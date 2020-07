A vítězem se stává… bohatý bezdětný single. Poslanci chystají další daňový paskvil

Chystaným paušálem stát přiznává, že neumí vybírat daně. Vláda se jen pokouší získat hlasy vybraných voličů. Nakonec nezvládne ani to.

Po všech těch hádkách to bude 10. července pravděpodobně selanka. Sněmovna nejprve svorně pomůže pracujícím na dohodu, protože se na ně během krize zcela pozapomnělo. A pak přijde zlatý hřeb - schválení paušální daně.

Podpora bude až davová. Poslanci ANO a ČSSD se budou bít v prsa, jak pomáhají malým živnostníkům jednotnou platbou. Poslanci nejsilnější opoziční strany ODS nezapomenou ve světle kamer přidat, že oni už paušální daň chtěli dávno. A pak budou defilovat další zákonodárci v nerozborné podpoře. Chybět bude už jen ohňostroj.

Problém je ale v tom, že reálně představuje paušál naprostou perverzi - daňový systém se spolu s ním zase stane o kousek nepřehlednějším a méně spravedlivým.

Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby poslanci veřejnosti férově vše vysvětlili a nový daňový plán následně odmítli. Ale to se nestane, grafici v partajních ústředích už jistě vytvářejí chytlavé reklamní obrázky: "Živnostníci, prosadili jsme vám jednodušší daně!" Ano, i o čtverci se dá říkat, že je kulatý.

Dárek pro bohaté

Začněme tou největší lží, totiž že paušál pomůže malým živnostníkům. Ani omylem. Paní ministryně Alena Schillerová tvrdí, že kdo má příjem z podnikání do 800 tisíc, může se příští rok těšit na snížení měsíčního odvodu. Nově by prý měl činit 5740 korun.

Jenže nedodává, co všechno stát umožňuje živnostníkům už teď. V porovnání s Evropou nabízíme extrémně vysoké výdajové paušály a také spoustu dalších daňových slev. Takže pokud dnes uplatňujete výdajový paušál 60 procent, pak se vám dle ministerských propočtů celý slavný nový institut vyplatí jedině v případě, že váš roční příjem překračuje půl milionu korun. Kdo je opravdu malý, dostává tedy reálně jen nabídku platit víc než dosud. No nekupte to.

A to ještě ministerské počty kalkulují jen s uplatněním základní slevy na poplatníka. Opravdu dobrá analýza by ale měla zahrnovat také realitu obvyklé domácnosti. Takže pokud nebohý živnostník má třeba děti nebo manželku, je pro něj chystaná změna ještě méně výhodná, protože tyto slevy se do plánovaného paušálu už nezapočítávají.

Abychom to zkrátili. Králem návrhu je single bez dětí, který se v rámci švarcsystému živí s minimálními náklady hlavou a dobře vydělává - takovému stát za hladké proplouvání systémem napříště klidně odpustí až 80 tisíc. Naopak chudší živnostník s rodinou ať si na rovnou daň nechá zajít chuť, nevyplatí se mu.

Tím se dostáváme k další absurditě návrhu. V asociálním Česku se s pozoruhodnou pravidelností při krizích objevuje nápad něco ušetřit tím, že daně lidem nezvýšíme - to by je naštvalo - potichu jim ale sebereme slevy v naději, že si toho třeba nevšimnou.

Za minulé krize byli takto ze zálohy bez vysvětlení potrestáni pracující důchodci a živnostníci s paušálem. Nyní se má něco podobného opakovat: chceš jednoduchou daň? Tak se vzdej úlev na manželku a děti!

Aby toho nebylo málo, snad každý se shodne na tom, že rozevírání nůžek mezi zdaněním osob samostatně výdělečně činných a těch v pracovním poměru, nedělá dobrotu. A co nám v tomto punktu vyvede paušál? Zatímco ze šedesáti tisíc superhrubé bude muset svobodný a bezdětný zaměstnanec odvést pětačtyřicet procent, živnostníkovi bude stačit jen devět. To opravdu chceme?

Férové daně mají mít všichni

A to ještě nepřišla řeč na to, o kolik peněz přijdou změnou obce a kraje. A nepřišla ani na čerta skrytého v detailu: totiž na to, kvůli kolika různým situacím můžete přes rok z paušálu vypadnout - a hop, už na vás klečí berňák, protože logicky nemáte žádné účetní doklady.

Nelze se tedy vyhnout obecnější otázce, která je vlastně základem: je možné napravit další výjimkou celkově neefektivní a neracionální české daně? Ne a ne a ne. Pomohlo by jen plošné řešení pro všechny.

Pokud tu stát deset let slibuje jednotné inkasní místo pro platbu daní i pojištění, není žádnou výhrou, když nakonec jednotné placení poskytne jen minoritě.

Pokud není schopen systémově vyřešit různé daňové zatížení živnostníků a zaměstnanců, je perverzní, když za pokrok vydává další zvětšování rozdílu.

Pokud premiér obráží demografické summity Viktora Orbána a usilovně radí ženám, kdy mají rodit, neměl by daněmi pobízet živnostníky k tomu zůstat bohatý single a žádné děti nemít.

Pokud stát chce bojovat proti švarcsystému, nesmí ho tak okatě podporovat.

Pokud chce jít na ruku malým živnostníkům, ať jim dopřeje daňové prázdniny v prvním roce a nesnaží se tvářit, že jedna pětitisícovka se na věky věků hodí pro prodavače zmrzliny i advokáta.

Co nikdy nezazní

Bylo by krásné, kdyby ve sněmovně někdo sebral odvahu a od řečnického pultíku veřejnosti sdělil: "Dámy a pánové, navržený daňový paušál je naprosto nepřijatelný a místo něj navrhuji to, čeho se tu vlády už dekády bojí: od nového roku jednotné inkasní místo, snížení výdajových paušálů živnostníkům a mírné snížení sociálního pojištění zaměstnancům…"

Dál by to už asi nedořekl, protože předseda sněmovny by mu nejspíš vypnul mikrofon a vlastní strana ho okamžitě zbavila svéprávnosti.