týden psal o Berliner Sperrstunde (Berlínské ulice pro děti). Během koronakrize byla část ulic na omezenou dobu uzavřena pro auta. Poskytují prostor, aby si na nich mohly hrát děti. I v Berlíně jsou reakce dvojí, kritické i nadšené. Spiegel však píše, že nápad má mnoho následovníků.

Na Bänschstraße "v neděli platí tempo chůze". Po zemi tam lezou děti v dupačkách, jiné hrají badminton, jezdí na koloběžkách. Motoristé chybí. Připomíná to pouliční festival, "doprava aut a jízdních kol je vyloučena každou neděli odpoledne mezi 13:00 a 19:00. Patří dětem".

Projekt začal v berlínské čtvrti Friedrichshain-Kreuzberg. Vychází z faktu, že si děti během koronakrize neměly celé týdny kde hrát. Hřiště byla uzavřena, dodnes nebyla otevřena část sportovních prostor i školek. Starostka "zeleného okresu" Monika Herrmann říká: "Nabízíme ulice, aby měly děti víc místa pro jízdu na koloběžkách a kolech nebo aby si malovaly křídami." Vyzvala občany a sousedské iniciativy, ať zakládají a udržují "ulice na hraní". Dnes jich je 18, ale přes 400 míst se zaregistrovalo a chce následovat.

V Berlíně pracuje aliance Temporary Play Streets (ulice dočasně uzavřené na hraní). Usiluje o "kreativní využití veřejného prostoru". O něco podobného se teď pokouší primátor Hřib a náměstek Scheinherr v Praze. Německý důraz na děti je zajímavý, dal by se přenést i do jiných pražských čtvrtí, více okrajových, kde auta panují čím dál víc.

Další příklad od sousedů. V berlínské čtvrti Friedrichshain-Kreuzberg byly kvůli koronakrizi prozatímně rozšířeny cyklistické stezky na silnicích. Opatření má pokračovat i po krizi. Zároveň tu plánují zrušit mnoho parkovacích míst pro auta.

Na třídě Kottbusser Damm oddělili široký pruh silnice pro cyklisty. Opatřili ho žlutým značením a mnoha výstražnými majáky - dočasná stezka pro kola. Dříve tam na kraji parkovala auta. Okres Friedrichshain-Kreuzberg je berlínským průkopníkem v "prozatímních cyklostezkách" a plánuje, že pruh pro kola na Kottbusser Damm zůstane a přibudou další.

Představme si to v Praze. Jak najednou auta na kus silnice, svého výsostného prostoru, nesmějí, musejí velmi výrazně upřednostňovat cyklisty. V hlavním městě najdeme už dost cyklopruhů (nový magistrát i některé městské části se snaží), ale pořád tu je cyklista jen jakýsi trpěný škůdce, překážka, nepřítel.

Je to paradox, mnohem víc škodí auta. Mnoho řidičů jede do města jen z pohodlnosti, mohli by cestovat hromadnou dopravou. Koronakrize posadila víc lidí na kola, provoz ve městě poněkud ochabl, ale dnes už se vrátil do starých kolejí, zácpy, nervozita, kolař nevítán. Malé změny jako ta na Smetanově nábřeží lidi učí si zvykat, že to (snad) jednou bude jinak.